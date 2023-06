Kot poroča spletna stran kluba, bo Mariborčan s svojimi izkušnjami pomagal mladi ekipi. Kronaveter je večino svoje dosedanje kariere preživel v Sloveniji, v slovenski ligi je odigral 336 tekem in dosegel 106 golov. Trikrat je bil slovenski prvak in dvakrat slovenski pokalni zmagovalec. V sezoni 2015/16, ko je bil prvak z ljubljansko Olimpijo, je bil s 17 goli tudi najboljši strelec prvenstva.

Naredil si je tudi dobro vizitko s klubi v tujini. Z Energie Cottbusom je igral dve sezoni v nemški bundesligi, iz Nemčije se je preselil v Györ in osvojil naslov prvaka na Madžarskem. Pri Petrolul Ploiesti si je izkušnje nabiral tudi v prvi romunski ligi.

Za reprezentanco je zbral štiri nastope in dosegel en gol.

Mladi slovenski up se bo kalil na Slovaškem

Mladi slovenski nogometni reprezentant Miha Kompan Breznik bo kariero nadaljeval na Slovaškem. Devetnajstletni nekdanji igralec Mure, Olimpije in Tabora iz Sežane, ki igra na levem bočnem položaju, je podpisal pogodbo s Spartakom iz Trnave, tretjeuvrščenim moštvom letošnjega slovaškega prvenstva, poroča spletna stran slovaškega kluba.

"Prvi vtis je bil neverjeten. Tukaj je vse videti čudovito, imel sem že sestanek s trenerskim štabom, vse je bilo na profesionalni ravni in se že veselim naslednjega srečanja in vključitve v trenažni proces," je za spletno stran dejal do 1. julija še uradno nogometaš Mure.

Miha Kompan Breznik se seli na Slovaško. Foto: Nik Moder/Sportida

Kljub mladosti, star je šele 19 let, je navdušil tudi trenerje Trnave, ki v njem vidijo potencial za prihodnost. "Vedel sem, da me je trener izbral in me želi v svoji ekipi kot del projekta, o katerem mi je govoril. Vem, da je Spartak končal na tretjem mestu prvenstvene lestvice in da je bil nekaj let pred tem prvak," je ob prihodu v Trnavo še povedal Kompan Breznik, ki bo tako naslednje leto nastopal v evropski konferenčni ligi.

"Vedno je super igrati v evropskem pokalu, veselim pa se tudi domačega tekmovanja. Želim odigrati čim več tekem. Rad bi pokazal svoj potencial, ki ga vsekakor imam, in za to bom naredil vse, kar je v moji moči," je pogovor zaključil slovenski nogometaš.