To je druga okrepitev Liverpoola za naslednjo sezono po argentinskem reprezentantu Alexisu Mac Allisterju, ki je prišel iz Brightona.

Dvaindvajsetletni Szoboszlai je za madžarsko reprezentanco zbral 32 nastopov in dosegel sedem zadetkov, v dresu Leipziga pa je na 91 tekmah zabil 20 golov in imel 22 podaj. Letos je ekipi pomagal do naslova v nemškem pokalu in tretjega mesta v nemškem prvenstvu.

"Zadnji trije dnevi so bili res dolgi. Ni bilo lahko, a zdaj sem tu in komaj čakam, da se pridružim treningom," je za spletno stran Liverpoola dejal Szoboszlai.