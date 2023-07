Nesramno bogati Arabci pripeljali novo zveneče ime

Nogometni prvak Savdske Arabije je pripeljal novo zvenečo okrepitev. Po Karimu Benzemaju in N'Goloju Kanteju je Al Ittihad pripeljal še Portugalca Joto, za katerega bo škotskemu Celticu odštel skoraj 30 milijonov evrov. Okrepila se je tudi Mura in iz Domžal pripeljala mladega slovenskega reprezentanta Emirja Saitoskega.

V Savdski Arabiji bo v novi sezoni mrgolelo znanih nogometnih imen. V tej bogati državi, ki z nemoralnimi ponudbami predstavlja magnet številnim vrhunskim nogometašem, vse skupaj pa se je začelo s prihodom Cristiana Ronalda v vrste Al Nassra, bo kariero nadaljeval tudi Portugalec Jota. 23-letni krilni napadalec se iz vrst škotskega Celtica seli k prvaku Savdske Arabije Al Ittihadu, ki bo klubu iz Glasgowa plačal slabih 30 milijonov evrov.

Klub iz Džide, ki ga je pred leti kratek čas treniral tudi Matjaž Kek, ima v svojih vrstah kar nekaj znanih tujcev. Prednjačita Francoza Karim Benzema in N'Golo Kante, na trenerskem položaju pa je Portugalec Nuno Espirito Santo, ki je leta 2021 gostoval tudi v Sloveniji in s Tottenhamom presenetljivo ostal praznih rok v Ljudskem vrtu proti Muri. Jota je v dveh letih za Celtic odigral 83 tekem, na njih pa prispeval 28 zadetkov in 26 asistenc.

Saitoski: Vesel sem, da bom nosil dres Mure

Mura, ki v prejšnji sezoni ni uresničila ciljev, saj je zaradi petega mesta v 1. SNL ostala brez dokazovanj v Evropi, je predstavila tretjo poletno okrepitev. Po Alminu Kurtoviću (Bravo) in Gabru Dobrovoljcu (Radomlje) se je v Fazanerijo preselil še Emir Saitoski, donedavni krilni napadalec Domžal. Z Muro je sklenil sodelovanje do poletja 2026.

Pri 20 letih se lahko pohvali s 33 nastopi v prvoligaški konkurenci, med strelce se je vpisal enkrat. Ima državljanstvi Slovenije in Republike Severne Makedonije, v mlajših selekcijah je igral za reprezentanco Republike Severne Makedonije, lani pa se je odločil za spremembo. Menjavo nogometnega državljanstva je odobril Odbor za status igralcev Mednarodne nogometne zveze FIFA, od takrat pa Saitoski nastopa za mlado slovensko izbrano vrsto.

Emir Saitoski je zapustil Domžalčane in se pridružil Muri. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Vesel sem, da bom v prihodnje nosil dres Mure. Vem, za kakšen klub gre, vem, kam prihajam in kakšna so pričakovanja navijačev. Verjamem, da bom klubu z dobrimi igrami povrnil zaupanje, navijačem pa obljubim, da bom vedno dal vse od sebe,'' je po sklenitvi sodelovanja z Muro dejal Saitoski, športni direktor črno-belih Denis Rajbar pa je ob tem dodal: ''Emir je mladi reprezentant Slovenije, ki je v minuli sezoni v dresu Domžal že demonstriral nekaj svojega nogometnega znanja. Je tip nogometaša, kakršnega smo iskali in kot ga še nimamo. S svojo živahnostjo lahko zelo poživi igro in zagotovo bo zaostril konkurenco na krilnih položajih.''