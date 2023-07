Zgodovinska zmaga Olimpije z grenkim priokusom

Nogometaši Olimpije so prvič v zgodovini na domači evropski tekmi premagali tekmeca iz Latvije. V uvodnem dejanju kvalifikacij za ligo prvakov so premagali Valmiero z 2:1. V Stožicah je bilo večina srečanja veselo. Zmaji so z obilno terensko premočjo pritisnili na vrata gostov, nato sta zadela v polno Mustafa Nukić in Rui Pedro. Kazalo je imenitno, Olimpiji se je nasmihala zmaga z 2:0, nato pa so Latvijci nakazali, da jih ni mogoče kar tako izločiti iz boja za napredovanje. Znižali so na 1:2 in napovedali še kako zanimivo povratno tekmo, ki bo prihodnjo sredo v Latviji.

Olimpija : Valmiera 2:1 (1:0) Stadion Stožice, sodniki: Chivulete, Gheorghe, Constaninescu (vsi Romunija)

Strelci: 1:0 Nukić (42.), 2:0 Pedro (74.), 2:1 Diop (87.) Olimpija: Vidovšek, Silva (od 90. Lasickas), Sualehe, Nukić (od 64. Florucz), Elšnik, Ratnik, Muhamedbegović, Sešlar (od 64. Bristrić), Posavec (od 77. Saar), Doffo, Pedro (od 77. Motika)

Valmiera: Olses, Balodis, Sliede, Želizko (od 78. Silva), Ribeiro (od 78. Diop), Jaunzems (od 67. Fall), Toniševs, Ghanem, Ndoye (od 65. Goucho), Mena, Diagne (od 65. Kapić) Rumeni kartoni: Ribeiro

Rdeči karton: /

Ljubljana tako pomembne nogometne tekme, ki ponuja dragoceni vložek mogočega preboja v prestižno ligo prvakov, ni videla že pet let. Natanko pet let. Nazadnje je Olimpija v kvalifikacijah za ligo prvakov 11. julija 2018 gostila Qarabag. Takrat so vzporedno igrali polfinale svetovnega prvenstva v Moskvi, v katerem je Hrvaška spravila v solze Anglijo. Tisti večer pa so bili nezadovoljni tudi navijači Olimpije, saj so proti prvaku Azerbajdžanu izgubili z 0:1.

Fotogalerija s tekme olimpija : Valmiera (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

Pet let pozneje, ko lovi Olimpija še zadnji evropski vlak, ki ji ponuja številne privilegije pri lovu na preboj v skupinski del evropskega tekmovanja (Uefa bo od sezone 2024/25 spremenila tekmovalni ustroj lige prvakov, posledično pa bodo prvaki ''manjših'' držav imeli slabše možnosti za daljšo evropsko jesen), so privrženci zeleno-belih zapuščali Stožice boljše volje. To jim je omogočal tudi tekmec, saj je imela Olimpija opravka z ekipo, ki je marsikaj napovedovala, na zelenici v Stožicah pa ostala preskromna, da bi resneje ogrozila evropske načrte zmajev.

Olimpija kraljevala v posesti žoge, a ...

V začetni enajsterici sta bila tudi dva poletna novinca. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Priznanje trenerja gostov Jurgisa Kalnsa, da je lahko Olimpija ponosna na nepredvidljiv in kombinatoren napad, v katerem so igralci vajeni rotacij, ki bi lahko povzročale težave Valmieri, se je izkazalo za resnično. Zmaji so hitro zavladali v Stožicah. Prišli so do tistega, k čemur teži trener Joao Henriques. K visoki stopnji posesti (po prvem polčasu je znašala 75 odstotkov) in nizanju napadov. Čeprav pa je Olimpija preselila igro na nasprotno polovico, kjer je večkrat pletla obroč okrog kazenskega prostora Latvijcev, tistih pravih priložnosti, ob katerih bi močno zadišalo po zadetku, vseeno ni dočakala.

Trudila se je, imela terensko premoč, a je bila ta preveč jalova, da bi se iz nje zgodilo kaj več. Občinstvo, v soparnem julijskem večeru, natanko pet let po evropskem porazu s Qarabagom se jih je zbralo okrog štiri tisoč, je prepoznalo veliko željo portugalskega stratega. Ta je obljubljal marsikaj, najbolj pa si želel, da bi igralci uživali v igri. In s tem ponudil razlog za užitek še navijačem.

To je tudi zgodovinska prva domača zmaga Olimpije v kvalifikacijah za ligo prvakov v tem stoletju. Odkar so se zmaji v novi klubski preobleki leta 2009 vrnili med slovensko elito, so v kvalifikacijah za ligo prvakov sodelovali trikrat. Leta 2016 so izgubili domačo tekmo uvodnega kroga kvalifikacij v Stožicah proti slovaškemu Trenčinu s 3:4, dve leti pozneje pa proti prvaku Azerbajdžanu Qarabagu (0:2). V torek je tako Olimpija dočakala krstno domačo zmago v kvalifikacijah za ligo prvakov. Bo prihodnjo sredo pozdravila še prvo napredovanje, saj je tako proti Trenčinu kot tudi Qarabagu izpadla?

Doffo ukradel žogo, Nukić razveselil navijače

Pri Rieri "odpisani" Mustafa Nukić je zadel za 1:0. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Začetna enajsterica, v kateri sta dočakala priložnost tudi poletna novinca Jorge Silva in Ahmet Muhamedbegović, je želela priti čim prej do vodstva, a je naletela na discipliniran odpor gostov. Igralci Valmiere, ki v latvijskem prvenstvu skoraj zagotovo ne bodo ubranili naslova, so postavili ''bunker'', s katerim so večkrat razorožili najprodornejše nogometaše Olimpije.

Tako je bilo skoraj do konca prvega polčasa, ko je za potezo prvega polčasa, brez katere ne bi bilo veselja v Stožicah, poskrbel Agustin Doffo. ''Motor'' zvezne vrste Olimpije je ukradel žogo Adelu Ghanemu, nato pa izkoristil zmedo nepostavljene in nepripravljene latvijske obrambe. Mojstrsko je zaposlil Mustafo Nukića, ljubljenec občinstva, ki je v zadnjih mesecih pod vodstvom prejšnjega trenerja Alberta Riere padel na stranski tir, pa je izkoristil ponujeno in z natančnim strelom zatresel mrežo Valmiere.

Olimpija je začela evropsko sezono z zmago. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Olimpija je dočakala tisto, k čemur je težila od prve minute, a zaradi ''porodnih krčev'' ob začetku nove sezone, v katero vstopa z nekoliko spremenjeno zasedbo, kot tudi trdne obrambe Valmiere ostala brez zrelih priložnosti. Vse do ukradene žoge Doffa in zadetka Nukića, po katerem so si zmaji hitro priigrali novo priložnosti, a je izkušeni Nukić tokrat meril mimo vrat. Ostalo je pri 1:0, razmerje strelov na gol (6:1, od tega 3:0 v okvir vrat v korist Olimpije) in zlasti odstotek posesti (75 proti 25) sta pričala o tem, kako je vodstvo zmajev zasluženo. Gostje iz Latvije z izjemo hitronogega in spretnega Kolumbijca Camila Mene in pa nekaj navdihnjenih potez Ukrajinca Ivana Želizka, ki je nedavno nastopal na Euru do 21 let, niso pokazali veliko.

Vidovšek prvič posredoval šele v 71. minuti

V Stožicah se je zbralo lepo število gledalcev. Foto: Vid Ponikvar/Sportida V drugem polčasu so številni pričakovali bolj odprto igro Valmiere, a te ni bilo. Olimpija je bila premočna, zaprla vse dostope, po 10 minutah dokaj previdne igre pa nadaljevala v slogu stalnega pritiska, s katerim je prevladovala že v prvem polčasu. Vratar Matevž Vidovšek je bil znova bolj ali manj brez dela,

V 62. minuti je zapretil Rui Pedro, a je latvijska obramba njegov strel blokirala, nato je sledila prva menjava. Namesto strelca prvega gola Nukića je v igro vstopil Raul Florucz. Kmalu za tem je namesto Ivana Posavca dobil priložnost Admir Bristrić, ki je imel v Stožicah svoje navijače, saj sta bili pod osrednjo tribuno v Stožicah izobešeni zastavi BiH in pa ''Doffove'' Argentine.

Pri gostih je v 65. minuti v igro vstopil tudi nekdanji znanec 1. SNL Rifet Kapić, ki je pred leti igral za Gorico, v 71. minuti pa so gostje prvič usmerili strel v okvir vrat. Tako je moral Vidovšek prvič posredovati na srečanju. Po predložku z desne je bil pred vrati Olimpije najvišji v skoku Niks Sliede. 19-letni dvometraš iz Latvije je preskočil Timija Maxa Elšnika, a streljal preveč po sredini, tako da koroški orjak, podobno kot Sliede tudi Vidovšek meri v višino 200 cm, ni imel težjega dela. Ostalo je pri vodstvu Olimpije 1:0. A ne za dolgo …

Portugalec popeljal Olimpijo do 2:0, nato je sledil šok

Rui Pedro Foto: Vid Ponikvar/Sportida V 74. minuti je občinstvo v Stožicah norelo od sreče, ko je Rui Pedro podvojil prednost na 2:0. Z leve mu je izjemno podal rezervist Raul Florucz, nato pa je Portugalec, čeprav ga je skušal ovirati Maksims Toniševs. Žoga je zatresla mrežo, Olimpija se je približala zadanemu cilju, zmagi z več kot zadetkom prednosti.

Dvoboj v Ljubljani, s katerim je slovenski klubski nogomet uradno zakorakal v evropsko sezono 2023/24, pa se vendarle ni končal s prepričljivo zmago gostiteljev. Nogomet je pokazal svojo nepredvidljivost, kot da bi se uresničila opozorila trenerja Henriquesa, da bi lahko Valmiera pokazala zobe slovenskemu prvaku. Gostje iz Latvije so v izdihljajih srečanja le ponagajali Olimpiji. Izkoristili so enega redkih trenutkov, v katerem je osrednji branilski bar Ratnik – Muhamedbegović storil napako in pozabil na Meisso Diopa. Hitri senegalski napadalec Valmiere, star komaj 20 let, je izkoristil oster predložek pred vrata soigralca Papeja Yareja Falla in premagal nemočnega Vidovška. To je bila akcija rezervistov gostujoče zasedbe.

Valmiera je znižala na 1:2, Olimpija pa v petminutnem sodnikovem podaljšku, čeprav je računala na bučno podporo občinstva, ni več znala resneje zapretiti vratom gostov. Ostalo je pri tesni zmagi z 2:1, ki prinaša prednost pred povratno tekmo, kjer, tega ne smemo pozabiti, ne bo veljalo pravilo zadetkov v gosteh. Tako bi se srečanje, če bi Valmiera na primer prihodnji teden redni del dobila z 1:0, prelevilo v podaljšek.