Matko še lep čas v dresu Celja, nekdanji ljubljenec Olimpije v Slovan

Najboljši strelec NK Celje in tretji najboljši strelec državnega prvenstva v sezoni 2022/23 Aljoša Matko ostaja v Celju tudi v prihodnje, so Celjani potrdili na uradni spletni strani.

23-letnik se je pred prvo tekmo 3. kroga kvalifikacij za UEFA Europa Conference League proti beloruskemu Nemanu, ki jo bodo odigrali v četrtek ob 20. uri v Stožicah, z vodstvom celjskega kluba dogovoril za podaljšanje sodelovanja. Pogodbi, ki bi se iztekla po koncu aktualne sezone, je dodal še dve leti, s podpisom nove pa ostaja v celjskem dresu do konca junija 2026.

"V Celju sem po vrnitvi v Slovenijo dobil prav to, kar sem si želel. Potreboval sem stabilno sredino, v kateri bi lahko znova pokazal, česa sem sposoben in si povrnil samozavest. Verjel sem vase, prav tako klub, rezultat pa je bila uspešna lanska sezona. Zadovoljen sem, da sem se s klubom uspel dogovoriti za podaljšanje sodelovanja, saj je za to obstajal obojestranski interes. Moja in klubska pot gre v pravo smer, razlogov za pomisleke resnično ni bilo," je v klubski mikrofon dejal Matko.

Nejc Vidmar bo pomagal Slovanu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vidmar bo kot igralec pomagal klubu v ozadju

Pri slovenskemu tretjeligašu Slovanu so v torek potrdili, da se je njihovemu članskemu moštvu pridružil nekdanji ljubljenec navijačev Olimpije Nejc Vidmar. "Nejc se je članskemu moštvu priključil danes in že odigral zadnjo pripravljalno tekmo pred uradnim prvenstvom. Prav tako bo kot igralec pomagal klubu v ozadju," je klub zapisal na spletni strani.

"Vesel sem, da sem se pridružil ND Slovanu. To je klub z dolgo in bogato zgodovino in prepričan sem, da lahko tukaj veliko doprinesem. Želim pomagati igralcem pri doseganju njihovih ciljev in pri tem bom dal vse od sebe," pa je prihod v Slovan komentiral 34-letni Ljubljančan, ki je bil na zadnje član Mure.