Nebo se je utrgalo, nato je v Radomljah sledil čudež

Športni park Radomlje je bil v ponedeljek priča nenavadnemu srečanju. Radomljani so pod vodstvom Oliverja Bogatinova proti Mornarju iz Bara zaostajali že z 0:2, nato pa po izjemnem preobratu, v slabih 40 minutah so v močnem deževju dosegli kar pet zadetkov, odpravili tekmeca s 5:2.

Nogometni klub Radomlje je v spomladanskem delu prejšnje sezone predstavljal največje presenečenje 1. SNL. Pod vodstvom Oliverja Bogatinova je nabiral točke tako redno, da si je zagotovil obstanek že nekaj krogov pred koncem. Cilj je bil izpolnjen, izjemen dosežek Radomljanov je nekoliko skazil le nepotreben incident z zadnje tekme, ko je Bogatinov v čustvenem afektu udaril jezikavega športnega direktorja Domžal Senijada Ibričića, disciplinski sodnik pa mu je nato odredil strogo kazen, saj ne bo smel voditi varovancev na uvodnih štirih tekmah nove sezone. Njegov pomočnik je nekdanji slovenski reprezentant Luka Žinko.

Radomljani v tem pripravljalnem obdobju, ko je v moštvu prišlo do številnih sprememb, dosegajo spremenljive rezultate. Proti Olimpiji in zagrebški Lokomotivi so ostali praznih rok, nato premagali Dekane, prejšnji teden pa remizirali z Makedonijo GjP. Na tej tekmi je bilo doseženih kar šest zadetkov (3:3), v ponedeljek, ko so se za zaprtimi vrati stadiona v Radomljah pomerili s črnogorskim prvoligašem Mornarjem iz Bara, pa sta se mreži na obeh straneh zatresli še večkrat.

Odigrana je bila nenavadna tekma, v kateri so Črnogorci na začetku drugega polčasa vodili že z 2:0, nato pa, takrat se je odprlo tudi nebo in je začelo močno deževje še bolj ovirati nogometaše, je sledil čudežni preobrat mlinarjev. Komaj 18-letni hrvaški zvezni igralec Stjepan Davidović je v 53. in 56. minuti poskrbel za izenačenje na 2:2, nato pa je izvrstno strelsko formo nadaljeval Nino Kukovec. 22-letni Korošec, ki je v prejšnji sezoni nastopal za Bistrico, je še na drugi tekmi zapored zabil dva zadetka. V polno je zadel v 75. in 77. minuti, Radomljani so povedli s 4:2, s tem pa še ni bilo konec strelskega festivala.

V 83. minuti se je na seznam strelcev vpisal še 18-letni napadalec Matej Malenšek. Belokranjec, sicer najmlajši debitant 1. SNL v sezoni 2021/22, je zadel v polno že na tretji tekmi zapored, Radomljane pa čaka nova prijateljska tekma v četrtek, ko se bodo pomerili s partnerjem iz Dalmacije, splitskim Hajdukom.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 6. Olimpija : Radomlje (Slo/1) 3:2 Florucz, Maksimović, Stojanovski 24. 6. Olimpija : TWL Elektra (Avt/3) 4:0 Karamatić, Jakupović, Bristrić, Posavec 27. 6. Olimpija : Slovan Bratislava (Slk/1) 1:2 Florucz 2. 7. Olimpija : Hajduk Split (Hrv/1) 1:0 Ne. Motika 5. 7. Olimpija – Primorje (Slo/2) 5. 7. Olimpija – Rudar Velenje (Slo/2)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 13. 6. Celje : Universitatea Cluj (Rom/1) 1:1 Bizjak 17. 6. Celje : Rudar Trbovlje (Slo/4) 12:0 Ikwuemesi 2, Popović 2, Bajde, Vuklišević, Bizjak, Špeljak, Džumhur, Bobičanec, Matko, Mačak 22. 6. Celje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:0 Špeljak 26. 6. Celje : Makedonija GjP (SMk/1) 2:1 Bobičanec, Matko 2. 7. Celje : Slaven Belupo (Hrv/1) 2:2 Matko 2 6. 7. Celje - Bačka Topola (Srb/1) 12. 7. Celje – MTK Budimpešta (Mad/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 19. 6. Limbuš-Pekre (Slo/4) : Maribor 0:5 Jakupović 3, Mitrović, Skuka 23. 6. Maribor : Makedonija GjP (SMk/1) 3:1 Banić, Soudani, Milec 26. 6. Maribor : CSKA Sofija (Bol/1) 1:1 Soudani 2. 7. Maribor : Otelul Galati (Rom/1) 0:0 / 6. 7. Maribor - Varaždin (Hrv/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Domžale 2:0 / 24. 6. ŠD Leskovec (Slo/4) : Domžale 0:11 Kovačević in Šturm 2, Husmani, Hasanbegović, Černe, Markuš, Krstovski, Topalović, avtogol 28. 6. Domžale : Rijeka (Hrv/1) 1:0 Hasanbegović 30. 6. Domžale : Varaždin (Hrv/1) 2:3 Topalović, Duranović 6. 7. Domžale – Jadran Dekani (Slo/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 21. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:0 Kasalo 28. 6. Beltinci (Slo/2) : Mura 2:3 Petković 2, Dobrovoljc 1. 7. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 0:3 / 7. 7. Mura – Bistrica (Slo/2) 8. 7. Mura – GAK Gradec (Avt/2) 13. 7. Mura – Al Tai (Sav/1) 14. 7. Mura – Vojvodina (Srb/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 24. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Koper 0:2 Barišić, Mulahusejnović 29. 6. Koper : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 2:2 Krajinović, Kočar 2. 7. Koper : Istra 1961 (Hrv/1) 2:4 Nkada, Kebba Suso. 7. 7. Rijeka (Hrv/1) – Koper 10. 7. Koper - Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Koper - Istra 1961 (Hrv/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Olimpija (Slo/1) 2:3 Štorman, Nadarević 24. 6. Radomlje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:4 Jerin 28. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Radomlje 0:3 Malenšek 2, Vrhovac 29. 6. Radomlje : Makedonija GjP (SMk/1) 3:3 Kukovec 2, Malenšek 3. 7. Radomlje : Mornar Bar (ČG/1) 5:2 Davidović in Kukovec 2, Malenšek 6. 7. Radomlje – Hajduk Split (Hrv/1) 7. 7. Radomlje – Krka (Slo/2) 15. 7. Radomlje – Budafoki (Mad/2) 16. 7. Primorje (Slo/2) - Radomlje

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 1. 7. Bravo : Rijeka (Hrv/1) 0:3 / 7. 7. Bravo – MTK Budimpešta (Mad/1) 11. 7. Bravo – Mornar Bar (ČG/1) 15. 7. Bravo – Budafoki (Mad/2)

Rogaška

Datum Tekma Strelci za Rogaško 19. 6. Rogaška : Ferencvaroš (Mad/1) 0:0 / 26. 6. Rogaška : Shkendija (SMk/1) 0:1 / 30. 6. Rogaška : Panathinaikos (Grč/1) 1:3 Zdunić 8. 7. Rogaška – Istra 1961 (Hrv/1) 15. 7. Rijeka (Hrv/1) – Rogaška

Aluminij