Novopečeni očka v Domžalah sprejel veliko odločitev

V petek in soboto so slovenski prvoligaški klubi na pripravljalnih dvobojih večinoma izgubljali proti tekmecem iz tujine. Bravo, Domžale, Mura in Rogaška so prejeli tri zadetke, neporažen je ostal le Aluminij proti Petrolulu (0:0). Dolgoletni napadalec Domžal Matej Podlogar je javno oznanil slovo od igrišč. Nogometne čevlje je po 13 letih profesionalne kariere postavil v kot in prevzel vlogo pomočnika trenerja Simona Rožmana.

Domžalčani so v petek na pomožnem igrišču izgubili proti hrvaškemu prvokategorniku z 2:3. Trener Simon Rožman je poslal v ogenj pomlajeno zasedbo, na seznam strelcev sta se vpisala najstnika Luka Topalović in Said Duranović. Zadnji, mladi napadalec iz BiH, bo čez nekaj dni dopolnil 18 let, nazadnje pa se je dokazoval pri podmladku Sarajeva.

Konec zanimivega srečanja v Domžalah! Do zmage so sicer prišli gostje, a mladi fantje niso razočarali. Med strelci dva mladinca.



Domžale 2-3 Varaždin (Topalović 18’, Duranović 78’; Belcar 8’, Vugrinec 40’, Domjanić 46’)#Poletje23 pic.twitter.com/38FLxdm8HJ — NK Domžale (@NKDomzale) June 30, 2023

Za goste je zadel v polno tudi Noa Vugrinec, sin nekdanjega zvezdnika hrvaškega nogometa Davorja Vugrinca, za Varaždin pa je zaigral tudi Ante Vukušić, nekdanji prvi strelec 1. SNL (Olimpija), ki se je vrnil iz Srbije in bo v tej sezoni igral v hrvaškem prvenstvu.

Matej Podlogar sklenil igralsko pot Matej Podlogar je nosil rumeni dres Domžal kar sedem sezon. Foto: Vid Ponikvar Slovenski nogometaš Matej Podlogar se je pri 32 letih, ko je postal novopečeni očka, odločil za konec igralske športne poti. Največ sezon je zbral v dresu Domžal, kjer je pomagal rumeni družini kar sedem sezon, skupno pa je v osmih različnih klubih zbral kar 411 nastopov in dosegel 73 zadetkov. "Z zelenic se poslavljam z lepimi občutki. Profesionalna nogometna pot mi je dala zares ogromno. Sploh z življenjskega vidika. Skozi vsa ta leta sem spoznal veliko ljudi, se naučil marsičesa novega. Ni mi žal za nobeno stvar. Zelo sem vesel in ponosen na vse, kar sem doživel kot nogometaš. Težko se je čez noč posloviti, vendar je bilo odločitev lažje sprejeti zaradi dejstva, da bom tudi v prihodnje ostal v tem čudovitem športu. Nogometa tako zagotovo ne bom pogrešal. Hitro sem se odločil za novo vlogo, vlogo trenerja, saj sem že kar nekaj časa posvetil izobraževanjem in pridobivanju ustreznih licenc. Lahko sem vesel, da bom še naprej počel, kar me veseli," je strnil misli Podlogar v pogovoru za klubsko stran. Matej Podlogar je pred leti oblekel tudi dres B reprezentance. Foto: Vid Ponikvar Dvaintridesetletnik je prve prvoligaške minute med slovensko elito okusil v sezoni 2011/12 pri velenjskem Rudarju, produkt Interblocka je nato za knape zaigral na 106 tekmah. V vrstah rumene družine je Podlogar nastopal v dveh obdobjih. Najprej med letoma 2014 in 2016, kasneje pa od 2018 do 2023. Ob Kamniški Bistrici je na zelenico stopil 202-krat in ob tem dosegel 31 zadetkov. Enajst nastopov ima tudi v Evropi, kjer se je ob zadnjem preboju rumene družine v 3. krogu kvalifikacij na tekmi z norveškim Rosenborgom vpisal med strelce. Vmes je bil še član Celja, Triglava, poljske Olimpije Grudziadz, mlade reprezentance in B reprezentance Slovenije. Če je Podlogar kariero začel v rodni Ljubljani pri Interblocku, pa jo je sklenil v zanj bližnjih Domžalah, kjer bo v prihodnje pomočnik glavnega trenerja v članskem moštvu. Z novo funkcijo se je pod vodstvom Simona Rožmana uspešno seznanjal v uvodnih tednih poletnih priprav. S Senijadom Ibričićem po novem sodeluje kot pomočnik trenerja Simona Rožmana. Foto: Vid Ponikvar Športni direktor Domžal Senijad Ibričić je dejal: "V čast mi je bilo igrati z Matejem. Lahko mu samo čestitam za dolgoletno profesionalno nogometno pot! Vedno je dal vse od sebe. Bil je eden tistih, ki mu lahko zaupaš na terenu in izven tega. Vselej je ponosno zastopal klubske barve, nosil slačilnico ter skrbel za nasmeh vseh nas. Dandanes je v svetu nogometa zelo malo takšnih oseb, zato smo veseli, da bo tudi v prihodnje z nami. V ekipo bo tako še naprej predajal prepotrebno znanje in izkušnje. Na novi karierni poti mu želim veliko uspehov! Da bo tudi pri delu v strokovni ekipi tako srčen in predan, kot je bil kot nogometaš."

Mura je doživela prvi poraz v pripravljalnem obdobju. Občutila je moč avstrijskega podprvaka in pokalnega zmagovalca Sturma. Klub iz Gradca, ki je s Prekmurci sklenil partnersko sodelovanje, je bil boljši s 3:0, med strelce pa se je v avstrijskem Tillmitschu vpisal tudi nekdanji nogometaš Mure Tomi Horvat. Slovenski reprezentant je zaigral v drugem polčasu in v 86. minuti postavil končni rezultat, v prvem polčasu, ki ga je Sturm dobil z 1:0, pa je bil na igrišču Jon Gorenc Stanković.

Prvo pripravljalno tekmo v poletnem obdobju je odigral Bravo. V Kranjski Gori je naletel na razigranega tekmeca iz Hrvaške. Rijeka, za katero je v drugem polčasu zaigral tudi Dejan Petrović, je zmagala s 3:0, v dresu mladega ljubljanskega kluba pa sta debitirala poletna novinca Jakoslav Stanković in Matej Poplatnik.

⚽ Nogometaši Rijeke pobijedili su Bravo 3:0 u drugoj pripremnoj utakmici odigranoj u Kranjskoj Gori 🔵⚪



🗞️👉 https://t.co/UNvsvNIxwE#ZajednosmoRijeka #HNKRijeka pic.twitter.com/Hi8GXRJpvU — NK Rijeka (@NKRijeka) July 1, 2023

V petek je imela opravka z zelo zahtevnim tekmecem Rogaška. Novinec v 1. SNL se je mudil v Avstriji in izgubil proti grškemu podprvaku Panathinaikosu, za katerega so zaigrali vsi trije slovenski legionarji (Andraž Šporar, Benjamin Verbič in Adam Gnezda Čerin), tudi stalni člani Kekovo čete. Zeleni iz Aten so vodili že s 3:0, nato pa je častni gol za Rogaško dosegel 22-letni Hrvat Bruno Zdunić, ki se pri drugoligaškem prvaku nahaja na preizkušnji. To je tudi prvi gol črno-belih v poletnem pripravljalnem obdobju. Za Rogaško je v drugem polčasu branil poletni novinec Rok Vodišek.

Kako je Panathinaikos premagal Rogaško:

Edini slovenski prvoligaš, ki je v zadnjih dneh ostal neporažen, je Aluminij. Klub iz Kidričevega, ki je v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL prekrižal načrte Gorici, je brez zadetkov remiziral proti romunskemu klubu Petrolul.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 6. Olimpija : Radomlje (Slo/1) 3:2 Florucz, Maksimović, Stojanovski 24. 6. Olimpija : TWL Elektra (Avt/3) 4:0 Karamatić, Jakupović, Bristrić, Posavec 27. 6. Olimpija : Slovan Bratislava (Slk/1) 1:2 Florucz 2. 7. Olimpija : Hajduk Split (Hrv/1) 1:0 Ne. Motika 5. 7. Olimpija – Primorje (Slo/2) 5. 7. Olimpija – Rudar Velenje (Slo/2)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 13. 6. Celje : Universitatea Cluj (Rom/1) 1:1 Bizjak 17. 6. Celje : Rudar Trbovlje (Slo/4) 12:0 Ikwuemesi 2, Popović 2, Bajde, Vuklišević, Bizjak, Špeljak, Džumhur, Bobičanec, Matko, Mačak 22. 6. Celje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:0 Špeljak 26. 6. Celje : Makedonija GjP (SMk/1) 2:1 Bobičanec, Matko 2. 7. Celje : Slaven Belupo (Hrv/1) 2:2 Matko 2 6. 7. Celje - Bačka Topola (Srb/1) 12. 7. Celje – MTK Budimpešta (Mad/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 19. 6. Limbuš-Pekre (Slo/4) : Maribor 0:5 Jakupović 3, Mitrović, Skuka 23. 6. Maribor : Makedonija GjP (SMk/1) 3:1 Banić, Soudani, Milec 26. 6. Maribor : CSKA Sofija (Bol/1) 1:1 Soudani 2. 7. Maribor : Otelul Galati (Rom/1) 0:0 / 6. 7. Maribor - Varaždin (Hrv/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Domžale 2:0 / 24. 6. ŠD Leskovec (Slo/4) : Domžale 0:11 Kovačević in Šturm 2, Husmani, Hasanbegović, Černe, Markuš, Krstovski, Topalović, avtogol 28. 6. Domžale : Rijeka (Hrv/1) 1:0 Hasanbegović 30. 6. Domžale : Varaždin (Hrv/1) 2:3 Topalović, Duranović 6. 7. Domžale – Jadran Dekani (Slo/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 21. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:0 Kasalo 28. 6. Beltinci (Slo/2) : Mura 2:3 Petković 2, Dobrovoljc 1. 7. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 0:3 / 7. 7. Mura – Bistrica (Slo/2) 8. 7. Mura – GAK Gradec (Avt/2) 13. 7. Mura – Al Tai (Sav/1) 14. 7. Mura – Vojvodina (Srb/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 24. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Koper 0:2 Barišić, Mulahusejnović 29. 6. Koper : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 2:2 Krajinović, Kočar 2. 7. Koper : Istra 1961 (Hrv/1) 2:4 Nkada, Kebba Suso 7. 7. Rijeka (Hrv/1) – Koper 10. 7. Koper - Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Koper - Istra 1961 (Hrv/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Olimpija (Slo/1) 2:3 Štorman, Nadarević 24. 6. Radomlje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:4 Jerin 28. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Radomlje 0:3 Malenšek 2, Vrhovac 29. 6. Radomlje : Makedonija GjP (SMk/1) 3:3 Kukovec 2, Malenšek 3. 7. Radomlje – Mornar Bar (ČG/1) 6. 7. Radomlje – Hajduk Split (Hrv/1) 7. 7. Radomlje – Krka (Slo/2) 15. 7. Radomlje – Budafoki (Mad/2) 16. 7. Primorje (Slo/2) - Radomlje

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 1. 7. Bravo : Rijeka (Hrv/1) 0:3 / 7. 7. Bravo – MTK Budimpešta (Mad/1) 11. 7. Bravo – Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Bravo – Budafoki (Mad/2)

Rogaška

Datum Tekma Strelci za Rogaško 19. 6. Rogaška : Ferencvaroš (Mad/1) 0:0 / 26. 6. Rogaška : Shkendija (SMk/1) 0:1 / 30. 6. Rogaška : Panathinaikos (Grč/1) 1:3 Zdunić 8. 7. Rogaška – Istra 1961 (Hrv/1) 15. 7. Rijeka (Hrv/1) – Rogaška

Aluminij