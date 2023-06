Biser prekmurskega nogometa osrečil Muro, v Sloveniji se obetajo spektakli

Slovenski prvoligaški nogometni klubi se pripravljajo na novo sezono. Kot zadnji so na zelenico stopili nogometaši Mure in premagali prvaka BiH Zrinjski (1:0). Najvišji zmagi pripravljalnega dela za zdaj pripadata Celju (12:0 proti trboveljskemu Rudarju) in Mariboru (5:0 proti Limbušu-Pekre), Olimpija je v za zdaj edinem slovenskem prvoligaškem obračunu ugnala Radomlje (3:2), na sporedu pa bo še ogromno atraktivnih dvobojev. Preverite!

Prvoligaška sezona se bo začela 22. julija, danes pa bodo udeleženci 1. SNL na žrebu na Brdu pri Kranju izvedeli, kakšen bo razpored tekmovanja, v katerem bo ljubljanska Olimpija branila naslov prvaka, Rogaška (Steklar iz Rogaške Slatine je konec prejšnjega stoletja zaradi finančnih težav propadel) pa prvič nastopila med elito.

Ta mesec je bilo odigranih že nekaj tekem. Kot prvi so 13. junija na zelenico stopili nogometaši Celja, kot zadnja pa se je predstavila Mura. Črno-beli so v sredo odigrali prvo pripravljalno tekmo in z 1:0 premagali prvaka Bosne in Hercegovine, Zrinjski iz Mostarja. Trener Dejan Grabić je v začetno enajsterico uvrstil tudi novinca Almirja Kurtovića in Gabra Dobrovoljca, v izdihljajih srečanja pa je za zmagoviti zadetek poskrbel 17-letni biser prekmurskega nogometa Niko Kasalo. Najmlajši debitant Mure v 1. SNL je Grabićevo četo tako popeljal do odmevne zmage nad tekmecem, ki bo nastopil v kvalifikacijah za ligo prvakov.

Olimpija 3-2 Radomlje



Slovenski prvak Olimpija, ki se v petek odpravlja na krajše priprave v Avstrijo, je v začetku tedna z oslabljeno postavo, manjkalo je ogromno reprezentantov, s 3:2 premagal Radomljane. To je bila prva tekma, na kateri je zmaje vodil Portugalec Joao Henriques.

Podprvak Celje je odigral že dve tekmi. Po uvodnem testu, remiju proti romunskemu prvoligašu (1:1), je sledil strelski "trening" proti Rudarju, na katerem so Celjani dosegli kar ducat zadetkov, po dvakrat pa sta v polno zadela Charles Ikwuemesi in Denis Popović.

Prepričljive zmage na začetku priprav se je veselil tudi Maribor. Začinil je praznik ob 50-letnici limbuškega kluba, zmagal s 5:0, kar trikrat pa je v polno zadel Arnel Jakupović.

Uvodni pripravljalni dvoboj so odigrali tudi Domžalčani, še četrti slovenski predstavnik v Evropi, in ostali praznih rok proti zagrebški Lokomotivi.

Rogaška, ki jo čaka krstna sezona med najboljšimi, je imela opravka z najtežjim tekmecem na papirju. Drugoligaški prvak se je izkazal in proti najboljšemu madžarskemu klubu Ferencvarošu ostal neporažen. Dvoboj v Gornji Radgoni se je končal brez zadetkov, konec meseca pa črno-bele iz Rogaške Slatine čaka nov zveneč tekmec, saj se bo pomeril s Panathinaikosom, pri katerem ne manjka slovenskih legionarjev (Andraž Šporar, Adam Gnezda Čerin in Benjamin Verbič).

Slovenske prvoligaške klube v pripravah na novo sezono čakajo še številni zveneči tekmeci. Olimpija se bo tako pomerila tudi s slovaškim prvakom Slovanom iz Bratislave in hrvaškim pokalnim zmagovalcem Hajdukom, Maribor se bo udaril z bolgarskim velikanom CSKA Sofija, Koper s hrvaškim prvakom Dinamom in Rijeko, s katero se bosta pomerila tudi Domžale in Bravo, Muro med drugim čaka obračun s "partnerjem" Sturmom iz Gradca, avstrijskim pokalnim zmagovalcem in podprvakom, slovenska kluba (Mura in Aluminij) bosta preizkusila moč klubov iz Savdske Arabije, ki imajo v svojih vrstah vse več svetovno znanih imen, s Hajdukom, klubom, s katerim tesno sodelujejo, se bodo pomerili tudi Radomljani …

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 6. Olimpija : Radomlje (Slo/1) 3:2 Florucz, Maksimović, Stojanovski 24. 6. Olimpija – TWL Elektra (Avt/3) 27. 6. Olimpija – Slovan Bratislava (Slk/1) 2. 7. Olimpija – Hajduk Split (Hrv/1) 5. 7. Olimpija – Primorje (Slo/2) 5. 7. Olimpija – Rudar Velenje (Slo/2)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 13. 6. Celje : Universitatea Cluj (Rom/1) 1:1 Bizjak 17. 6. Celje : Rudar Trbovlje (Slo/4) 12:0 Ikwuemesi 2, Popović 2, Bajde, Vuklišević, Bizjak, Špeljak, Džumhur, Bobičanec, Matko, Mačak 22. 6. Celje – Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 26. 6. Celje – Makedonija GjP (SMk/1) 2. 7. Celje – Slaven Belupo (Hrv/1) 12. 7. Celje – MTK Budimpešta (Mad/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 19. 6. Limbuš-Pekre (Slo/4) : Maribor 0:5 Jakupović 3, Mitrović, Skuka 23. 6. Maribor - Makedonija GjP (SMk/1) 26. 6. Maribor – CSKA Sofija (Bol/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Domžale 2:0 / 24. 6. ŠD Leskovec (Slo/4) - Domžale 28. 6. Domžale – Rijeka (Hrv/1) 30. 6. Domžale – Varaždin (Hrv/1) 6. 7. Domžale – Jadran Dekani (Slo/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 21. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:0 Kasalo 28. 6. Mura – Beltinci (Slo/2) 1. 7. Mura – Sturm Gradec (Avt/1) 7. 7. Mura – Bistrica (Slo/2) 8. 7. Mura – GAK Gradec (Avt/2) 13. 7. Mura – Al Tai (Sav/1) 14. 7. Mura – Vojvodina (Srb/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper Koper – Jadran Dekani (Slo/2) 29. 6. Koper - Dinamo Zagreb (Hrv/1) Koper – Istra 1961 (Hrv/1) Koper – Mornar Bar (ČG/1) 7. 7. Rijeka (Hrv/1) – Koper

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Olimpija (Slo/1) 2:3 Štorman, Nadarević 24. 6. Radomlje – Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 28. 6. Radomlje – Jadran Dekani (Slo/2) 29. 6. Radomlje – Makedonija GjP (SMk/1) 3. 7. Radomlje – Mornar Bar (ČG/1) 6. 7. Radomlje – Hajduk Split (Hrv/1) 7. 7. Radomlje – Krka (Slo/2) 15. 7. Radomlje – Budafoki (Mad/2) 16. 7. Primorje (Slo/2) - Radomlje

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 1. 7. Bravo – Rijeka (Hrv/1) 7. 7. Bravo - MTK Budimpešta (Mad/1) 11. 7. Bravo – Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Bravo – Budafoki (Mad/2)

Rogaška

Datum Tekma Strelci za Rogaško 19. 6. Rogaška : Ferencvaroš (Mad/1) 0:0 / 30. 6. Rogaška – Panathinaikos (Grč/1)

