Chelsea se ne ustavlja, Londončani kupili še enega Brazilca

Osemnajstletni Deivid Washington, ki je s Chelseajem podpisal sedemletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za eno leto, je nazadnje igral za Santos v Braziliji, ki je zanj po podatkih Transfermarkta dobil 16 milijonov evrov. Kariero je začel pri Gremiu, leta 2016 prestopil k Santosu, v članski ekipi je debitiral aprila letos.

Chelsea has completed the signing of Deivid Washington from Brazilian side Santos! ✍️