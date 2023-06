NZS razkrila, koliko denarja pripada slovenskim klubom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) je potrdil predlog strokovne službe o delitvi sredstev iz naslova medijskih in sponzorskih pravic.

Nogometna zveza Slovenije (NZS) bo iz naslova medijskih in sponzorskih pravic med deset prvoligaških klubov razdelila dobra dva milijona evrov, med 16 udeležencev druge lige pa 120 tisoč evrov. Znani so tudi zneski nagrad, ki jih bodo deležni najuspešnejši klubi v pokalnem tekmovanju, sprejetih pa je bilo še nekaj novosti.

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) je sprejel nekaj novosti, ki bodo vplivale na razvoj slovenskega nogometa v prihodnjih letih. Kar zadeva delitev sredstev iz naslova medijskih in sponzorskih pravic, bodo prvoligaški klubi (v sezoni 2023/24 bodo v Prvi ligi Telemach tekmovali Olimpija, Celje, Maribor, Domžale, Mura, Koper, Radomlje, Bravo, Rogaška in Aluminij) v povprečju bogatejši za dobrih 200 tisoč evrov. Izvršni odbor NZS je namreč na 36. seji potrdil predlog strokovne službe o tem, da bo med deset prvoligaških klubov razdeljenih 2,1 milijona evrov.

Zeleno-beli iz Ljubljane so v sezoni 2022/23 osvojili dvojno slovensko krono. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Sredstva iz medijskih in sponzorskih pravic se bodo razdelila tudi med klube 2. SNL. Skupno bodo prejeli 120 tisoč evrov, kar pomeni, da bo drugoligaš v povprečju bogatejši za 7.500 evrov.

Sredstva iz naslova trženja medijskih in sponzorskih pravic bodo osrečila tudi ženske prvoligaške klube. Vsak udeleženec 1. SŽNL bo prejel 3.500 evrov.

Nogometaši Olimpije so v letošnjem finalu pokala v Celju v razburljivem srečanju premagali Maribor. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kar zadeva nagrade, ki bodo doletele najuspešnejše klube v pokalnem tekmovanju Pokal Pivovarne Union, je sprejet predlog, da zmagovalec prejme 80 tisoč evrov v denarju in deset tisoč evrov v izdelkih. V sezoni 2023/24 bo pokalni naslov branila Olimpija. Finalist pokalnega tekmovanja bo prejel nagrado v višini 30 tisoč evrov. Od tega bo prejel 20 tisoč evrov v denarju in deset tisoč evrov v izdelkih. Znani sta tudi nagradi za oba finalista ženskega Pokala Pivovarna Union. Ob koncu sezone 2023/24 bodo zmagovalke prejele 20 tisoč evrov, poraženke pa pet tisoč evrov.

Nagrada najboljšim klubom 2. SNL in 3. SNL Sprejet je bil tudi sklep o finančni spodbudi klubov 2. SNL in 3. SNL, ki napredujejo v višje tekmovanje. Tako bosta kluba 2. SNL, ki sta se uvrstila med elito (Rogaška kot prvak, podprvak Aluminij pa po dodatnih kvalifikacijah, v katerih je izločil Gorico) prejela finančno spodbudo v višini 30 tisoč evrov. Nogometaši Rogaške so bili v sezoni 2022/23 najboljši v 2. SNL. Foto: Grega Valančič/Sportida Polovico nagrade, 15 tisoč evrov, bosta prejela v opremi. Najboljša kluba 3. SNL, ki bosta v sezoni 2023/24 nastopila v 2. SNL, bosta nagrajena s spodbudo v višini deset tisoč evrov. Polovico zneska bosta prejela v denarju, polovico pa v opremi.

Sprememba. Ne le sedem, ampak kar 12 igralcev. Oziroma devet.

Na klopi za rezervne igralce bo lahko v sezoni 2023/24 sedelo več nogometašev. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida IO NZS je potrdil sklep o večjem številu rezervnih igralcev na zapisniku tekem 1. SNL, 2. SNL in pokalnem tekmovanju. Namesto doslej dovoljenih sedem bo na zapisniku lahko navedenih 12 (v 1. SNL) oziroma devet (velja za 2. SNL, Pokal Slovenije in 1.SML) rezervnih igralcev.

Korak, ki je prvotno narejen v skrbi za varnost in zdravje igralcev, je obenem naravna posledica večjega števila menjav, ki so v prejšnji sezoni postale stalnica, poleg tega pa NZS s tem sledi mednarodnim trendom, saj večina prvenstev že zdaj dovoljuje večje število rezervnih igralcev na klopi. Krovna nogometna zveza na čelu s predsednikom Radenkom Mijatovićem zaradi tega pravila pričakuje, da bodo trenerji več mest med rezervisti na največjih tekmah namenili tudi mladim in obetavnim domačim nogometašem.

Prvoligaško tekmovanje v sezoni 2023/24 se bo začelo 21. julija.