Arsenal jo je po izjemni drami na Wembleyju zagodel Cityju

V tradicionalni angleški uverturi v novo sezono sta se na Wembleyju za lovoriko pomerila Manchester City in Arsenal. Ko je Cole Palmer v 77. minuti popeljal City v vodstvo z 1:0, se je angleškim prvakom nasmihala zmaga, a je Arsenal v izdihljajih maratonskega sodnikovega podaljška srečno izenačil prek Leandra Trossarda. Sledilo je izvajanje kazenskih strelov, kjer so bili Londončani natančnejši in osvojili že 17. superpokalno angleško lovoriko.

Z nedeljskim spektakom na Wembleyju se je začela težko pričakovana sezone 2023/24, v katero vstopajo bogati angleški klubi s prevetrenimi zasedbami in številnimi novinci. Manchester City je tako v soboto potrdil prihod 21-letnega Joška Gvardiola, za katerega je Leipzigu odštel 90 milijonov evrov in poskrbel, da je mladi Hrvat postal najdražji branilec vseh časov. Gvardiol na superpokalni tekmi še ni pomagal soigralcem, je pa od prve minute zaigral njegov rojak Mateo Kovačić, ki se je Cityju to poletje pridružil iz Chelseaja.

Rezervist Cole Palmer je popeljal Manchester City v vodstvo v 77. minuti. Akcijo je začel Phil Foden, nato pa je podajo prispeval Kevin de Bruyne. Foto: Reuters

Več poletnih novincev je bilo v začetni zasedbi topničarjev, ki jo vodi Mikel Arteta. Španec se je za superpokalno lovoriko meril proti rojaku in nekdanjemu ''šefu'' Josepu Guardioli. Arsenal je v prejšnji sezoni dolgo časa vodil v prvenstvu, nato pa ga je Manchester City po izjemni končnici prehitel. Londončani so v poletnem prestopnem roku pripeljali tri odmevne okrepitve. Kar 122 milijonov evrov so odšteli West Hamu za Declana Rica in poskrbeli za najdražji nakup angleškega nogometaša vseh časov. Pripeljali so še Nemca Kaia Havertza (Chelsea) in Nizozemca Juriena Timberja (Ajax).

Topničarji so izenačili v izdihljajih maratonskega sodnikovega podaljška. Foto: Reuters

Na Wembleyju so se topničarji znašli v nezadivljivem položaju, saj je Cole Palmer v 77. minuti popeljal evropske prvake v vodstvo. Zadišalo je po zmagi Cityja, a je nato Belgijec Leandro Trossard s pomočjo sreče, saj je zadel nogometaša Cityja Manuela Akanjija, nato pa je žoga spremenila smer in se odbila v nebranjen del vrat, v 101. minuti izenačil na 1:1.

Tako se je obračun prevesil v izvajanje strelov z bele točke. Kevin de Bruyne (prečka) in junak letošnjega finala lige prvakov Rodri (obramba Ramsdala) nista bila kos nalogi, pri Arsenalu pa so zadeli vsi štirje uvodni izvajalci. Tako je zmago z natančnim strelom z bele točke zagotovil rezervist Fabio Vieira, ki je v igro vstopil v 87. minuti, ko je zamenjal Havertza.

Topničarji so osvojili angleški superpokal že 17. in na večni lestvici prehiteli Liverpool. Foto: Reuters

Pred tem sta se Man City in Arsenal na dvoboju Community Shield nazadnje pomerila leta 2014. Takrat so bili Londončani, ki jih je takrat vodil še legendarni Arsene Wenger, uspešnejši s 3:0. Arsenal, ki je v nedeljo v napadu pogrešal poškodovanega Brazilca Gabriela Jesusa, je tako angleški superpokal osvojil že 17-krat, City pa ostaja pri šestih lovorikami. Lani je Community Shield po zmagi nad Cityjem osvojil Liverpool.

Angleški superpokal 2023: