Po 156 tekmah in šestih sezonah v članski konkurenci NK Domžale po izteku pogodbe zapušča prvi vratar Ajdin Mulalić. Kariero bo nadaljeval pri FK Željezničar.

"Dolga leta smo bili skupaj, sedaj pa je čas za slovo. Pred mano je nov izziv, ki se ga zelo veselim, a preden oddidem se želim vsem zahvaliti za prekrasnih 13 let," je ob odhodu dejal 28-letni Mulalić, ki je za Domžale branil že v mladinski selekciji. "V Slovenijo sem prišel kot kadet. Z veliko dela, odrekanja in potrpljenja sem z leti uspel priti zelo daleč. Imel sem podporo staršev, prijateljev in kar je najpomembneje kluba. V Domžalah sem spoznal zares ogromno ljudi, ki so pozitivno vplivali na moj razvoj."

Smalling obljubil zvestobo Romi

"Scegliere di rimanere a Roma è stato semplice: qui sto conoscendo la fase migliore della mia carriera e in questa splendida città la mia famiglia e io ci siamo sentiti accolti sin da subito"

"Tukaj preživljam najboljše obdobje svoje kariere, v Rimu uživa tudi moja družina," je med dejal 33-letni Anglež Chris Smalling, ki od leta 2019 igra za Romo. Pred prihodom na Apeninski polotok je igral za Fulham in Manchester United.