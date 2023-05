Barca s štirimi goli potrdila prvi naslov po štirih letih

Po finalu španskega pokala, v katerem je slavil Real Madrid, se je nadaljevalo tekmovanje v la ligi. Barcelona je v nedeljo zvečer mestnega tekmeca Espanyol premagala s 4:2 in tako štiri kroge pred koncem prvenstva prvič po štirih letih osvojila državno lovoriko. Real je v soboto z minimalno zmago 1:0 odpravil soseda iz predmestja Madrida, Getafe. Atletico Madrid je brez poškodovanega Jana Oblaka z 0:1 izgubil z Elchejem in je zdaj dve točki za Realom.

Barcelona ima po zmagi nad Espanyolom neulovljivih 14 točk prednosti pred Realom Madridom. To je njen sploh prvi naslov po letu 2019, ko je bil del zasedbe še Lionel Messi in skupno 27. v la ligi, s čemer zaostajajo le za Realom, ki jih je osvojil 35.

Barcelona je prvak. Foto: Reuters Katalonci so že po dvajsetih minutah vodili z 2:0, po golih Roberta Lewandowskega in Alejandra Baldeja. Lewandowski je bil pet minut pred iztekom prvega polčasa natančen še drugič. Jules Kounde je v drugem delu povišal na 4:0. Nogometaši blaugrane so se nato malenkost preveč sprostili in prejeli dva zadetka, strelca za domače sta bila Javi Puado in Joselu.

Jules Kounde je na začetku drugega polčasa zadel za 4:0 in tekma je bila odločena. Foto: Reuters

Marco Asensio Foto: Reuters Nogometaši Reala so premagali Getafe z 1:0 in zmanjšali zaostanek za Katalonci na enajst točk, do konca prvenstva pa so nato še štirje krogi. Edini strelec pri Madridčanih, ki so bili z mislimi že na sredini povratni polfinalni tekmi lige prvakov proti Manchester Cityju, je bil Marco Asensio v 70. minuti.

Po nedeljski skromni predstavi in porazu proti zadnjeuvrščenemu Elcheju z 0:1 ima zdaj Atletico Madrid na tretjem mestu dve točki manj od mestnega tekmeca Reala. Za Elche, ki se bo od španske elite letos poslovil, je to bila šele četrta zmaga v tej sezoni. Edini gol je tokrat dosegel Fidel.

Real Sociedad si je po zmagi nad Real Madridom v prejšnjem krogu privoščil spodrsljaj v boju za četrto mesto oziroma zadnjo vozovnico v ligo prvakov. Na domačem igrišču je proti Gironi iztržil zgolj točko (2:2), kar je izkoristil Villarreal in se mu z visoko zmagi proti Athletic Bilbau (5:1) približal na vsega pet točk.

