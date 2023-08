Neverjetno, koliko norih poletnih kupčij! Pa sploh še ni konec ...

Letošnji poletni prestopni rok v nogometu izstopa v marsičem. Bogati klubi iz Savdske Arabije so se podali v boj za največja imena in pri tem z bajnimi finančnimi ugodnostmi, ki jih lahko zlahka ponudijo, prepričali ogromno zvezdnikov. Še vedno pa pri največjih prestopih in nakupih prednjačijo angleški klubi. Ker jim poskušajo slediti tudi preostali člani evropske elite, je nogometna javnost priča najbolj noremu obdobju ''megaprestopov'' v zgodovini. To potrjuje tudi statistika.

V zadnjih tednih se je večkrat poročalo o velikih prestopih. In kakšna je bila višina odškodnine? 50 milijonov evrov in več. Veliko, še kako veliko, a nič (več) posebnega. Pred nekaj desetletji bi bili takšni prestopi opevani kot eni izmed največjih, odmevali bi tako ali drugače, a se je vmes marsikaj spremenilo. Nogometna industrija je zaživela na višjih obratih, obrača se bistveno več denarja, temu primerno razkošnejši so nakupi, a tudi tveganja vlagateljev.

Kylian Mbappe se je, čeprav so bile napovedi (in zahteve vodstva) drugačne, ustalil v postavi PSG. V soboto je dvakrat zatresel mrežo Lensa. Dodaten znak, da ostaja v Parizu? Foto: Reuters

Skoraj več ne mine dan, ko ne bi kateri izmed najbogatejših klubov v Evropi ali pa Savdski Arabiji kupil vročega imena z nogometne tržnice za vsaj 50 milijonov evrov. Takšnih primerov je bilo to poletje, pa čeprav prestopnega roka sploh še ni konec in bi se lahko v pregovorno vedno vročem koncu avgusta še marsikaj spremenilo, že 24. Poletja niso nikoli postregla s tako množičnimi velenakupi kot ravno letos. Denarja za nakupe je v izobilju, sklepajo se ogromni posli.

Največji poletni prestopi (vsaj 60 milijonov evrov):

Nogometaš Prejšnji klub Nov klub 1. Declan Rice (Ang) West Ham (Ang) Arsenal (Ang) 116,6 2. Moises Caicedo (Ekv) Brighton (Ang) Chelsea (Ang) 116 3. Jude Bellingham (Ang) Borussia Dortmund (Nem) Real Madrid (Špa) 103 4. Harry Kane (Ang) Tottenham (Ang) Bayern München (Nem) 100 5. Joško Gvardiol (Hrv) RB Leipzig (Nem) Manchester City (Ang) 90 5. Neymar (Bra) PSG (Fra) Al-Hilal (Sav) 90 7. Rasmus Hojlund (Dan) Atalanta (Ita) Manchester United (Ang) 75 7. Kai Havertz (Nem) Chelsea (Ang) Arsenal (Ang) 75 9. Dominik Szoboszlai (Mad) RB Leipzig (Nem) Liverpool (Ang) 70 10. Mason Mount (Ang) Chelsea (Ang) Manchester United (Ang) 64,2 11. Sandro Tonali (Ita) Milan (Ita) Newcastle (Ang) 64 12. Romeo Lavia (Bel) Southampton (Ang) Chelsea (Ang) 62.1 13. Christopher Nkunku (Fra) RB Leipzig (Nem) Chelsea (Ang) 60 13. Jeremy Doku (Bel) Rennes (Fra) Manchester City (Ang) 60 13. Manuel Ugarte (Uru) Sporting Lizbona (Por) PSG (Fra) 60 13. Malcom (Bra) Zenit St. Peterburg (Rus) Al-Hilal (Sav) 60 13. Otavio (Por) Porto (Por) Al-Nassr (Sav) 60

Vir: Transfermarkt, omenjeni zneski so v milijonih evrov

Za primerjavo, lani je bilo v poletnem prestopnem obdobju 16 poslov, pri katerih je snubec moral za prihod želenega nogometaša plačati njegovemu donedavnemu klubu vsaj 50 milijonov evrov. To je bila tudi izenačitev rekorda, tako veliko prestopov z omenjenimi zneski je bilo le še v sezoni 2019/20, sicer pa so bili še vsako poletje izraženi le z enomestno številko. Med letoma 2010 in 2013 jih sploh ni bilo, podobno velja za obdobje med letoma 2002 in 2009. Zdaj pa so nastopili drugačni časi.

V tem poletnem prestopnem roku se je zgodilo kar 68 prestopov z višjimi plačanimi odškodninami od tiste, ki jo je RB Leipzig plačal Salzburgu za Benjamina Šeška. Foto: Guliverimage

Ko je na primer Ganec Mohammed Kudus v nedeljo prestopil iz Ajaxa k West Hamu, Londončani pa so zanj plačali 43 milijonov, je s tem poskrbel šele za 30. največji prestop tega poletja. Še pred nekaj leti bi bilo povsem drugače. Ali pa primer Benjamina Šeška, ki je za 24 milijonov evrov, kar je nov slovenski rekord, dres Salzburga zamenjal s tistim, ki ga nosijo ''bratranci rdečih bikov'' v Leipzigu. Slovenski nogomet ne pozna dražjega prestopa, če pa upoštevamo vse, ki so se zgodili v tem poletnem prestopnem roku, pa zaseda mladi as iz Radeč na svetovni lestvici šele 69. mesto.

Ker pa se poletni prestopni rok še ne bo končal tako hitro, v najmočnejših evropskih državah bo mogoče kupovati igralce vse do konca petka, 1. septembra, v Savdski Arabiji pa bo na primer trajal kar do 20. septembra, je mogoče pričakovati še nekaj prestopnih ''bombic''.

Število prestopov, vrednih vsaj 50 milijonov evrov v poletnem prestopnem obdobju: 2023/24 – 24*

2022/23 – 16

2021/22 – 5

2020/21 – 9

2019/20 – 16

2018/19 – 9

2017/18 – 8

2016/17 – 5

2015/16 – 4

2014/15 – 3

2013/14 – 3

2012/13 - /

2011/12 - /

2010/11 - /

2009/10 – 3

2008/09 - /

2007/08 - /

2006/07 - /

2005/06 - /

2004/05 - /

2003/04 - /

2002/03 - /

2001/02 – 2

2000/01 – 2 * poletnega prestopnega roka še ni konec

Leta 2009 je bil kralj poletnega prestopnega roka Cristiano Ronaldo. Real Madrid ga je pripeljal iz Manchester Uniteda za 94 milijonov evrov. To je bilo poletje, ko sta za prestop nad 50 milijoni evrov poskrbela še Zlatan Ibrahimović (Barcelona) in Kaka (Real Madrid). Foto: Reuters

Trener Manchester Cityja Josep Guardiola tako ne skriva želje, da bi evropski prvak kupil Portugalca Matheusa Nunesa, za katerega bi lahko ponudil Wolverhamptonu 60 milijonov evrov. Porajajo se vprašanja, ali bi lahko v prihodnjem tednu našli novega delodajalca Egipčan Mohamed Salah (Liverpool), Belgijec Romelu Lukaku (Inter), Portugalec Joao Felix (Atletico), Francoz Randal Kolo Muani (Eintracht), Italijan Marco Verratti (PSG) in številni drugi zvezdniki.

Še vedno se tudi ne ve, kje bi lahko nadaljevala kariero španska asa Sergio Ramos in David de Gea, ki sta prosta igralca in lahko izbirata novega delodajalca tudi po koncu prestopnega roka. Za nekdanjega kapetana Reala naj bi se še vedno zelo resno zanimal krvnik Olimpije v letošnji ligi prvakov, turški velikan Galatasaray.

Klubi iz katere lige to poletje najbolj zapravljajo? 1. Premier League 2,36 milijarde evrov

2. Saudi Pro League 0,84

3. Serie A 0,76

4. Ligue 1 0,69

5. Bundesliga 0,68

6. La Liga 0,39

...



Klubi iz najvišjega angleškega razreda Premier League so to poletje za nakupe novih igralcev porabili že skoraj poltretjo milijardo evrov. To je absolutni rekord v zgodovini poletnih prestopnih rokov. Na drugem mestu so prvič najboljši klubi iz Savdske Arabije.

Na nogometni tržnici bi se lahko zgodilo še nekaj zelo odmevnih poslov, zato bi bilo lahko pestro vse do konca. A ne le do 1. septembra, ampak še slabe tri tedne pozneje, saj bodo takrat zaprli prestopna okna v Savdski Arabiji. Že zdaj pa je več kot jasno, da imamo opravka z zgodovinskim obdobjem, saj poletnega prestopnega roka s tako nakopičenim številom dragih selitev ni bilo še nikoli.