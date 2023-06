Novi napadalec Maribora, ki ga Šuler kuje v nebo, že navdušuje

Slovenski prvoligaški nogometni klubi se pripravljajo na novo sezono. V petek so na zelenico stopili nogometaši Maribora in v prijateljski tekmi s 3:1 premagali Makedonijo GjP. Prvič se je v mariborskem dresu med strelce vpisal Alžirec El Arabi Hilal Soudani, ki ga športni direktor Marko Šuler zelo ceni, s prekrasnim zadetkom se je izkazal tudi kapetan Martin Milec.

Mariborčani bodo v poletnem prestopnem roku skoraj zagotovo ostali brez najboljšega strelca 1. SNL Žana Vipotnika, ostali so tudi brez najboljšega asistenca Marka Tolića, ki bo kariero nadaljeval pri Slovanu iz Bratislave, vrzel v napadu pa bi lahko poleg Albanca Xhuliana Skuke zapolnil afriški napadalec, vajen nastopanja na vrhunski ravni. El Arabi Hilal Soudani, izkušeni napadalec iz Alžirije, uživa veliko zaupanje vodstva Maribora. Športni direktor Maribora Marko Šuler je ob njegovem prihodu dejal, da takšnih nogometašev v 1. SNL ni veliko, če so sploh kdaj bili.

Star je 35 let, a še ni rekel zadnje. V preteklosti je nastopal za portugalsko Vitorio Guimaraes, letošnjega tekmeca Celjanov v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, nato je šest let blestel v dresu zagrebškega Dinama, kjer je kot po tekočem traku povzročal največje bolečine splitskemu Hajduku, nato pa zaigral še v Angliji (Nottingham Forest), Grčiji (Olympiakos Pirej) in Savdski Arabiji (Al Fateh in Damac). Letos se je vrnil v Evropo, izbral ponudbo Maribora, prvi zadetek v vijoličnem dresu pa dočakal na drugem nastopu. V polno je zadel proti pokalnemu zmagovalcu Severne Makedonije.

Dvoboj z Makedonijo GjP bi moral potekati v Gornji Radgoni, a je petkova nevihta poskrbela za spremembo načrta. Dvoboj je bil odigran v Martjancih, Maribor je zmagal s 3:1, vsi zadetki pa so padli že v prvem polčasu. Zaradi poškodbe sta manjkala Josip Iličić in Ignacio Guerrico, albanski novinec Xhuliano Skuka, ki ga je Mariboru posodil francoski Metz, še ni dovolj pripravljen, zato je počival.

Za Mariborčane so v polno zadeli Ivan Brnić v 8. minuti, podajo je prispeval Jan Repas, v 35. minuti je sledil strelski prvenec Alžirca Soudanija, ki je atraktivno zadel pod prečko. Tudi pri drugem golu je podal Repas. V zadnji minuti prvega dela se je izkazal še kapetan Martin Milec in s prostega strela z okrog 18 metrov zatresel mrežo Makedoncev. V drugem delu ni bilo resnejših priložnosti, tako da je ostalo pri 3:1.

Mariborčani so pod vodstvom Damirja Krznarja nastopili v postavi Jug, Milec, Mitrović, Uskoković, Strajnar (od 30. Šoštarič Karić), Horvat, Antolin, Repas, Soudani, Brnić in Jakupović, v drugem delu pa so nastopili Bergsen, Žinič, Watson, Šoštarič Karić (od 80. Lorber), Lorber (od 68. Ferčec), Vrhovec, Laušić, Dizdarević, Čuk, Ishaq Rafiu in Tavares.

Mariborčane čaka nova prijateljska tekma v ponedeljek, ko se bodo pomerili s CSKA Sofijo.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 6. Olimpija : Radomlje (Slo/1) 3:2 Florucz, Maksimović, Stojanovski 24. 6. Olimpija – TWL Elektra (Avt/3) 27. 6. Olimpija – Slovan Bratislava (Slk/1) 2. 7. Olimpija – Hajduk Split (Hrv/1) 5. 7. Olimpija – Primorje (Slo/2) 5. 7. Olimpija – Rudar Velenje (Slo/2)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 13. 6. Celje : Universitatea Cluj (Rom/1) 1:1 Bizjak 17. 6. Celje : Rudar Trbovlje (Slo/4) 12:0 Ikwuemesi 2, Popović 2, Bajde, Vuklišević, Bizjak, Špeljak, Džumhur, Bobičanec, Matko, Mačak 22. 6. Celje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:0 Špeljak 26. 6. Celje – Makedonija GjP (SMk/1) 2. 7. Celje – Slaven Belupo (Hrv/1) 12. 7. Celje – MTK Budimpešta (Mad/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 19. 6. Limbuš-Pekre (Slo/4) : Maribor 0:5 Jakupović 3, Mitrović, Skuka 23. 6. Maribor : Makedonija GjP (SMk/1) 3:1 Banić, Soudani, Milec 26. 6. Maribor – CSKA Sofija (Bol/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Domžale 2:0 / 24. 6. ŠD Leskovec (Slo/4) - Domžale 28. 6. Domžale – Rijeka (Hrv/1) 30. 6. Domžale – Varaždin (Hrv/1) 6. 7. Domžale – Jadran Dekani (Slo/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 21. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:0 Kasalo 28. 6. Mura – Beltinci (Slo/2) 1. 7. Mura – Sturm Gradec (Avt/1) 7. 7. Mura – Bistrica (Slo/2) 8. 7. Mura – GAK Gradec (Avt/2) 13. 7. Mura – Al Tai (Sav/1) 14. 7. Mura – Vojvodina (Srb/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 24. 6. Koper – Jadran Dekani (Slo/2) 29. 6. Koper - Dinamo Zagreb (Hrv/1) 2. 7. Koper – Istra 1961 (Hrv/1) 7. 7. Rijeka (Hrv/1) – Koper 10. 7. Koper - Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Koper - Istra 1961 (Hrv/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Olimpija (Slo/1) 2:3 Štorman, Nadarević 24. 6. Radomlje – Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 28. 6. Radomlje – Jadran Dekani (Slo/2) 29. 6. Radomlje – Makedonija GjP (SMk/1) 3. 7. Radomlje – Mornar Bar (ČG/1) 6. 7. Radomlje – Hajduk Split (Hrv/1) 7. 7. Radomlje – Krka (Slo/2) 15. 7. Radomlje – Budafoki (Mad/2) 16. 7. Primorje (Slo/2) - Radomlje

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 1. 7. Bravo – Rijeka (Hrv/1) 7. 7. Bravo - MTK Budimpešta (Mad/1) 11. 7. Bravo – Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Bravo – Budafoki (Mad/2)

Rogaška

Datum Tekma Strelci za Rogaško 19. 6. Rogaška : Ferencvaroš (Mad/1) 0:0 / 26. 6. Rogaška - Shkendija (SMk/1) 30. 6. Rogaška – Panathinaikos (Grč/1) 8. 7. Rogaška - Istra 1961 (Hrv/1) 15. 7. Rijeka (Hrv/1) - Rogaška

Aluminij