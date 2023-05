Kdo bi lahko ponagajal Olimpiji v Evropi?

Nogometaši ljubljanske Olimpije, najboljšega slovenskega kluba, so po šampionski sezoni 2022/23, v kateri so osvojili dvojno krono, dočakali priložnost za zaslužen počitek. Kaj kmalu pa bo počitnic konec, saj se bodo začele priprave na novo sezono. In to pod vodstvom novega trenerja. Alberta Riero bo nasledil Joao Henriques. Portugalec bo skušal izbrance čim bolje pripraviti na veliki poletni vrhunec − nastope v Evropi. Zmaji bodo prvič nastopili že 11. oziroma 12. julija. S kom bi se lahko pomerili?

Sezona 2022/23 je privržencem Olimpije prinesla veliko lepega. Zmaji so po petih letih znova osvojili dvojno krono, obenem pa si prislužili izjemno priložnost, da pustijo odmevnejši pečat v Evropi. Kot slovenski prvak bodo deležni posebnega privilegija, saj bodo nastopili v kvalifikacijah za ligo prvakov. Če se jim bo zalomilo, bodo imeli na voljo popravni izpit v kvalifikacijah za ligo Europa.

Matematika je jasna. Na poti do tako želenega nastopa v skupinskem delu evropskega tekmovanja, tega Olimpija ni dosegla še nikoli, bo moral slovenski prvak preskočiti vsaj dve oviri. Mariboru, ki je v kvalifikacijah za ligo prvakov nastopil lani, tega ni uspelo. Preskočil je le eno oviro, nato zapravil kar tri zaključne žogice in končal evropsko sezono še pred začetkom jeseni. Zeleno-beli želijo podoživeti lepšo usodo od največjih slovenskih tekmecev.

Če bi Olimpija julija preskočila uvodno evropsko oviro, bi imela nato (podobno kot Maribor lani) tri zaključne žogice za nastop v skupinskem evropskem tekmovanju. Če bi izpadla v 1. krogu lige prvakov, bi bila naloga otežena, saj bi morala nato v naslednjih treh korakih dobiti kar dva izločilna dvoboja. Če bodo hoteli zmaji prvič v klubski karieri vztrajati v Evropi skoraj do zime, bodo torej morali preskočiti dve oviri. Ne glede, v katerem tekmovanju. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ples kroglic, na katerem bo Olimpija izvedela ime tekmeca v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov, bo 20. junija. Zares se bo začelo 11. oziroma 12. julija, ko bodo na sporedu prve tekme uvodnega kroga.

S kom se lahko pomeri Olimpija?

Galatasaray, ki se mu nasmiha naslov turškega prvaka, se v 1. krogu kvalifikacij lige prvakov ne more pomeriti z Olimpijo. Foto: Reuters Pomemben podatek je ta, da bo Olimpija zaradi klubskega koeficienta uspešnosti v Evropi na žrebu uvrščena v skupino nosilcev. S tem se bo izognila nekaterih zelo neugodnim potencialnim tekmecem, med katerimi so denimo prvaki Turčije (najverjetneje bo to Galatasaray), Madžarske (Ferencvaroš), Azerbajdžana (Qarabag), Slovaške (Slovan Bratislava), Izraela (Maccabi Haifa), Moldavije (Šerif Tiraspol) in še nekaterih drugih, vajenih igrati v skupinskem delu evropskih tekmovanj.

S kom bi se lahko pomerili? Tudi med nenosilci je kar nekaj klubov, ki prihajajo iz močnih in uglednih lig, a zaradi slabšega koeficienta na papirju kotirajo slabše od Olimpije. Omeniti velja kar nekaj klubov. Najlažjega žreba za Olimpijo zagotovo ne bi predstavljali švedski prvak BK Häcken, poljski prvak Rakow Czestochowa, romunski prvak Farul iz Konstance ali pa ciprski prvak Aris Limassol.

Navijači Olimpije so po zadnji tekmi sezone v Stožicah poskrbeli za posebne spominke in razrezali mrežo. Po petih letih bodo lahko v Ljubljani znova spremljali kvalifikacijsko tekmo za ligo prvakov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Preostali pa bi lahko predstavljali tekmeca, premostljivo oviro na poti do drugega kroga kvalifikacij. V poštev bi prišli tudi prvaki nekaterih nogometnih evropskih palčkov, denimo prvaki Gibraltarja, Ferskih otokov, Luksemburga in Malte, morda pot Olimpijo popelje tudi na jug nekdanje skupne domovine Jugoslavije, na Kosovo ali v Severno Makedonijo. Zanimivo je, da bo prvak Črne gore zaradi skromnega koeficienta, je šele 53. izmed 55 članic Uefe, nastopal v predkvalifikacijah. Tam se bodo za mesto v glavnem delu kvalifikacij pomerili prvaki štirih držav z najslabšim klubskim koeficientom. Poleg Črne gore so v tej druščini še Islandija, kar je tudi določeno presenečenje, ter pričakovano San Marino in Andora.

Če bi se Olimpija uvrstila v 2. krog kvalifikacij za ligo prvakov, tam ne bi bila več nosilec, na žrebu pa bi jo čakali še izrazito bolj neugodni tekmeci. Denimo prvaki Hrvaške (Dinamo Zagreb), Češke (Sparta Praga), Norveške (Molde) in Danske (še ni znan, v najboljšem položaju je Köbenhavn).

Kako se je Olimpija v tem stoletju odrezala v kvalifikacijah za ligo prvakov? Olimpija je pred sedmimi leti proti Trenčinu v Stožicah zaostajala že z 0:4! Foto: Morgan Kristan / Sportida Leta 2016 je izpadla proti slovaškemu prvaku Trenčinu. Čeprav je na dveh tekmah dosegla kar šest zadetkov, jih je toliko tudi prejela, za zmaje pa je bilo usodno takratno pravilo manjšega števila doseženih zadetkov v gosteh. Olimpija je v Ljubljani izgubila s 3:4, v gosteh pa zmagala s 3:2. Takratni format na nesrečo Olimpije ni ponujal popravnega izpita, Ljubljančani so po izpadu končali z evropskimi nastopi. Popravni izpit pa so prejeli dve leti kasneje. Takrat so bili v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov neuspešni proti Qarabagu iz Azerbajdžana (0:1 in 0:0), se nato preselili v kvalifikacije za evropsko ligo, kjer so najprej zlahka izločili prvaka Severne Irske Crusaders (5:1 in 1:1), nato pa navdušili še proti finskemu velikanu HJK Helsinki (3:0 in 4:1). Olimpija je zadnjo tekmo v kvalifikacijah za ligo prvakov odigrala pred petimi leti v Bakuju, ko se je s Qarabagom razšla brez zadetkov. Foto: NK Olimpija/SPS Uvrstili so se v zaključni krog kvalifikacij, play-off, tam pa izpadli proti slovaškemu Spartaku iz Trnave. V Ljubljani so izgubili z 0:2, v gosteh pa remizirali z 1:1. S tem se je končala sezona. Če bi Uefa že takrat sprožila rojstvo konferenčne lige, bi Olimpija lahko dočakala tolažilno nagrado, nastop v skupinskem delu konferenčne lige, a je evropska krovna zveza novo tekmovanje vpeljala šele v sezoni 2021/22.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 1. krog: Nosilci:

Prvak Turčije (trenutno vodi Galatasaray)

Prvak Bolgarija (trenutno vodi Ludogorec)

Ferencvaroš Budimpešta (Madžarska)

Qarabag (Azerbajdžan)

Slovan Bratislava (Slovaška)

Šerif Tiraspol (Moldavija)

BATE Borisov (Belorusija)

Astana (Kazahstan)

Maccabi Haifa (Izrael)

Žalgiris Vilna (Litva)

HJK Helsinki (Finska)

Flora Talin (Estonija)

Shamrock Rovers (Irska)

The New Saints (Wales)

Olimpija Ljubljana (Slovenija)

Zrinjski Mostar (BiH) Nenosilci:

Prvak Armenije (trenutno vodi Urartu)

Prvak Albanije (trenutno vodi Tirana)

Lincoln Red Imps (Gibraltar)

KI Klaksvik (Ferski otoki)

Dinamo Tbilisi (Gruzija)

Rakow Czestochowa (Poljska)

Aris Limassol (Ciper)

BK Häcken (Švedska)

Farul Constanta (Romunija)

Valmiera (Latvija)

Ballkani (Kosovo)

Larne (Severna Irska)

Hamrun Spartans (Malta)

Swift Hesperange (Luksemburg)

Struga (Severna Makedonija)

Zmagovalcev predkvalifikacij Prve tekme bodo odigrane 11. in 12. julija, povratne pa teden dni kasneje.

