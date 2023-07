Miran Pavlin je pred 30 leti na domačem dvoboju med Olimpijo in latvijskim Skontom v maratonskem izvajanju 11-metrovk kar dvakrat streljal z bele točke. Prvič je bil uspešen, drugič žal ne. Takrat je bil star komaj 21 let.

Miran Pavlin je pred 30 leti na domačem dvoboju med Olimpijo in latvijskim Skontom v maratonskem izvajanju 11-metrovk kar dvakrat streljal z bele točke. Prvič je bil uspešen, drugič žal ne. Takrat je bil star komaj 21 let. Foto: Vid Ponikvar

Nogometaši Olimpije so favoriti na evropskem srečanju proti prvaku Latvije Valmieri, a statistika ni njihova zaveznica. Zmaji so v zgodovini kluba v Evropi trikrat gostili tekmeca iz Latvije, a še nikoli zmagali. Kar dvakrat so v Ljubljani izgubili, enkrat tudi izpadli. Nazadnje so doživeli šok prav na 11. julij pred natanko štirimi leti!

Navijači Olimpije nimajo najlepših spominov na obračune z latvijskimi klubskimi predstavniki. Ko se zmaji pomerijo z njimi, obvelja nenavadno pravilo, da ekipi dosegata boljše rezultate v gosteh. Ljubljančani so tako edini zmagi nad klubi iz Latvije dočakali na Baltiku, doma pa, čeprav so jih gostili že trikrat, še niso dočakali veselega trenutka.

Še več, čeprav so na papirju veljali za favorite, v takšnem položaju se je po evropskem žrebu znašla tudi ''letošnja'' Olimpija, niso znali nikoli spraviti na kolena tekmeca iz države, ki je nekoč sestavljala mogočno Sovjetsko zvezo, v zadnjih treh desetletjih pa je podobno kot Slovenija zadihala s polnimi pljuči državne samostojnosti in postala članica Evropske unije.

Valmiera v Evropi izrazito neuspešna

Žiga Lipušček (Rigas FS) se je v prejšnji sezoni v skupinskem delu konferenčne lige meril tudi proti prihodnjemu finalistu Fiorentini. Foto: Reuters Za razliko od baltskih sosed (Estonija in Litva) je podobno kot Slovenija kljub majhnosti že zaigrala na velikem nogometnem tekmovanju. Pred 19 leti je bila na Euru 2004 na Portugalskem, po največjem podvigu latvijskega nogometa pa je sledil strm kakovostni padec. Nekaj časa je bila Latvija, ki jo je vodil tudi Slaviša Stojanović, celo članica najslabše kakovostne skupine evropskega nogometa.

V zadnji sezoni je bilo zaznati določen napredek. Latvija je dočakala tudi klubskega junaka, ki je zaigral v skupinskem delu evropskega tekmovanja. To je postal Rigas FS. S pomočjo slovenskega legionarja Žige Lipuščka je zaigral v konferenčni ligi. Letos želi njegov podvig ponoviti Valmiera, ki pa bo morala za kaj takšnega, podobno kot Olimpija, poleti v evropskih kvalifikacijah preskočiti vsaj dve oviri. Če bo obveljalo pri tradiciji gostovanj latvijskih klubov na sončni strani Alp, se ji danes v Stožicah obeta pozitiven rezultat. V taboru zmajev se bodo potruditi, da bo razplet nekoliko drugačen.

Valmiera je leta 2020 izgubila evropski dvoboj s poljskim Lechom, novopečenim klubom slovenskega reprezentanta Mihe Blažiča, z 0:3. Foto: Guliverimage

Valmiera ima za razliko od Olimpije manjše izkušnje z igranjem v Evropi. To je izpostavil tudi trener zmajev Joao Henriques, sprehod po vseh evropskih tekmah mladega kluba iz Latvije pa priča o tem, kako je Valmiera na evropskih zelenicah izrazito neuspešna. Do zdaj ni izločila še nobenega tekmeca. Leta 2020, ko se je zaradi pandemije covid-19 igrala le ena tekma, je izpadla proti Lechu iz Poznana (0:3), prihodnje leto proti litovski Suduvi (0:0 in 1:2), lani pa proti Shkendiji iz Severne Makedonije (1:2 in 1:3). Na petih evropskih tekmah torej še ni zmagala, ampak le enkrat remizirala in štirikrat ostala praznih rok. Razlika v zadetkih je vse prej kot spodbudna, znaša 2:10.

Pred 30 leti se je za Bežigradom smejalo Latvijcem

Dolgoletni obrambi steber slovenske reprezentance Željko Milinović je pred 30 leti popeljal Olimpijo do zmage v Rigi nad Skontom (1:0). Na povratni tekmi v Ljubljani je sledilo maščevanje Latvijcev. Foto: Guliverimage/Getty Images Olimpija tako v današnji obračun vstopa kot favorit. Boljša je na papirju, v žreb je vstopila s statusom nosilca. Ima večji ugled, več evropskih izkušenj, več osvojenih lovorik, ne nazadnje tudi več navijačev in višjo vrednost ekipe. Vseeno pa lahko Ljubljančane še kako opozarja podatek, kako se je na domačih tleh v Evropi že nekajkrat opekla s tekmecem iz Latvije. Trikrat je igrala v Ljubljani in še nikoli zmagala.

Prvič se je proti tekmecu iz Latvije pomerila leta 1993. V uvodnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov se je sprva izkazala. V Rigi je proti Skontu zmagala z 1:0, zmagovalca je odločil Željko Milinović. Na povratni tekmi, ki je bila odigrana 1. septembra 1993, pa je sledil boleč udarec za Ljubljančane. Latvijci so se maščevali, dobili redni del z 1:0, rezultat je ostal nespremenjen tudi po podaljšku, nato pa je bil boljši Skonto po izvajanju 11-metrovk. Zmagal je z 11:10.

Za zmaje nista bila z bele točke uspešna Damir Vrabac in Miran Pavlin, ki je, ker se je izvajanje zavleklo v drugi krog, streljal kar dvakrat. Prvič je bil uspešen, v drugo pa se zdajšnjemu direktorju reprezentanc pri Nogometni zvezi Slovenije (NZS) žal ni izšlo, tako da so se gostje, ki so v 12 serijah zapravili zgolj en strel, veselili napredovanja.

Zmaje tik pred zdajci rešil Kmetec

Olimpija tudi v drugi tekmi za Bežigradom proti latvijskemu klubu ni dočakala zmage. Foto: Vid Ponikvar Olimpija je imela naslednjič v Evropi s tekmecem iz Latvije opravka leta 1999. V kvalifikacijah za pokal Uefa se je pomerila s Karedo iz Šiauliaija. Čeprav je veljala za favorita, je znova doma ostala brez zmage. Dvoboj za Bežigradom se je pred 1.500 gledalci končal z 1:1, za zmaje pa je 12. avgusta 1999 v polno zadel Ganec Issah Moro.

Sledil je napet povratni dvoboj v Latviji, ki pa je osrečil privržence zeleno-belih, saj se je končal z 2:2. Med strelce se je znova vpisal Moro, Olimpija pa se je znašla v težavah, saj je Kareda povedla z 2:1. Zmaje je nato rešil iz zagate Marko Kmetec. Štajerec je v 87. minuti dosegel zlata vreden zadetek za 2:2 in napredovanje Olimpije, nato pa so zmaji v 1. krogu pokala Uefa občutili moč belgijskega velikana Anderlechta (0:3 in 1:3).

Norih zadnjih deset minut v Stožicah

Safet Hadžić je pred štirimi leti doživel razočaranje, saj so njegovi varovanci v Stožicah izgubili proti Rigasu FS. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Na nov ljubljansko-latvijski spopad v Evropi je bilo treba počakati 20 let. Na današnji dan pred štirimi leti sta se v 1. krogu kvalifikacij za evropsko ligo v Stožicah spopadla Olimpija in Rigas FS (RFS), ki ga je takrat vodil prihodnji trener Ludogorca in splitskega Hajduka Valdas Dambrauskas.

Zmaji so bili prepričani, da bo zmaga ostala doma. V tekmo so vstopili samozavestno, nato pa je sledilo presenečenje. Latvijci so zmagali s 3:2, trener Safet Hadžić, ki je po tekmi izpostavil obrambno naravnano igro gostov in jo primerjal z bunkerjem, se je znašel v ogromnih težavah. To je bil velik udarec za Milana Mandarića in njegov projekt močne evropske Olimpije.

Luka Menalo je v zadnji minuti izenačil na 2:2, a na žalost navijačev Olimpije ni ostalo pri tem rezultatu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kaj se je pred štirimi leti dogajalo na soparen julijski večer v Stožicah? To je bilo nenavadno srečanje. V prvem polčasu ni bilo zadetkov, nato pa so gostje v 52. minuti prek Srba Darka Lemajića, ki je izkoristil najstrožjo kazen, povedli z 1:0. Prvič, a ne zadnjič na tem srečanju. Vodstvo je trajalo vse do 82. minute, ko je z mojstrskim strelom, pravcatim evrogolom, strelskim prvencem takratnega 19-letnega Ganca, izenačil Eric Boakye.

Sledil je nor zaključek, v katerem je imelo okrog štiri tisoč gledalcev kaj videti. V 88. minuti je sledil nov šok, Rigas FS je še drugič na tekmi zatresel mrežo Nejca Vidmarja in povedel z 2:1, a so zmaji odgovorili hitro in odločno. Rezervist Luka Menalo je v zadnji minuti rednega izenačil na 2:2. A to še ni bilo vse. Hrvat Ante Vukušić je zapravil priložnost za popoln preobrat, na drugi strani pa je gostitelje v tretji minuti sodnikovega podaljška, igrali so se izdihljaji srečanja, spravil v srečo njegov rojak Tin Vukmanić. Rigas FS je tako na tekmi, na kateri so v napadu prevladovali Ljubljančani, razmerje strelov na gol je znašalo 28:8 v korist gostiteljev, zmagal s 3:2. Navijači so bili začudeni, a vseeno zadovoljni s predstavo ljubljencev. Zeleno-bele nogometaše so nagradili z aplavzom in verjeli, da lahko v Rigi vrnejo tekmecu s polno mero.

Stefan Savić je v sodnikovem podaljšku rešil Olimpijo iz izgubljenega položaja. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Imeli so prav. Olimpija je takrat visela na robu prepada, a se vendarle rešila. Takrat je še veljalo pravilo zadetka v gosteh, tako da Olimpija, ki je v Latviji dolgo vodila z 1:0, še ni bila mirna. Ta rezultat ni zadoščal za napredovanje. Ljubljančani so potrebovali še en zadetek, a je primanjkovalo časa. Nato pa je Stefan Savić v drugi minuti sodnikovega podaljška le zadel za 2:0 in Hadžićevo četo popeljal v 2. krog kvalifikacij za evropsko ligo, kjer je nato po viteškem boju izpadla proti turškemu Malatyasporju (0:1 in 2:2).

Navijači Olimpije bodo danes prvič po petih letih spremljali ljubljence na tekmi kvalifikacij za ligo prvakov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Olimpija tako v zgodovini evropskih tekmovanj doma še ni premagala tekmeca iz Latvije. Optimizem pred povratno tekmo, ki bo prihodnji teden na Baltiku, pa dviguje podatek, da tudi še ni izgubila v Latviji. Danes ima priložnost, da postavi nov mejnik in si s tako želeno zmago na široko odpre vrata napredovanja v 2. krog kvalifikacij za ligo prvakov. Začelo se bo ob 20. uri.