Manchester United zavrnil ponudbo Nemcev

Na nogometni tržnici se je zelo vroče. To velja zlasti za Otok. Donedavni zvezdnik Chelseaja Mason Mount je prispel v Manchester, kjer bo opravil zdravniški pregled, nato pa sklenil sodelovanje z rdečimi vragi. Na Old Traffordu bi si lahko delil slačilnico tudi z Jadonom Sanchom, katerega je želela v svoje vrste pripeljati Borussia Dortmund, a le kot posojenega nogometaša, zaradi česar rumeno-črni niso našli skupnega jezika z Unitedom. Novi trener Strasbourga je sloviti Patrick Vieira.

Manchester United bo za angleškega reprezentanta Masona Mounta odštel okrog 64 milijonov evrov, Chelsea pa bi lahko v primeru izpolnjenih bonusov zaslužil še slabih šest milijonov. Mount je začel kariero pri Chelseaju, z Unitedom pa bo sklenil petletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za eno leto.

Pred dvema letoma se je United okrepil z Jadonom Sanchom, za katerega je Borussii Dortmund odštel 85 milijonov evrov. Na Old Traffordu v dveh letih ni pokazal tistega, kar so navijači pričakovali od mladega Angleža. Zanj se zanima nekdanji klub iz Nemčije, a je njegova prošnja, da bi United Sancha posodil Dortmundu, v Manchestru naletela na gluha ušesa. Vodstvo rdečih vragov bi zadovoljila le možnost, če bi Sancho zapustil klub ob visoki plačani odškodnini.

Jadon Sancho je pred vrnitvijo na Otok navduševal v dresu Borussie Dortmund. Foto: Reuters

Novega trenerja ima francoski prvoligaš Strasbourg. To je nekdanji kapetan francoske izbrane vrste Patrick Vieira, ki je s Strasbourgom sklenil triletno pogodbo. Vieira bo v sezoni 2023/24 nastopal v ligue 1, kjer bo njegov stanovski kolega in tekmec tudi slovenski strateg Luka Elsner (Le Havre).

🤝 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐕𝐢𝐞𝐢𝐫𝐚 𝐧𝐨𝐦𝐦𝐞́ 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐢̂𝐧𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐝𝐞 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐬𝐛𝐨𝐮𝐫𝐠 𝐀𝐥𝐬𝐚𝐜𝐞



Patrick Vieira (47 ans) s’est engagé aujourd’hui pour trois ans en faveur du Racing Club de Strasbourg Alsace, dont il devient l’entraîneur.



« Je… pic.twitter.com/JH75bkXpKA — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 2, 2023

47-letni Vieira je bil brez dela štiri mesece, marca so z njim prekinili sodelovanje pri angleškem prvoligašu Crystal Palace. Usodni so bili slabi rezultati, zlasti niz 12 tekem brez zmage. Nasledil ga je 75-letni Roy Hodgson in londonski klub zadržal med angleško klubsko elito.

Patrick Vieira je za Francijo zbral 107 nastopov, 21-krat je bil kapetan svoje države, leta 1998 je z reprezentanco osvojil svetovno prvenstvo ter leta 2000 evropsko prvenstvo. Kot vezist je igral za AC Milan, Arsenal, Juventus, Inter in nazadnje za Manchester City, kjer je začel svojo trenersko kariero kot trener razvojne ekipe igralcev do 23 let. Bil je glavni trener pri New York Cityju, Nici in Crystal Palaceu. Foto: Reuters