Vroče dogajanje na Otoku, diši po velikem rekordu

Eno glavnih imen nogometne tržnice je v zadnjih dneh nogometaš West Hama Declan Rice, za katerega sta se pošteno ogrela tako Arsenal kot Manchester City. Manchester City naj bi bil za usluge Angleža pripravljen odšteti 90 milijonov funtov (104 milijone evrov), a so pri West Hamu to ponudbo že zavrnili. Še globlje v žep so pripravljeni seči pri Arsenalu, pri katerem naj bi bili za vezista pripravljeni odšteti 105 milijonov funtov (121,4 milijona evrov). City naj bi ob tem že odstopil od dodatnih pogajanj, tako da naj bi bil dogovor med Arsenalom in West Hamom blizu uresničitve. Če bo prišlo do sklenitve dogovora, bodo na Otoku priča novemu rekordu angleškega nogometa, saj še noben angleški nogometaš pri prestopih ni presegel omenjenega zneska. Rekord za zdaj še drži Jack Grealish, ki je iz Aston Ville leta 2021 za sto milijonov funtov (115,6 milijona evrov) prestopil k Manchester Cityju.

24-letni Rice je v tej sezoni kot kapetan West Ham popeljal do naslova v konferenčni ligi, skupno je za angleški klub odigral 245 tekem, uveljavil pa se je tudi kot pomemben član angleške izbrane vrste.

Kakšna bo njegova prihodnost? Foto: Reuters

Britanski Athletic pa poroča tudi o nekoliko nenavadnem primeru na relaciji Manchester United – David De Gea. Španskega vratarja dozdajšnja pogodba z angleškim klubom veže le še do 30. junija, obe strani sta bili z znižano plačo že dogovorjeni tudi za podaljšanje sodelovanja, a so si zdaj pri angleškem klubu premislili. Klub naj bi Špancu in njegovemu agentu že sporočil, da prejšnji ustni dogovor ne velja, saj se je vodstvo kluba odločilo, da želijo De Gei še dodatno zmanjšati plačo.

Athletic še poroča, da je Špančeva prihodnost trenutno negotova, a da do takšnega položaja ne bi prišlo v "normalno vodenem klubu". De Gea je za United v 12 letih kot prvi vratar zbral 545 nastopov.

Radomlje z drugo poletno okrepitvijo

Slovenski nogometni prvoligaš Kalcer Radomlje je po Ninu Kukovcu pripeljal še drugega novinca v poletnem prestopnem roku. Kot so sporočili iz kluba, bo njihov dres prihodnji dve leti nosil Noel Bilić, nekdanji hrvaški kadetski reprezentant.

Dvajsetletni krilni napadalec je nekdanji up Istre in Rijeke, v pretekli sezoni pa je nosil dres Dekanov. V tem dresu je v drugi ligi odigral 14 tekem in se dvakrat vpisal med strelce.

Gal Kurež v času, ko je še igral za Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenska nogometaša Gal Kurež in Arian Rener bosta kariero nadaljevala v Severni Makedoniji. Kurež, nazadnje je igral za Bravo, in vratar Rener, ki je bil dolga leta član sežanskega Tabora, sta se kot prosta igralca preselila k Tikvešu.

Kurež in Rener sta za zdaj edina Slovenca, ki bosta v sezoni 2023/24 igrala v prvi makedonski ligi. V tej naslov brani Struga, ki je prvič postala državni prvak.

S približno štirimi milijoni evrov je po Transfermarktovi vrednosti sicer na tretjem mestu v ligi za Škendijo (7,15 milijona) in Škupijem (4,8 milijona).

Tikveš, ki je v prejšnji sezoni osvojil šesto mesto, je eden od šestih prvoligašev z dobrimi tremi milijoni evrov vrednosti.

Preberite še: