Maribor v enem dnevu podpisal tri igralce, prvič Japonca

Marko Božić Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Za NK Maribor bo še naprej igral Marko Božić. V minuli sezoni je bil v Ljudskem vrtu kot posojen član italijanskega Frosinoneja, a so ga vijoličasti zdaj odkupili. Petindvajsetletnik je minulo sezono za Maribor odigral 41 tekem v vseh tekmovanjih in zabil osem golov. Podpisal je pogodbo do konca sezone 2024/25.

"Frosinone in igralec sta pokazala veliko mero razumevanja, tako da peljemo skupno zgodbo naprej. Z Markom smo sklenili dogovor do leta 2025. Vemo, kaj dobimo z njim. Nismo skrivali, da smo ga želeli zadržati, saj je pustil viden vtis, ob Vipotniku, Toliću in Brniću z največjim učinkom v ofenzivnem delu," je dejal športni direktor kluba Marko Šuler.

"Veliko se je govorilo o tem, da bi se lahko vrnil in vesel sem, da se je zamisel uresničila. Od prvega dne mi je bilo všeč, kakšnega sprejema sem bil deležen s strani kluba, strokovnega štaba, navijačev, ljudi v mestu. Odločitev o vrnitvi v Maribor je bila lahka. Izšlo se je hitro in na najlepši način, kot bi vmes le imel kratek premor po prejšnji sezoni," pa je dejal Božić.

V Maribor je prišel prvi Japonec

Maribor se je okrepil še z dvema nogometašema. Nova člana kluba sta postala Japonec Itsuki Urata in Hrvat Marko Kolar. Japonec je sklenil pogodbo do konca prihajajoče sezone, Kolar pa bo v Mariboru ostal predvidoma do konca tekmovalnega obdobja 2024/25.

Šestindvajsetletni Urata bo postal prvi Japonec, ki je kdajkoli zaigral v Ljudskem vrtu. Gre za levega bočnega nogometaša, ki je nazadnje igral za hrvaški Varaždin. Zanj je v minuli sezoni igral na 27 tekmah in prispeval dve podaji. "Zaradi poškodbe Guerrica, ki bo kar nekaj časa izven pogona, smo se morali odzvati tudi z iskanjem nove rešitve na levi strani obrambne vrste. Naš izbor je Urata, ki bo poskrbel, da bomo imeli vse igralne položaje podvojene. Po svojih značilnostih je podoben Sikošku," pravi Šuler.

Preoblikovanje ekipe za novo sezono se nadaljuje s pospešeno hitrostjo, zdaj še z dvojno predstavitvijo: Marko Kolar & Itsuki Urata, dobrodošla v Ljudskem vrtu!



Hrvaški napadalec s pogodbo do 2025, prvi Japonec v vijoličastem do 2024.



— NK Maribor (@nkmaribor) June 23, 2023

Osemindvajsetletni Kolar je nogometno pot začel pri zagrebškem Dinamu, na Hrvaškem je v članski konkurenci igral za Lokomotivo, Inter Zaprešić in Sesvete, med igranjem v tujini pa je skupaj zbral več kot 100 nastopov na Poljskem za Wislo iz Krakova in Wislo Plock ter nizozemski Emmen.

Domžale napad okrepile z Makedoncem

Domžalčani pa so sklenili dvoletno pogodbo z makedonskim napadalcem Mariom Krstovskim. "Moja naloga v Domžalah je preprosta. Prišel sem zabijati! Doseči moram torej čim več golov, zato sem tudi prišel v Slovenijo in upam, da bom pri tem uspešen. Zeni Husmani mi je o klubu povedal veliko lepega. Z njim sva se spoznala na medsebojnih tekmah v Severni Makedoniji. Odločitev je bilo zaradi tega lažje sprejeti," je o prestopu razpredal Krstovski.

🔥 Naš novi napadalec je Mario Krstovski!



25-letni Severni Makedonec z bolgarskim potnim listom, ki je v lanski sezoni najmočnejšega prvenstva BiH vpisal devet golov in pet asistenc, je podpisal dveletno pogodbo.



Več: https://t.co/6NKBKWWxjq



— NK Domžale (@NKDomzale) June 23, 2023

V domovini je igral za matični Horizont Turnovo, Akademijo Pandev, Rabotnički in Makedonijo, v Bosni in Hercegovini pa za Zrinjski Mostar, Leotar Trebinje ter v lanski sezoni Slogo Meridian. Na 24 tekmah najmočnejšega prvenstva Bosne in Hercegovine je dosegel devet golov in vpisal pet asistenc.

Koper in Rogaška krepita obrambo

Slovenska nogometna prvoligaša Koper in Rogaška sta predstavila novi poletni okrepitvi. Koprčani so v svoje vrste pripeljali 24-letnega srednjega branilca Mamadouja Diarraja, ki je nazadnje igral v četrti francoski ligi, podpisal dvoletno pogodbo.

Slatinčani pa so prav tako okrepili obrambo, v njej bo po novem igral 23-letni Hrvat Roko Kurtović, ki je pogodbo s Slatinčani podpisal za dve leti. Nazadnje je igral v prvi hrvaški ligi za ekipo Dugopolja.

Aluminij priključil še enega mladinca

Slovenski nogometni prvoligaš Aluminij je razkril ime druge poletne okrepitve. Tako kot pred dnevi vratar Jan Petek tudi Maj Škoflek prihaja iz mladinskega pogona. Devetnajstletni vezist je podpisal pogodbo do 30. junija 2027, so sporočili iz kluba.

Škoflek je v prejšnji sezoni 1. slovenske mladinske nogometne lige, ki so jo rdeče-beli sklenili na četrtem mestu, predstavljal gonilno silo mladinske ekipe v prvenstvu. V 20 nastopih za mladinsko ekipo se je 13-krat vpisal med strelce in bil s tem dosežkom prvi strelec svoje ekipe, v celotni mladinski ligi pa je sezono sklenil na petem mestu lestvice strelcev.

"Pogodbo vidim kot nagrado za moje dosedanje delo, kot zaupanje kluba vame. Seveda me zdaj čaka povsem druga raven, kot sem je bil vajen, vendar je vse odvisno od mene, da si s trdim delom izborim priložnost ter da na koncu koncev potrdim zaupanje kluba," je dejal Škoflek.

Hrvaški vezist oblekel dres Kopra

Slovenski nogometni prvoligaši nadaljujejo kadrovanje pred novo sezono. Koper je v svoje vrste po novem pripeljal 21-letnega hrvaškega vezista Gabriela Groznico, ki mu ga je do konca sezone posodila zagrebška Lokomotiva. Primorci lahko Groznico po koncu sezone odkupijo.

Mladi Zagrebčan se je kalil v mladinskem pogonu Dragovoljca in Lokomotive, ki ga je v sezoni 2021/22 posodila Jarunu. V minuli sezoni je za Lokomotivo zaigral na petih prvoligaških tekmah, v drugi hrvaški ligi pa je zbral 44 nastopov. Gre za nekdanjega člana kadetske in mladinske reprezentance.

Na Bonifiko so se to poletje preselili že Jan Koprivec, Enej Marsetič, Nardin Mulahusejnović, Omar Kočar, Mark Pabai in Nik Omladič, številni nogometaši pa so zapustili Obalo, med njimi tudi Rudi Požeg Vancaš, ki bo po novem igral na Madžarskem za novopečenega prvoligaša Diosgyör.

Korošec novi član Radomelj

V Radomljah bo vrzel, nastalo po odhodu Esterja Soklerja v Aberdeen, skušal zapolniti Niko Kukovec. Dvaindvajsetletni Korošec je v drugi polovici prejšnje sezone nastopal za Bistrico, sicer pa se je že kot najstnik iz Maribora preselil v Fiorentino, v začetku leta 2021 pa se je vrnil v Slovenijo in postal član Celja. Za grofe ni odigral uradne tekme, prvo polovico minule sezone pa je preživel pri italijanskem nižjeligašu Iglesiasu. Radomljani so v teh dneh podaljšali pogodbo z vratarjem Emilom Velićem.

Stanković iz Sežane k Bravu

Ljubljanski prvoligaš Bravo pa se je okrepil z Jakoslavom Stankovićem, nazadnje članom sežanskega Tabora. Stanković je s Šiškarji podpisal pogodbo do konca sezone 2023/24 z možnostjo podaljšanja še za dve leti.

"Veliko mi pomeni, da ostajam v Prvi ligi Telemach. Bravo sem do sedaj spremljal zgolj z razdalje. Vedel sem, da se v klubu dobro dela, vsa pričakovanja pa so bila na mestu. Pogoji so odlični, z ekipo sem se hitro ujel, treningi pa so zelo kakovostno sestavljeni. Zares je vse na izjemno visoki profesionalni ravni. Vesel sem, da sem dobil priložnost za naslednji korak v svoji karieri," je dejal Stanković, sicer nekdanji up Triglava in Olimpije.

Jakoslav Stanković bo okrepil napadalno vrsto NK Bravo. V prestolnico se seli iz Krasa, z NK Bravo pa je podpisal pogodbo do konca sezone 23/24 z možnostjo podaljšanja za 2 sezoni.



— NK Bravo (@NKBravo) June 22, 2023

V prvoligaški konkurenci je na 61 tekmah dosegel pet zadetkov in tri asistence. "Zelo smo zadovoljni, da se nam je uspelo dogovoriti in pripeljati Jakoslava v Ljubljano. Je mlad, domač igralec z visokim nogometnim potencialom, kar se povsem sklada z našo filozofijo ponujanja priložnosti in razvijanja mladih slovenskih igralcev. Motorično in tehnično je na zavidljivi ravni in naredili bomo vse, da mu ponudimo najboljše pogoje pri njegovem nadaljnjem razvoju," pa je dodal trener Brava Aleš Arnol.

Pri ljubljanskem prvoligašu, ki je poleti pripeljal tudi Mateja Poplatnika, so razkrili, da so se s Sežanci v okviru prestopa dogovorili tudi o delitvi deleža naslednjega prestopa. Bravo bo v uvodnem krogu gostil novopečenega prvoligaša Rogaško, ki je pred dnevi svoje vrste okrepil z nekdanjim članom Celja, branilcem Žanom Flisom.

Real Madrid podaljšal s Ceballosom

Dani Ceballos Foto: Guliverimage

Španski nogometni prvoligaš Real iz Madrida je podaljšal pogodbo z Danijem Ceballosom. Kot so Madridčani sporočili na svoji spletni strani, je 26-letni vezist podpisal pogodbo do 30. junija 2027.

Ceballos je za Real Madrid igral na 120 tekmah v štirih sezonah, v katerih je osvojil 11 naslovov, tudi dva v ligi prvakov. Nekdanji nogometaš Betisa iz Seville ter Arsenala je 13-krat igral tudi za člansko reprezentanco Španije. Z izbranima vrstama do 19 in 21 let je bil tudi evropski prvak.

Benitez je novi trener Celte

Rafael Benitez je novi trener španske Celte iz Viga. Izkušeni Španec je podpisal pogodbo do konca sezone 2025/26. Triinšestdesetletni Benitez je bil nazadnje trener Evertona, ki ga je odpustil januarja lani po seriji slabih rezultatov. V dolgoletni karieri je Benitez vodil številne velikane evropskega nogometa, med drugim tudi Liverpool, Real Madrid, Napoli, Chelsea, Inter Milano ter Valencio. Na klopi Celte je zamenjal Portugalca Carlosa Carvalhala, ki je po koncu sezone, v kateri si je Celta zagotovila obstanek, zapustil ekipo. Nogometaši iz Viga so prvenstvo končali vsega tri točke nad cono izpada, potem ko so v zadnjem krogu premagali prvake iz Barcelone.

Okrepitvi za Leipzig in Bayern

Nemški nogometni prvoligaš Leipzig, za katerega je doslej igral nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, odslej pa bo pri njem še slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško, se je okrepil z napadalno usmerjenim vezistom Christophom Baumgartnerjem, so potrdili na spletni strani kluba.

Triindvajsetletnik, ki lahko igra na več položajih v zvezni vrsti in tudi kot napadalec, je podpisal petletno pogodbo, njegov zadnji delodajalec Hoffenheim, kateremu se je pridružil s 17 leti, pa bo za Avstrijca po poročanju avstrijske tiskovne Apa dobil 27 milijonov evrov odškodnine.

Christoph Baumgartner se je z Leipzigom dogovoril za dolgoročno sodelovanje. Foto: Guliverimage

Baumgartner je v prejšnji sezoni za Hoffenheim zbral po sedem golov in podaj, za sabo pa ima tudi že 29 nastopov za avstrijsko izbrano vrsto, v katerih je zbral deset golov in štiri podaje.

Raphael Guerreiro Foto: Guliverimage

Guerreiro iz Dortmunda v München

Novo okrepitev pa so predstavili tudi pri nemškem prvaku Bayernu. Kot prost igralec je na Bavarsko prišel levi bočni branilec Raphael Guerreiro, ki je nazadnje igral za rumeno-črnega tekmeca iz nemške lige, Borussio Dortmund.

Guerreiro je k Borussii prišel leta 2016 iz Lorienta. V elitni nemški ligi je odigral 224 tekem ter dosegel 40 golov in 50 podaj. "Ko je prišel klic Bayerna, sem se hitro odločil. Čast je igrati za tako velik klub," je dejal Guerreiro. Ta je po avstrijskem vezistu Konradu Laimerju, ki je prišel iz Leipziga, druga poletna okrepitev Bavarcev.