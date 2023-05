Pokal sta dvignila Feyenoord in AEK

Nogometaši Feyenoorda so si dva kroga pred koncem zagotovili naslov nizozemskih prvakov. V nedeljo so na domačem stadionu ob velikem slavju navijačev premagali Go Ahead Eagles s 3:0 in imajo na vrhu razpredelnice neulovljivo prednost 11 točk. Nogometaši AEK Aten, zanj igra tudi Žiga Laci, pa so trinajstič postali grški prvaki. Proti Volosu v zadnjem krogu lige za prvaka niso dovolili presenečenja in slavili s 4:0.

To je 16. naslov moštva iz Rotterdama in prvi po sezoni 2016/17. Feyenoord je prekinil prevlado Ajaxa, ki je slavil zadnje tri naslove, sezona 2019/20 pa ni bila odigrana zaradi pandemije novega koronavirusa. Na večni lestvici je na vrhu še naprej Ajax s 36 naslovi, sledi PSV Eindhoven s 24.

Foto: Guliver Image Feyenoord bo prihodnjo sezono igral v skupinskem delu lige prvakov, za drugo mesto in s tem kvalifikacije za evropsko elito pa se borijo še tri ekipe. Najbolje kaže nogometašem PSV, ki morajo tekmo 32. kroga še odigrati in imajo 68 točk. Ajax je tretji s 63, AZ Alkmaar pa četrti z 61 točkami.

Danes je bil sicer zaradi uporabe pirotehnike in vdora na igrišče dvakrat prekinjen in kasneje prestavljen dvoboj Groningena in Ajaxa. Domači navijači so namreč protestirali proti vodstvu kluba zaradi izpada v drugo ligo.

13. naslov za AEK

AEK je grški prvak. Foto: Guliver Image Za AEK je to 13. naslov, s čimer na večni lestvici zaseda tretje mesto. Pred njim sta Olympiacos (47) in Panathinaikos (20). Drugouvrščeni Panathinaikos, za katerega igrajo slovenski reprezentanti Andraž Šporar, Benjamin Verbič in Adam Gnezda Čerin, je zaostal pet točk, potem ko je v zadnjem krogu le remiziral proti Arisu (1:1). Tretje mesto je pripadlo Olympiacosu.

AEK in Panathinaikos se bosta v prihodnji sezoni merila v kvalifikacijah za elitno ligo prvakov, Olympiacos pa čakajo kvalifikacije za evropsko ligo. Med grško elito igrata še dva Slovenca. V ligi za prvaka sta bila dejavna še Jasmin Kurtić, ki je bil s Paokom četrti in bo igral v kvalifikacijah za konferenčno ligo, ter Matic Kotnik, ki je z Volosom končal na šestem mestu.