Maribor pripeljal albanskega napadalca iz Metza

Štiriindvajsetletni Xhuliano Skuka je sicer član francoskega Metza, v štajerski prestolnici pa bo eno sezono igral kot posojeni nogometaš z možnostjo odkupa. Skuka je v domovini igral za Korabi, Dinamo in Partizani, nato pa se je januarja preselil k Metzu. Ta ga je zdaj posodil Mariboru z možnostjo odkupa. Pri Metzu je v pretekli sezoni v drugi francoski ligi odigral devet tekem. Skupaj je v članski konkurenci v vseh klubih nastopil na 103 tekmah in dosegel 44 golov.

Xhuliano Skuka, dobrodošel v Ljudskem vrtu!

Priprave nadaljujemo z novim napadalcem: 24-letni albanski reprezentant prihaja iz @FCMetz , na enoletno posojo z možnostjo odkupa.

Albanec bo v Ljudskem vrtu igral s številko 11. "Sama zgodovina Maribora govori sama po sebi, za kako velik klub gre, ne samo v Sloveniji, ampak tudi po evropskih merilih," je v izjavi za klub dejal Skuka. Za albansko reprezentanco je 24-letni napadalec odigral štiri tekme in dosegel en gol. "Če se bom tukaj dobro počutil in mi bo dobro šlo, ne vidim razloga, zakaj tudi ne bi podaljšali sodelovanja. O sebi je najtežje govoriti, a najraje igram v konici napada, čeprav se znajdem tudi v vlogi krilnega napadalca. Želim pa vse, kar zmorem, pokazati na igrišču, prispevati čim več golov, da bi osrečil navijače Maribora in celotno ekipo ter klubu pomagal do želenega uspeha," je še dodal.

Prva okrepitev Celja iz Burkine Faso

Fasa Abdoil Bandaogo se je že v mladosti iz Burkine Faso preselil v Evropo. Najprej je igral za francoski Racing Club, nato pa se preselil v Španijo, kjer je oblekel dres Linenseja. Septembra 2020 je kot posojeni igralec okrepil Betis in postal član njegovega drugega moštva. Za klub iz Andaluzije, kamor ga je Linense posodil še v spomladanskem delu sezone 2021/22, je skupaj zbral 27 nastopov. V nedavno končani sezoni je nastopal za portugalskega drugoligaša Trofense, v drugi polovici leta pa je bil član Dinama iz Minska.

Prvi poletni novinec je reprezentant Burkine Faso Abdoul Bandaogo. 🇧🇫⚽️



25-letni vezist je s klubom sklenil pogodbo do 30.6.2025. ✍️#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/5feNabSbXM — NK Celje (@NKCelje) June 15, 2023

"Vesel sem, da sem lahko postal član Celja. Ponudila se mi je odlična priložnost, da postanem del kluba, ki je izjemno ambiciozen in v ligi napada naslov prvaka. Naredil bom vse, da si bom pridobil trenerjevo zaupanje in na terenu lahko pokazal, česa sem sposoben," je ob sklenitvi sodelovanja dejal Bandaogo. Gre za 25-letnega igralca sredine igrišča, ki je s klubom iz knežjega mesta sklenil pogodbo do konca sezone 2024/25. V dresu z državnim grbom je debitiral oktobra 2020 proti Madagaskarju, skupno pa je do tega trenutka za Burkino Faso zaigral na šestih tekmah, nazadnje septembra lani na dveh prijateljskih tekmah. V zadnjem ciklu marca letos ga ni bilo v izbrani vrsti.

Iz Celja so sicer sporočili še, da je po Nejcu Ajhmajerju in Maticu Vrbancu pogodbo podaljšal še Nino Milić. Član Celja bo vsaj do konca sezone 2025/26.

Koper okrepitev našel v Sežani

Po Omarju Kočarju, Eneju Marsetiću in Janu Koprivcu ima svojo že četrto poletno okrepitev FC Koper. To je liberijski reprezentant Mark Pabai, ki je odraščal na Nizozemskem. Podpisal je pogodbo do konca sezone 2024/25. Slovenski ligo že pozna, saj je bil 22-letni branilec nazadnje član Tabora iz Sežane. Prej je igral za Utrecht, PEC Zwolle in italijanski SPAL.

Iz Domžal pa so sporočili, da je tamkajšnjega prvoligaša okrepil 17-letni krilni napadalec Vid Štefanec. Nazadnje je igral za Muro, s klubom ob Kamniški Bistrici pa je podpisal triletno pogodbo. Pred tem so iz Fazanerije pripeljali še Jana Đapa. So pa iz Domžal na družbenih omrežjih sporočili, da se je po izteku enoletne posoje v Dinamo iz Zagreba vrnil Bartol Barišić.