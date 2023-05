Rojak novega trenerja Olimpije ostaja med zmaji

"Zelo sem vesel in ponosen, da sem z Olimpijo podaljšal pogodbo do 2025. Užitek je nositi zeleno-bel dres. Obljubim, da bom dal vse od sebe do zadnjega dne, ko bom v Ljubljani. Dosegli smo veliko, a verjamem, da lahko dosežemo še več. Vedno gledam naprej in si želim še več. Zahvalil bi se vsem, ki so del moje zgodbe, in tistim, ki mi bodo stali ob strani tudi v prihodnosti. Pripravljen sem na vse, kar prihaja in lačen novih zmag," je dejal Portugalec.