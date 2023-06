Koprčani presenetili hrvaškega prvaka

Nogometaši Kopra so se v četrtek v Kranju pomerili z najboljšim hrvaškim eklubom Dinamom. Zagrebčani so na začetku drugega polčasa vodili z 2:0, a se Primorci niso predali. Po zadetkih Nikole Krajinovića in poletnega novinca Omarja Kočarja so izenačili na 2:2 in prekrižali načrte hrvaškemu prvaku. Radomljani so v Brežicah po festivalu zadetkov remizirali z Makedonijo GjP (3:3).

Izbranci Zorana Zeljkovića so se izkazali proti serijskemu hrvaškemu prvaku, ki ga vodi Igor Bišćan. Čeprav nekdanji trener Olimpije ni računal na sedem reprezentantov, med njimi so kar štirje (Dominik Livaković, Luka Ivanušec, Josip Šutalo in Bruno Petković) nedavno s Hrvaško v ligi narodov osvojili drugo mesto, se je Dinamo proti Kopru še vedno predstavil z močno zasedbo, v kateri je svoje mesto v napadu dočakal tudi donedavni napadalec Domžal Bartol Barišić.

Dinamo je bolje vstopil v igro. V 21. minuti ga je popeljal v vodstvo Dario Špikić, ki je pozneje zatresel še okvir vrat, v 47. minuti pa je z najstrožje kazni, na belo točko je pokazal slovenski sodnik Nejc Kajtazović, na 2:0 povišal Antonio Marin. Koprčani, pri katerih je od prve minute branil Jan Koprivec, v začetni postavi pa so se znašli še Diaby, Prce, Diarra, Pabai, Correia, Vešner Tičić, odmevni poletni novinec Omladič, Barišić, Osuji in Mulahusejnović, ki se je nedavno vrnil na Obalo iz Sarajeva.

V nadaljevanju so dobili priložnost še Stanojević, Marsetić, Kambić, Koderman, Groznica, Kotnik, Nkada, Krajinović in Kočar, prav zadnja pa sta se vpisala med strelce in poskrbela za izenačenje na 2:2. Hrvat Nikola Krajinović je v 61. minuti izkoristil najstrožjo kazen, Omar Kočar pa je pet minut pozneje postavil končni rezultat. Koprčani so tako na Gorenjskem presenetili hrvaškega favorita.

Oliver Bogatinov je v spomladanskem delu prejšnje sezone navdušil z vodenjem Radomljanov v 1. SNL. Foto: Vid Ponikvar

Kukovec že zadeva za Radomljane

Radomljani so se v Brežicah pomerili z makedonskim pokalnim zmagovalcem Makedonija GjP. Dvoboj je postregel s kar šestimi zadetki, a brez zmagovalca (3:3). Za varovance Oliverja Bogatinova je bil dvakrat uspešen (enkrat z bele točke) Nino Kukovec, ki se je pred kratkim preselil k mlinarjem, v preteklosti pa se je dokazoval pri Mariboru, Fiorentini, Celju in Bistrici, s katero se je uvrstil v polfinale pokalnega tekmovanja. V polno je zadel tudi Matej Malenšek, ki je s tem potrdil izjemno strelsko formo, saj je bil dvakrat uspešen že na sredini tekmi proti Dekanom.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 6. Olimpija : Radomlje (Slo/1) 3:2 Florucz, Maksimović, Stojanovski 24. 6. Olimpija : TWL Elektra (Avt/3) 4:0 Karamatić, Jakupović, Bristrić, Posavec 27. 6. Olimpija : Slovan Bratislava (Slk/1) 1:2 Florucz 2. 7. Olimpija – Hajduk Split (Hrv/1) 5. 7. Olimpija – Primorje (Slo/2) 5. 7. Olimpija – Rudar Velenje (Slo/2)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 13. 6. Celje : Universitatea Cluj (Rom/1) 1:1 Bizjak 17. 6. Celje : Rudar Trbovlje (Slo/4) 12:0 Ikwuemesi 2, Popović 2, Bajde, Vuklišević, Bizjak, Špeljak, Džumhur, Bobičanec, Matko, Mačak 22. 6. Celje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:0 Špeljak 26. 6. Celje : Makedonija GjP (SMk/1) 2:1 Bobičanec, Matko 2. 7. Celje – Slaven Belupo (Hrv/1) 6. 7. Celje - Bačka Topola (Srb/1) 12. 7. Celje – MTK Budimpešta (Mad/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 19. 6. Limbuš-Pekre (Slo/4) : Maribor 0:5 Jakupović 3, Mitrović, Skuka 23. 6. Maribor : Makedonija GjP (SMk/1) 3:1 Banić, Soudani, Milec 26. 6. Maribor : CSKA Sofija (Bol/1) 1:1 Soudani 2. 7. Maribor – Otelul Galati (Rom/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Domžale 2:0 / 24. 6. ŠD Leskovec (Slo/4) : Domžale 0:11 Kovačević in Šturm 2, Husmani, Hasanbegović, Černe, Markuš, Krstovski, Topalović, avtogol 28. 6. Domžale : Rijeka (Hrv/1) 1:0 Hasanbegović 30. 6. Domžale – Varaždin (Hrv/1) 6. 7. Domžale – Jadran Dekani (Slo/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 21. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:0 Kasalo 28. 6. Beltinci (Slo/2) : Mura 2:3 Petković 2, Dobrovoljc 1. 7. Mura – Sturm Gradec (Avt/1) 7. 7. Mura – Bistrica (Slo/2) 8. 7. Mura – GAK Gradec (Avt/2) 13. 7. Mura – Al Tai (Sav/1) 14. 7. Mura – Vojvodina (Srb/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 24. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Koper 0:2 Barišić, Mulahusejnović 29. 6. Koper : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 2:2 Krajinović, Kočar 2. 7. Koper – Istra 1961 (Hrv/1) 7. 7. Rijeka (Hrv/1) – Koper 10. 7. Koper - Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Koper - Istra 1961 (Hrv/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Olimpija (Slo/1) 2:3 Štorman, Nadarević 24. 6. Radomlje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:4 Jerin 28. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Radomlje 0:3 Malenšek 2, Vrhovac 29. 6. Radomlje : Makedonija GjP (SMk/1) 3:3 Kukovec 2, Malenšek 3. 7. Radomlje – Mornar Bar (ČG/1) 6. 7. Radomlje – Hajduk Split (Hrv/1) 7. 7. Radomlje – Krka (Slo/2) 15. 7. Radomlje – Budafoki (Mad/2) 16. 7. Primorje (Slo/2) - Radomlje

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 1. 7. Bravo – Rijeka (Hrv/1) 7. 7. Bravo – MTK Budimpešta (Mad/1) 11. 7. Bravo – Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Bravo – Budafoki (Mad/2)

Rogaška

Datum Tekma Strelci za Rogaško 19. 6. Rogaška : Ferencvaroš (Mad/1) 0:0 / 26. 6. Rogaška : Shkendija (SMk/1) 0:1 / 30. 6. Rogaška – Panathinaikos (Grč/1) 8. 7. Rogaška – Istra 1961 (Hrv/1) 15. 7. Rijeka (Hrv/1) – Rogaška

