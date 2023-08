Svit Sešlar je po četrtkovem evropskem porazu Olimpije potrdil, da je bila to zanj zadnja tekma v dresu ljubljanskega kluba. Po poročanju SportKluba ga v svoje vrste vabi bogati turški drugoligaš Eyupspor in zanj odštel dva milijona evrov, zeleno-beli pa so v sredo že predstavili igralca, ki bi lahko zapolnil vrzel po odhodu Sešlarja. To je Nizozemec Reda Boultam.

Adam Delius Foto: Vid Ponikvar/Sportida V petek popoldne je Svitov odhod uradno potrdila še Olimpija, a o njegovem novem klubu in odškodnini ne poroča. Objavili so le pismo predsednika kluba Adama Deliusa. "V zadnjih tednih smo poudarjali, da Olimpija ne bo prodala nobenega igralca, da ne bi ogrozila zastavljenega cilja – igranja nogometa v Evropi. Cilj uvrstitve v evropska tekmovanja, tako visoko, kot je bil zastavljen, smo tudi dosegli. Evropa je platforma, h kateri stremimo tako mi kot tudi naši igralci. V Evropi se lahko odprejo sanje vseh," je zapisal. "V pričakovanju nadaljevanja sezone se je Svit na klub obrnil s prošnjo, da bi zamenjal sredino. Fant, ki je nenehno hodil po težki poti, da bi dosegel zastavljeni cilj. Svit se nikoli ni pritoževal in je s svojim zgledom postal profesionalec. Pravi vzor številnim. Zato smo v vodstvu kluba izpolnili prošnjo mladeniča, ki je del svoje mladosti preživel pri Olimpiji."

Svit Sešlar Foto: Grega Valančič/Sportida "Po slovenskih nogometnih standardih se bo sedaj premaknil v drugo plačilno dimenzijo. Je prvi igralec Olimpije, ki je pod našim vodstvom dosegel to raven. Svit bo s tem poskrbel za nadaljnjo rast napolnjenih računov. Ob tem vse skupaj prosim za razumevanje, da ne govorimo o podrobnostih, saj je tajnost dogovorjena v pogodbi. Da pa bi preprečili špekulacije, bi rad poudaril, da klub nikoli ne bi pristal na prestopno ceno, nižjo od dva milijonov evrov, in brez odstotnega deleža pri naslednji nadaljnji prodaji," je še zapisal Delius in Sešlarju zažel veliko lovorik in zdravja v novi sredini.

Zadišalo po odhodu Mlakarja

Jan Mlakar Foto: AP / Guliverimage Tik pred koncem poletnega prestopnega roka je zadišalo po prestopu Jana Mlakarja. Štiriindvajsetletni slovenski nogometni reprezentant bi lahko zapustil splitski Hajduk in se vrnil v Italijo, kjer se zanj zanima drugoligaški klub Pisa.

Član serie B po poročanju hrvaških medijev ponuja Dalmatincem tri milijone evrov, kar je znesek, ki bi lahko zadovoljil vodstvo splitskega kluba. Pisa je želela svoje vrste okrepiti z Mlakarjem že v začetku lanskega leta, ko je Hajduku za Ljubljančana ponujala dva milijona evrov, a pri hrvaškem klubu niso bili zadovoljni z višino ponudbe.

Mlakar brani barve Hajduka od leta 2021. Z njim je osvojil dve hrvaški pokalni lovoriki, na 81 tekmah pa je dosegel 31 zadetkov. Pred prihodom v Split je bil najboljši strelec 1. SNL v dresu Maribora, za katerega je v sezoni 2020/21 nastopal kot posojeni nogometaš Brightona. V karieri je pridobil številne izkušnje z igranjem v Italiji, saj se je dokazoval pri Fiorentini in Venezii.

Petrović na Reki dobil novega trenerja

Željko Sopić je novi trener Rijeke. Foto: Reuters Željko Sopić novi je trener hrvaškega nogometnega kluba Rijeka, kjer si kruh služi tudi slovenski vezni nogometaš Dejan Petrović. Sopić je nazadnje vodil hrvaško Gorico, od koder se seli v Kvarner, hrvaška tiskovna agencija Hina povzema klubske vire.

Sopić je bil uspešen že kot nogometaš in med drugim igral za Zagreb, Borussio Mönchengladbach, Slaven Belupo in Lokomotivo. Po koncu kariere je šel med trenerje in vodil Rudeš, Dinamo, Al Ain, Sabah ter Gorico.

Reka je iskala novega trenerja od začetka tedna, potem ko je Igorja Bišćana pri Dinamu zamenjal Sergej Jakirović.

Belgijec okrepil Sevillo

Dodi Lukebakio se seli v Sevillo. Foto: Guliverimage

Belgijski nogometaš Dodi Lukebakio se iz berlinske Herthe seli k španski Sevilli, sta v četrtek zvečer potrdila oba kluba. Prestop je ocenjen na deset milijonov evrov, 25-letni Belgijec pa je z Andaluzijci podpisal petletno pogodbo.

Lukebakio je v Nemčiji v treh sezonah za Hertho dosegel 28 golov, igral je tudi v Wolfsburgu. Zanj se je v prestopnem roku zanimal tudi angleški Burnley. V Angliji je Belgijec pred tem leta 2019 že igral za Watford.

V Berlinu, klub iegra v drugi ligi in ima finančne težave, pa bodo morali poiskati kakšno okrepitev, saj sta ekipo pred sezono med vidnejšimi igralci zapustila tudi Marco Richter in Suat Serdar.

Barcelona podaljšala s Ter Stegnom

Marc Andre ter Stegen Foto: Reuters Španska Barcelona je podaljšala pogodbo z vratarjem Marc-Andrejem ter Stegnom. Enaintridesetletni čuvaj mreže bo pri Blaugrani predvidoma branil vse do konca sezone 2027/28. Ter Stegen je katalonsko zasedbo okrepil leta 2014, v tem času pa odigral 379 tekem. Pred tem je 127 tekem odigral za člansko ekipo matične Borussie Mönchengladbach, ki ga je Barceloni prodala za 12 milijonov evrov.

Nemški reprezentant, za elf je zbral 34 nastopov, je s katalonsko zasedbo petkrat postal španski prvak, med drugim tudi v prejšnji sezoni. Enkrat je s klubom osvojil tudi ligo prvakov (2014/15), v zbirko lovorik pa je dodal še pet naslovov španskih pokalnih prvakov, tri v španskem superpokalu ter po enega v evropskem superpokalu in na klubskem svetovnem prvenstvu.