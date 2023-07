Kolumbijski veteran se po osmih sezonah poslavlja od Juventusa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petintridesetletni kolumbijski bočni branilec Juan Cuadrado se je odločil, da bo po osmih sezonah v dresu torinske stare dame zapustil Juventus, so v petek sporočili iz italijanskega kluba.

"Hvala Panita! To je bilo osem bogatih, posebnih, nepozabnih sezon," je ob zadnjem dnevu kolumbijskega reprezentanta na svoji spletni strani zapisal Juventus.

Per sempre nella nostra storia ⚪️⚫️

Grazie, Panita. In bocca al lupo per il tuo futuro ❤️ pic.twitter.com/AmObGDtHa9 — JuventusFC (@juventusfc) June 30, 2023

Cuadrado, ki je v Torino prišel leta 2015 iz Chelseaja, je s staro damo osvojil 11 naslovov, vključno s petimi scudetti (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) in štirimi italijanskimi pokali (2016, 2017, 2018, 2021).

Namesto Cuadrada bodo v Juventusu poslej stavili na krilnega igralca Lilla Timothyja Weaha. Sin Georgea Weaha je v četrtek opravil zdravniški pregled in podpisal pogodbo z bianconeri, po poročanju medijev za pet let. Ta prestop naj bi bil formaliziran v prihodnjih dneh, po uradnem odprtju prestopnega roka.

Cuadrado je k Chelseaju prišel februarja 2015 za 31 milijonov evrov, a se na Otoku ni znašel. Cuadrado je za moštvo iz Torina tako prvič kot posojeni igralec zaigral že v sezoni 2015/16. Od 22. maja 2017 pa se je Torinčanom pridružil za stalno.

Luis Castro se seli k Al Nasru, katerega prvi zvezdnik je njegov rojak Cristiano Ronaldo. Foto: Guliverimage

Nova portugalska moč pri Al Nasru

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo bo nogometnem klubu Al Nasr iz Savdske Arabije dobil novo portugalsko pomoč. Na Arabski polotok se bo preselil 61-letni Luis Castro, ki je bil nazadnje trener brazilske Botafoge, so v petek sporočili iz kluba iz Ria de Janeira, poroča AFP. "Trener Luis Castro je Botafogo obvestil o njegovi odločitvi, da je sprejel ponudba kluba iz tujine, s čimer so se končale njegove zadolžitve kot trenerja ekipe," so sporočili iz brazilskega kluba.

Castro je pred dvema tednoma povedal, da je prejel finančno mamljivo ponudbo savdske ekipe za dveletno pogodbo.

Klub Al Nasr še ni uradno obvestil o prihoda trenerja.

Castro je v sezoni 2018/19 vodil portugalsko zasedbo Vitoria Guimaraes, v sezonah od 2019 do 2021 je bil trener Šahtarja iz Donecka, v sezoni 2021/22 je vodil katarsko zasedbo Al Duhail, preden je postal trener Botafoge.