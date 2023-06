Zgodovinski trenutek za NK Maribor

Nogometni klub Maribor je v ponedeljek dočakal zgodovinski nastop Itsukija Urate. Postal je prvi Japonec, ki je zaigral v mariborskem dresu. Prvič je nastopil tudi Hrvat Marko Kolar, vijolice pa so z 1:1 v Beltincih remizirale proti sofijskemu CSKA. Znova je zadel v polno Alžirec Soudani. Odigrana sta bila tudi dva slovensko-makedonska obračuna. Celjani so nadaljevali zmagoviti niz in z 2:1 na Bledu odpravili Makedonijo GjP, prvoligaški novinec Rogaška pa je na Rogli ostal praznih rok proti Shkendiji (0:1).

Mariborčani so odigrali tretjo pripravljalno tekmo. Po enotedenskih pripravah v Moravskih Toplicah so se v ponedeljek odpravili v Beltince in se pomerili z bolgarskim velikanom CSKA Sofija. Trener Damir Krznar je prvič videl na delu zadnja novinca, Hrvata Marka Kolarja in Japonca Itsukija Urato, ki se je s tem zapisal v zgodovino, saj je postal prvi japonski nogometaš, ki je oblekel vijolični dres in zaigral za najtrofejnejši slovenski klub. ''Urata je naš izbor za zapolnitev vrzeli na levi strani, ob otvoritvi sezone na dveh frontah si nismo mogli dovoliti tveganja. Z njim smo bili v pogovorih že pred prihodom Strajnarja, zdaj smo potrebovali dodatno rešitev in dopolnili tudi to igralno mesto. Kolar pa je igralec, ki ga dobro poznam. Spremljal sem ga v Dinamu in Lokomotivi, potem je povezal šest let na Poljskem ter Nizozemskem. Iskal je priložnost za večjo minutažo, ki je ni dobil. Upam, da si jo bo priboril pri nas. Prinesel nam bo raznovrstnost v fazi napada, da lahko imamo enega napadalca za iskanje globine in enega, ki lahko povezuje igro. Glede na tekme in taktične zamisli ju bomo kombinirali med seboj,'' je o Hrvatu in Japoncu, oba sta odigrala tretjino srečanja, spregovoril mariborski strateg Krznar.

Dvoboj se ni začel uspešno za Mariborčane. Bolgari so že v 5. minuti povedli po najstrožji kazni. Sodnik je pokazal na belo točko po prekršku Maxa Watsona. Mariborčani so vendarle preprečili poraz. V 85. minuti je izenačil El Arabi Hilal Soudani. Izkušeni Alžirec se je tako, čeprav je vstopil v igro šele v 65. minuti, vpisal med strelce še na drugi tekmi zapored in nakazal, da bi lahko predstavljal zelo pomembno vlogo v napadu Maribora. Trener Krznar zaradi podaljšanega premora po reprezentančni akciji še ni računal na Žana Vipotnika, katerega usoda je zaradi morebitne prodaje v tujino še negotova. Zaradi poškodbe sta manjkala Josip Iličić in Ignacio Guerrico, za nastop nista bila še nared Xhuliano Skuka in Aleks Pihler.

Mariborčani so se tako na tretji pripravljalni tekmi predstavili v postavi Bergsen (od 46. Jug), Milec (od 46. Žinič), Watson (od 46. Mitrović), Šoštarič Karić (od 46. Uskoković), Strajnar (od 61. Urata), Antolin (od 46. Vrhovec), Repas (od 46. Horvat), Laušić (od 46. Lorber), Božić (od 46. Čuk, od 65. Soudani), Ishaq Rafiu (od 46. Brnić) in Jakupović (od 61. Kolar). V nedeljo jih čaka nov prijateljski obračun, na drugi strani bo romunski klub Otelul Galati.

Celjani zmagali že tretjič zapored

Celjani, ki jih prihodnji mesec v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo čaka zelo neugoden tekmec, šestouvrščeni portugalski prvoligaš Vitoria Guimaraes, pri katerem je pred leti nastopal Zlatko Zahović, vodil pa ga je zdajšnji strateg Olimpije Joao Henriques, so ujeli zmagoviti ritem. Po uvodnem remiju v pripravljalnem obdobju proti tekmecu iz Romunije so nanizali tri zmage. V ponedeljek so na Gorenjskem premagali Makedonijo GjP.

Pokalnega zmagovalca Severne Makedonije so na Bledu ugnali z 2:1 in s tem sklenili kratko obdobje priprave v Kranjski Gori. Celjane je v vodstvo v 23. minuti popeljal Hrvat Luka Bobičanec, podajo je prispeval Mark Zabukovnik, v 75. minuti je prednost slovenskih podprvakov podvojil Aljoša Matko, ki je izkoristil globinsko podajo Gregorja Bajdeta. Lepo priložnost za povišanje vodstva na 3:0 je zapravil brazilski napadalec Edmilson, ki bi lahko v kratkem sklenil pogodbo s Celjani, nato pa je Makedonija GjP zadnji minuti postavil končni rezultat 2:1.

Strateg Celja se je v prvem polčasu odločil za postavo Obradović, Ajhmajer, Zec, Vuklišević, Bilyi, Špeljak, Vrbanec, Zabukovnik, Bobičanec, Popović in Ikwuemesi, v drugem pa so zaigrali Jurhar, Ajhmajer, Ljutić, Nemanić, Džumhur, Matko, Bandaogo, Kouter, Mačak, Edmilson in Bajde.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 6. Olimpija : Radomlje (Slo/1) 3:2 Florucz, Maksimović, Stojanovski 24. 6. Olimpija : TWL Elektra (Avt/3) 4:0 Karamatić, Jakupović, Bristrić, Posavec 27. 6. Olimpija – Slovan Bratislava (Slk/1) 2. 7. Olimpija – Hajduk Split (Hrv/1) 5. 7. Olimpija – Primorje (Slo/2) 5. 7. Olimpija – Rudar Velenje (Slo/2)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 13. 6. Celje : Universitatea Cluj (Rom/1) 1:1 Bizjak 17. 6. Celje : Rudar Trbovlje (Slo/4) 12:0 Ikwuemesi 2, Popović 2, Bajde, Vuklišević, Bizjak, Špeljak, Džumhur, Bobičanec, Matko, Mačak 22. 6. Celje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:0 Špeljak 26. 6. Celje : Makedonija GjP (SMk/1) 2:1 Bobičanec, Matko 2. 7. Celje – Slaven Belupo (Hrv/1) 6. 7. Celje - Bačka Topola (Srb/1) 12. 7. Celje – MTK Budimpešta (Mad/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 19. 6. Limbuš-Pekre (Slo/4) : Maribor 0:5 Jakupović 3, Mitrović, Skuka 23. 6. Maribor : Makedonija GjP (SMk/1) 3:1 Banić, Soudani, Milec 26. 6. Maribor : CSKA Sofija (Bol/1) 1:1 Soudani 2. 7. Maribor – Otelul Galati (Rom/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Domžale 2:0 / 24. 6. ŠD Leskovec (Slo/4) : Domžale 0:11 Kovačević in Šturm 2, Husmani, Hasanbegović, Černe, Markuš, Krstovski, Topalović, avtogol 28. 6. Domžale – Rijeka (Hrv/1) 30. 6. Domžale – Varaždin (Hrv/1) 6. 7. Domžale – Jadran Dekani (Slo/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 21. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:0 Kasalo 28. 6. Mura – Beltinci (Slo/2) 1. 7. Mura – Sturm Gradec (Avt/1) 7. 7. Mura – Bistrica (Slo/2) 8. 7. Mura – GAK Gradec (Avt/2) 13. 7. Mura – Al Tai (Sav/1) 14. 7. Mura – Vojvodina (Srb/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 24. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Koper 0:2 Barišić, Mulahusejnović 29. 6. Koper - Dinamo Zagreb (Hrv/1) 2. 7. Koper – Istra 1961 (Hrv/1) 7. 7. Rijeka (Hrv/1) – Koper 10. 7. Koper - Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Koper - Istra 1961 (Hrv/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Olimpija (Slo/1) 2:3 Štorman, Nadarević 24. 6. Radomlje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:4 Jerin 28. 6. Radomlje – Jadran Dekani (Slo/2) 29. 6. Radomlje – Makedonija GjP (SMk/1) 3. 7. Radomlje – Mornar Bar (ČG/1) 6. 7. Radomlje – Hajduk Split (Hrv/1) 7. 7. Radomlje – Krka (Slo/2) 15. 7. Radomlje – Budafoki (Mad/2) 16. 7. Primorje (Slo/2) - Radomlje

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 1. 7. Bravo – Rijeka (Hrv/1) 7. 7. Bravo – MTK Budimpešta (Mad/1) 11. 7. Bravo – Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Bravo – Budafoki (Mad/2)

Rogaška

Datum Tekma Strelci za Rogaško 19. 6. Rogaška : Ferencvaroš (Mad/1) 0:0 / 26. 6. Rogaška : Shkendija (SMk/1) 0:1 / 30. 6. Rogaška – Panathinaikos (Grč/1) 8. 7. Rogaška – Istra 1961 (Hrv/1) 15. 7. Rijeka (Hrv/1) – Rogaška

Aluminij