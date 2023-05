Kaos v Barceloni: prvaki bežali pred razjarjenimi navijači Espanyola

Nogometaši Barcelone so v nedeljo zvečer v mestnem obračunu v gosteh premagali Espanyol s 4:2 in si zagotovili prvi državni naslov po letu 2019. Po zmagi so si dali duška in proslavljali uspeh v krogu na sredini zelenice, nato pa so na zelenico vdrli jezni privrženci domačega kluba, ki se krčevito bori za obstanek, in Xavijeve varovance pregnali v slačilnico. Policijo in varnostnike je čakalo kar nekaj dala, da so umirili razjarjeno množico, navijači Barcelone pa so se zbrali na drugem delu mesta in nazdravljali lovoriki.

Ko so izbranci Xavija, ki je prvič kot trener Barcelone postal španski prvak, na gostovanju nadigrali Espanyol (4:2) in si štiri kroge pred koncem prvenstva zagotovili neulovljivo prednost pred madridskim Realom (+14), so po zadnjem sodnikovem pisku stekli na zelenico in na sredini igrišča proslavljali naslov prvaka. Postavili so se v krog in se veselili, kar je še dodatno zbodlo domače privržence, ki trepetajo za prvoligaško usodo Espanyola. Najbolj jeznim navijačem gostiteljev so ob spremljanju proslavljanja nogometašev Barcelone popustili živci. Preskočili so ogrado, vdrli na igrišče in želeli obračunati z novopečenimi španskimi prvaki.

Kako so navijači Espanyola vdrli na igrišče in nogometaše Barcelone pregnali z zelenice:

This is mad. An absolute disgrace. Espanyol fans invading the pitch trying to assault Barça players & staff celebrating their league title. Footage is shocking.@TheAthleticFC pic.twitter.com/1B3THBlq0B — Pol Ballús (@polballus) May 14, 2023

Nogometaši Barcelone so hitro spoznali, da je vrag vzel šalo, in stekli proti predoru, ki vodi k slačilnici. Tako so se še pravočasno rešili in jo odnesli brez prask. Nezadovoljni domači navijači so po poročanju Carrusel Deportiva nato želeli vdreti v slačilnice, nekateri izmed huliganov naj bi bili tudi oboroženi s palicami, stoli in drugimi nevarnimi pripomočki, a so jim pripadniki policije in varnostne službe preprečili načrte. Espanyol bi lahko zaradi navijaškega kaosa po tekmi doletela disciplinska kazen, ni izključena niti možnost, da bi zadnjo tekmo na domačih tleh v tej sezoni odigral pred praznimi tribunami.

Foto: Reuters

Le deset kilometrov od stadiona Espanyola pa so v središču katalonskega velemesta na znameniti ulici La Rambla rajali navijači Barcelone. Veselje je bilo veliko, Blaugrana je španski prvak postala prvič po letu 2019, danes pa bo v poznih popoldanskih urah sledila še šampionska povorka po mestnih ulicah na avtobusu z odprto streho, na katerem bodo nogometaši Barcelone pozdravili navijače.

Kako je bilo v nedeljo zvečer na La Rambli:

