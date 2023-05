Fenomen, kot ga Slovenija še ni videla

V najmočnejšem klubskem razredu slovenskega nogometa so v zgodovini državne samostojnosti nastopili klubi iz 34 različnih mest. Občutek, ko izpadeš iz prve lige, a se nato vrneš med najboljše, je izkusilo 17 slovenskih mest, na vrnitev med elito pa so najdlje čakali ljubitelji nogometa v Rogaški Slatini. Neverjetnih 30 let. Kako pa se je godilo preostalim? Preverite v razkošni tabeli!

Rogaška Slatina je ena izmed mek zdraviliškega turizma v Sloveniji. Ko so se nogometaši Rogaške nedavno uvrstili v prvo ligo, so poskrbeli za fenomen, saj je njihovo mesto postalo prvo v Sloveniji, ki je na vrnitev prvoligaških spektaklov čakalo kar tri desetletja. Na sončni strani Alp so še štiri mesta, ki so na tovrsten privilegij in nogometno čast čakala vsaj deset let. To so Novo mesto (19 let), Sežana (18), ki se je pred nekaj dnevi poslovila od prvoligaške druščine in bo v sezoni 2023/24 spremljala drugoligaške spopade, Lendava (12) in Zagorje (11).

Vsa slovenska mesta z nogometnimi prvoligaši (kronološki pregled):

Na tabeli vsako sezono označuje letnica spomladanskega dela. Udeležbo v 1. SNL tako za sezono 1991/92 poiščete v stolpcu, kjer je izpisano leto 1992.

Med 17 mesti, ki so v obdobju državne samostojnosti za nekaj časa izgubila status prizorišča prvoligaških tekem, a si ga nato znova povrnila, je tudi Ljubljana. Po finančnem zlomu Olimpije (2005), takrat se je poslovila tudi Ljubljana, je slovensko glavno mesto v sezoni 2005/06 ostalo brez prvoligaša. Nato je čast največjega slovenskega mesta reševal Interblock, ki je nastal iz Factorja.

Olimpija je v sezoni 2022/23 osvojila dvojno krono in le še okrepila status najuspešnejšega ljubljanskega nogometnega kluba. V zgodovini 1. SNL jih je nastopilo kar nekaj. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ljubljana je imela v zgodovini 1. SNL največ prvoligaških klubov. Poleg Olimpije, ki je v zadnji sezoni osvojila dvojno krono, so se v zadnjih treh desetletjih za prvoligaške točke potegovali še Ljubljana, Slovan, Svoboda, Vevče, Interblock in Bravo. Več klubov iz istega mesta, ki so igrali v prvi ligi ter dočakali redek prizor, ko so lahko gostili mestni ''derbi'', je imel le še Maribor. Poleg vijolice je imel zelo kratko prvoligaško zgodovino še Železničar. Preostalih 32 slovenskih mest, kjer so se igrale tekme 1. SNL, se lahko pohvali le z enim predstavnikom.

Le Maribor in Celje, nihče drug

Celjani, ki so na krilih dvakratnega strelca Aljoše Matka v zadnjem krogu pokvarili načrte prvaku Olimpiji in končali sezono na drugem mestu, so poleg Mariborčanov edini, ki nastopajo stalno v 1. SNL od začetka državne samostojnosti. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Odkar se v samostojni Sloveniji odloča o prvakih, sta imeli vedno svojega predstavnika le dve slovenski mesti. Maribor in Celje. Njuna največja kluba, NK Maribor in NK Celje, nista nikoli izpadla. Ljubljana je brez 1. SNL ostala eno sezono, Nova Gorica pa za zdaj dve, a bi lahko ljubitelji nogometa iz mesta vrtnic kmalu ostali brez najljubše prvoligaške zabave, če bodo njihovi ljubljenci v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL pogoreli proti drugoligaškemu podprvaku Aluminiju. Če bi uspelo Kidričanom, bi ta kraj na Štajerskem dočakal sedmo prvoligaško sezono.

V Sloveniji je še veliko mest, katerih klubi so nastopali v prvi ligi, a se vanjo niso nikoli več vrnili. Takih je kar nekaj, v nekaterih mestih so se igrale tudi evropske tekme. Na primer v Izoli, ki čaka na prvo ligo od leta 1996, ter na Ptuju, ki je nazadnje igral med najboljšimi leta 2010. Med elito se niso več nikoli vrnili še Trbovlje (1992), Medvode (1992), Naklo (1995), Kočevje (1995), Beltinci (2000), Ruše (2000), Prevalje (2003), Šmartno ob Paki (2004), Črnomelj (2007), Ivančna Gorica (2008), Zavrč (2016), Ankaran (2018) in Krško (2019), pri čemer je treba opozoriti, da Ankaran v svoji edini prvoligaški sezoni ni nikoli igral domačih tekem v svojem mestu.

Rogaška Slatina se po 30 letih vrača na slovenski nogometni prvoligaški zemljevid. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nekateri klubi so zaživeli v različnih klubskih preoblekah, Olimpija je imela dve, Mura celo tri. Tudi NK Rogaška je zrasel na pogorišču propadlega Steklarja, ki je igral v prvi ligi med letoma 1991 in 1993. Naslednik Rogaška je bil uradno ustanovljen leta 1999, po slabi četrtini stoletja pa je poskrbel, da se lahko "njegovo" mesto Rogaška Slatina pohvali s fenomenom vrnitve v 1. SNL, od katere je preteklo največ let!