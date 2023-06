Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz slovenskega nogometnega prvoligaša Celja so sporočili, da je v 64. letu umrl predsednik kluba Miloš Rovšnik, ki je predsedniško vlogo opravljal od leta 2017.

"Miloš je funkcijo predsednika NK Celje opravljal od aprila 2017, nasploh pa bil velik prijatelj celjskega športa, za katerega se je neumorno razdajal. V času njegovega predsedovanja je NK Celje osvojil svoj prvi naslov državnega prvaka. Misli vseh, ki so povezani z Nogometnim klubom Celje, so v teh težkih trenutkih z njegovo družino, ki ji klub izreka iskreno sožalje," so pri celjskem klubu na družbenih omrežjih sporočili, da se je za vedno poslovil Miloš Rovšnik.

Rovšnik je v Celju klub vodil z generalnim direktorjem Valerijem Kolotilom, Genadijem Golubinom, Zoranom Podkoritnikom in Sebastjanom Gobcem.