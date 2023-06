Tudi Hrvata premamila nora ponudba Savdijcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Še eden izmed nogometašev, ki bodo svojo kariero nadaljevali v Savdski Arabiji, je Hrvat Marcelo Brozović, ki bo po novem branil barve Al Nassrja. Kot poroča Fabrizio Romano, naj bi hrvaški nogometaš podpisal triletno pogodbo, v kateri bo zaslužili sto milijonov evrov, ob tem pa bo Al Nassr Interju, za katerega je do zdaj igral Brozović, plačal 23 milijonov evrov odškodnine. 30-letni Hrvat, za katerega naj bi se zanimala tudi Barcelona, a je bila njegova cena previsoka, je od leta 2015 igral za italijanski Inter, pred tem pa je bil med drugim tudi član Dinamo Zagreba. Od leta 2014 je tudi pomemben člen hrvaške izbrane vrste, za katero je do zdaj zbral 87 nastopov. Z letno plačo okoli 30 milijonov evrov bo Brozović postal najbolje plačani hrvaški športnik v zgodovini. Za njim sta Luka Modrić, ki v Real Madridu zasluži trikrat manj, in Mateo Kovačić, ki bo pri Manchester Cityju letno v žep pospravil šest milijonov evrov.

Roberto Firmino Foto: Reuters

V Savdsko Arabijo pa naj bi pot zanesla tudi Brazilca Roberta Firmina, ki je do konca pretekle sezone kar osem let branil barve Liverpoola, po pretečeni pogodbi pa je postal prost igralec. 31-letni Brazilec naj bi kariero nadaljeval v klubu Al Ahli, s katerim bo sklenil sodelovanje do leta 2026.

Šimkus in Stijepović zapustila Muro

Litovec Domantas Šimkus in Črnogorec Ognjen Stijepović nista več člana Mure, je soboški nogometni prvoligaš sporočil na spletni strani. Šimkus je v Fazanerijo prišel avgusta lani, Stijepović pa januarja letos. Oba sta se s klubom dogovorila za predčasno prekinitev pogodbe.

Medtem ko je litovski vezist za črno-bele v minuli sezoni odigral 16 dvobojev v vseh tekmovanjih, črnogorski napadalec za Muro ni zbral niti enega uradnega nastopa.

Četrta okrepitev za Aluminij

Slovenski nogometaš Filip Kosi bo v prihajajoči sezoni igral za Aluminij, je v sporočilu za javnost zapisal prvoligaš iz Kidričevega. Dolžine pogodbe niso razkrili. Dvajsetletnik je sicer četrta okrepitev Aluminija v poletnem prestopnem roku, prihaja pa iz vrst Beltincev.

Kosi je nogometno kariero začel pri Muri, od koder je leta 2021 prestopil k sežanskemu Taboru. Od tam ga je pot vodila k ptujski Dravi in nazadnje v Beltince.

Preteklo sezono je za Beltince na 28 tekmah v 2. SNL dosegel pet zadetkov, ob tem pa prispeval še eno podajo.

Kosi je ob Tomislavu Jagiću ter mladincih Janu Petku in Maju Škofleku, ki sta napredovala iz mladinskega pogona, četrta poletna okrepitev članskega moštva pred sezono 2023/24. Aluminij jo bo čez dobre tri tedne začel proti Celju.

