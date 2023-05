Znan epilog "klofute", proslavljanje naslova bo stalo Olimpijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Navijači Olimpije so si na zadnji tekmi privoščili bučno slavje. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je predstavil disciplinske ukrepe po zadnjem, 36. krogu Prve lige Telemach. Neprimerno navijaško proslavljanje dvojne krone, naslova državnih prvakov in pokalne lovorike, bo vodstvo Olimpije Ljubljane stalo 2.600 evrov.

Gre za po mnenju disciplinskega sodnika nešportno in neprimerno vedenje navijačev, ki so prižigali bakle, sprožali detonacije, metali bakle na igrišče ter povzročili prekinitev tekme. Na igrišče so metali tudi bele trakove.

Plačali bodo tudi v Mariboru. Tabor vijoličnih je prejel globo v višini 950 evrov. Prav tako je šlo za nešportno in neprimerno vedenje navijačev, ki so večkrat žaljivo skandirali ter prižigali bakle, eno pa so odvrgli na igrišče.

Odmeva tudi dogajanje na tekmi v Domžalah, kjer so člani Radomelj v zadnjem krogu premagali Domžale z 1:0.

Disciplinski sodnik je vodstvo Radomelj kaznoval s plačilom globe v višini 360 evrov zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe. Glavni sodnik je pokazal pet rumenih kartonov, zaradi nešportnega vedenja pa je izključil trenerja.

Bogatinov bo moral plačati 700 evrov globe, zaradi fizičnega napada na uradno osebo pa so mu prepovedali udeležbo na štirih prvenstvenih tekmah v novi sezoni. Foto: Vid Ponikvar

Epilog je doživel primer, ko je trener Radomelj Oliver Bogatinov v vroči besedni izmenjavi z dlanjo po licu udaril športnega direktorja Domžal Senijada Ibričića. Bogatinov bo moral plačati 700 evrov globe, zaradi fizičnega napada na uradno osebo pa so mu prepovedali udeležbo na štirih prvenstvenih tekmah v novi sezoni.

Radomljani bodo še dodatno kaznovani s plačilom globe v višini 150 evrov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, ki so prižigali bakle.

Izključitev dveh tekem zaradi poskusa napada na uradno osebo pa si je prislužil Denis Mešanović, pomočnik glavnega trenerja Domžal.

Zaradi navijaških bakel so kaznovali tudi Koper s 350 evri. Zaradi neprimernega vedenja navijačev bo morala 250 evrov plačati Mura. Navijači Mure so prižigali rakete in žaljivo skandirali.

