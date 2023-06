Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na nogometni tržnici se veliko dogaja. Pri Tottenham Hotspur so se okoristili s selitvijo Leicestra iz angleške premier lige in pridobili vezista Jamesa Maddisona. Arsenal pa je že v sredo podpisal "dolgoročno pogodbo" z nemškim ofenzivnim vezistom Kaiom Havertzom, ki se bo k topničarjem preselil iz Chelseaja.

Kot so poročale tiskovne agencije, je Tottenham s 26-letnim angleškim reprezentantom Maddisonom podpisal petletno pogodbo v vrednosti 40 milijonov funtov oziroma 46,3 milijona evrov, vključno z dodatki.

Maddison je svojo kariero začel pri Coventry Cityju, preden se je januarja 2016 pridružil Norwich Cityju. Leta 2018 se je preselil v Leicester in v petih sezonah zbral 203 nastope, dosegel 55 golov in pomagal zasedbi osvojiti pokal FA. V prejšnji sezoni, ko je Leicester izpadel iz premier lige, je dosegel deset golov.

Gre za tretjo poletno okrepitev Tottenhama. Krilni igralec Dejan Kuluševski, ki je bil posojen iz Juventusa, je bil odkupljen za stalno, vratar Guglielmo Vicario pa se je pridružil iz drugega italijanskega kluba, Empolija.

Še naprej se vrstijo ugibanja in špekulacije o prihodnosti zvezdnika Tottenhama Harryja Kana, ki vstopa v zadnje leto pogodbe. Foto: Reuters

Kanov tabor naj bi odobril prestop, a Bayern potrebuje dogovor o plačilu s Tottenhamom

Bayern München se je z angleškim kapetanom dogovoril o osebnih pogojih, je v sredo poročal nemški dnevnik Bild, vendar je Tottenham prvotno ponudbo v višini 70 milijonov evrov zavrnil. Kanov tabor naj bi odobril prestop, toda Bayern potrebuje dogovor o plačilu s Tottenhamom, da ga zapečati. Spurs zahtevajo vsaj sto milijonov evrov za ločitev od svojega čarobnega napadalca.

So pa pri bavarskem velikanu dosegli dogovor o podpisu pogodbe z branilcem Napolija Kim Min Jaejem, je v četrtek poročala televizija Sport1.

Po poročilu ima igralec odpustno klavzulo postavljeno pri znesku 58 milijonov evrov. Isto vsoto Bayern zahteva od Paris Saint-Germaina, da izpusti in Parižanom preda svojega branilca Lucasa Hernandeza. Oba posla naj bi bila objavljena prihodnji teden, so poročali pri Sport1. Kim ima pogodbo z Napolijem, ki je v prejšnji sezoni osvojil prvi naslov v serie A po letu 1990, podpisano do junija 2025.

Angleški Arsenal je v sredo podpisal "dolgoročno pogodbo" z nemškim ofenzivnim vezistom Kaiom Havertzom iz Chelseaja. Foto: Reuters

Arsenal in Havertz bosta sodelovala dolgoročno. Bo z Riceom padel rekord?

Angleški Arsenal je v sredo podpisal "dolgoročno pogodbo" z nemškim ofenzivnim vezistom Kaiom Havertzom iz Chelseaja. Pri nobenem od klubov niso razkrili zneska, britanski mediji pa trdijo, da je Arsenal Chelseaju plačal 65 milijonov funtov ali 75 milijonov evrov.

Havertz je prva poletna okrepitev Arsenala, a britanski tisk je poročal, da se je klub dogovoril tudi za 105 milijonov funtov (122 milijonov evrov) vreden prestop za angleškega vezista West Hama Declana Ricea.

Havertz se je Chelseaju pridružil leta 2020 iz Bayer Leverkusna. V treh sezonah je zbral 139 nastopov in 32-krat zadel.

Če bo prišlo do sklenitve dogovora v zvezi z Riceom, bodo na Otoku priča novemu rekordu angleškega nogometa. Rekord za zdaj drži Jack Grealish, ki je iz Aston Ville leta 2021 za sto milijonov funtov (115,6 milijona evrov) prestopil k Manchester Cityju.