"To je najponosnejši dan v mojem življenju" #video

Real Madrid je predstavil svojo prvo veliko okrepitev tega poletja. To je angleški vezist Jude Bellingham. Z njim so podpisali šestletno pogodbo. Prihaja iz Borussie Dortmund. Ko je madridski klub pred letom dni prvič pokazal zanimanje zanj, je bil zelo vznemirjen, priznava 19-letnik.

Jude Bellingham je bil pred tremi tedni med najbolj razočaranimi, ko je Borussia na zadnji tekmi sezone zapravila nemški naslov prvaka. Foto: Reuters Devetnajstletni Jude Bellingham je v pretekli sezoni za Borussio iz Dortmunda na 42 tekmah zabil 14 golov in za sedem golov asistiral. Ko je otrok Birminghama prejel klic predsednika Reala Madrida Florentina Pereza, ni niti malo okleval, češ da gre za največji nogometni klub na svetu. "To je najponosnejši dan v mojem življenju. Dan, ko sem se pridružil največjemu klubu v zgodovini nogometa," je na uradni predstavitvi poudaril angleški nogometaš. Zanj je Real nemškemu podprvaku Borussii odštel 103 milijone evrov. Več kot sto milijonov so predtem v Madridu dali še za Garetha Bala (2013) in Edna Hazarda (2019).

Bellingham naj bi na sezono zaslužil 20 milijonov evrov. "Denar mi nič ne pomeni. Ne razmišljam o denarju, ko sprejemam odločitve o novem klubu. Nikoli nisem in nikoli ne bom. Igram zaradi ljubezni do te igre."

Predstavitev Juda Bellinghama v Madridu (video: Reuters):

Prihaja na Santiago Bernabeu. Foto: Reuters "Dobro vem, da si trdo delal, da bi se lahko pridružil 14-kratnemu evropskemu prvaku. Dobrodošel v Realu Madridu. Naredil si vse, da bi izpolnil svoje sanje. Hvala, ker si madridista in imaš cilj, da spišeš svojo zgodovino v našem klubu." S temi besedami ga je pozdravil Florentino Perez. Bellingham se bo v belem dresu pridružil zelo nadarjeni vezni vrsti, ki jo že sestavljajo Federico Valverde, Eduardo Camavinga in Aurelien Tchouameni. Po odhodu Karima Benzemaja, Edna Hazarda, Marca Asensia in Mariana Diaza se je Real lotil nekakšne prenove ekipe.

Real naj bi se po vse bolj vročih govoricah v španskem in angleškem tisku zanimal še za enega angleškega reprezentanta Harryja Kana (nogometaša Tottenhama sicer povezujejo z več evropskimi velikani). O njem so vprašali tudi Bellinghama: "Govoric ne morem komentirati. Je pa vrhunski nogometaš. Je moj kapetan v reprezentanci. Všeč mi je kot nogometaš in kot oseba. Karkoli se bo zgodilo, se bo pač zgodilo."