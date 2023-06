Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Olimpije so doživeli prvi poraz pod vodstvom novega trenerja Joaa Henriquesa. V Gradcu so izgubili proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave z 1:2. Če bi bila zmajem bolj naklonjena sreča, bi bil lahko rezultat drugačen, a sta Rui Pedro in Lucas Pedro zatresla okvir vrat. V vrstah Slovana se je proti Olimpiji izkazal tudi Hrvat Marko Tolić, ki je v prejšnji sezoni izstopal v dresu Maribora.