Čustveno slovo dragulja Olimpije in slovenskega nogometa

"Včeraj popoldne sem izvedel, da bo to moja zadnja tekma za Olimpijo. Bilo je težko, navijači ti vsi pojejo, potem sicer pozabiš to med tekmo, ampak ko je sodnik zapiskal konec, je bilo spet zelo težko zame,'' je Svit Sešlar opisoval čustva, ki so ga prevevala po zadnji tekmi v dresu Olimpije. Z zmaji je izgubil proti Qarabagu (0:2), zdaj pa se seli v Turčijo.

Navijači Olimpije so v prejšnji sezoni občudovali izjemne predstave zeleno-belih, ki so osvojili dvojno krono, zadovoljstvo ljubljanskega občinstva pa je bilo še toliko večje, saj so bili za uspehe na igrišču v veliki meri zaslužni mladi slovenski nogometaši. Izstopali so številni, najbolj pa kapetan Timi Max Elšnik, vratar Matevž Vidovšek, branilec Marcel Ratnik in napadalno usmerjeni zvezni igralec Svit Sešlar.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Nik Moder/Sportida:

Čeprav se je napovedovalo marsikaj, so v sezono 2023/24 vstopili kot nogometaši Olimpije in ji pomagali do zgodovinskega uspeha v Evropi, šele proti koncu avgusta pa je postalo jasno, da ljubljanski klub v Stožicah ne bo mogel zadržati celotne slovenske štiriperesne deteljice. Ponudba ambicioznega turškega drugoligaša Eyüpspor je bila preveč mikavna, da bi jo v Ljubljani zavrnili. Tako se bo Sešlar pri 21 letih prvič odpravil v tujino in začel služiti legionarski kruh.

"To je naš posel in na to se je treba to navaditi"

Svit Sešlar je novico, da zapušča Olimpijo, izvedel v sredo popoldan. Foto: Nik Moder/Sportida Njegov oče Simon Sešlar je v tujino prvič odšel pri 24 letih (nemški Ulm), pozneje pa se je dokazoval tudi v Belgiji, Izraelu, na Cipru in v Avstriji. Za turški klub ni igral, bo pa v tem pogledu led, kar zadeva družinske nastope, prebil njegov sin Svit, eden najbolj cenjenih in spoštovanih mladih slovenskih nogometašev, ki mu napovedujejo še zelo svetlo prihodnost.

Ko je po koncu dvoboja s Qarabagom, Olimpija je v prvem dejanju play-offa kvalifikacij za evropsko ligo izgubila proti prvaku Azerbajdžana (0:2), tako da je vse bolj verjeten scenarij, da bo jeseni zaigrala v Evropi v skupinskem delu konferenčne lige, stopil do navijačev, je bilo zelo čustveno. Navijači so mu glasno skandirali, mladi nogometaš pa je prijel mikrofon in si dal duška. "Ko je sodnik zapiskal konec, je bilo zelo težko zame. Ampak to je naš posel in na to se je treba to navaditi," je dočakal trenutek, ko se bo prvič podal v tujino in zapustil slovenskega prvaka, pri katerem je pustil velik pečat. "Tukaj sem bil pet let, zato je bil to zame zelo čustven trenutek. Tukaj sem bil od mladinskega pogona," je po dvoboju priznal v pogovoru za SportKlub.

Njegov trener bo Arda Turan

Arda Turan je v bogati nogometni karieri nosil tudi dres Barcelone. Foto: Reuters Odhaja v turško drugo ligo, h klubu, ki ne skriva visokih ciljev. Pri Eyüpsporju iz Istanbula ga bo treniral nekdanji zvezdnik turškega nogometa Arda Turan, njegov soigralec pa bo tudi Nizozemec Ryan Babel, 36-letni veteran, ki je v bogati karieri najbolj izstopal pri Ajaxu in Liverpoolu, velik pečat pa pustil tudi pri Bešiktašu in Galatasarayu. Z njima želi Eyüpspor igrati v prihodnji sezoni in se družiti s turško elito. Za zdaj mu gre odlično, po dveh krogih je vodilni na lestvici. Dvakrat je zmagal, razlika v zadetkih znaša 3:0.

V soboto bo bodoči Sešlarjev klub gostoval pri mestnem tekmecu Tuzlasporju, za katerega je še v prejšnji sezoni igral nekdanji slovenski reprezentant Rajko Rotman. V tej sezoni zastopa barve drugoligaša Sakaryaspor. Poleg njega v turški drugi ligi izmed Slovencev nastopa še David Tijanić (Göztepe), v elitnem turškem razredu pa so Miha Zajc (Fenerbahče), Jure Balkovec (Alanyaspor) in Amir Feratović (Adana Demirspor).

Henriques: V Azerbajdžan gremo po zmago

Izbranci Joaa Henriquesa niso dosegli zadetka še na tretji zaporedni tekmi v Evropi. Foto: Nik Moder/Sportida Sešlar še verjame, da bi lahko Olimpija prekrižala načrte Qarabagu. "Qarabag je kakovosten tekmec. Začeli smo dobro, ampak dobili zadetek iz prekinitve, potem še enega ob koncu polčasa. V drugem bi si zaslužili en zadetek, ampak v Azerbajdžan je vseeno treba iti odločno. Galatasaray je tudi v primerjavi s Qarabagom razred zase, je pa azerbajdžanska ekipa kompaktnejša od Ludogorca. Vedo, kaj delajo," je pohvalil tekmeca iz Azerbajdžana.

O Qarabagu ima visoko mnenje tudi trener Olimpije Joao Henriques: "Vedeli smo, da bomo igrali proti kompaktni ekipi in da so tekmeci individualno in kolektivno močna zasedba. To smo videli tudi med tekmo. Naredili so nekaj napak, ampak jih nismo izkoristili, oni pa so naše. Nismo veseli, ampak smo videli, da lahko naša ekipa igra proti takšnim moštvom, tudi statistika to kaže (razmerje v strelih na gol je bilo 10:8 v korist Olimpije, op. p.). Tekma je bila dokaj enakovredna, odločile pa so podrobnosti. V Azerbajdžan pa gremo po zmago. Ni še konec, to je prvi polčas, na katerem pa smo izgubili," je Portugalec napovedal, da bodo zmaji na povratni tekmi v Bakuju lovili zmago in skušali prekrižati načrte Qarabagu.

Bi lahko Svit Sešlar z dobrimi predstavami v Turčiji prejel tudi tisto, o čemer je hrepenel v Sloveniji, a tega ni dočakal? To je vpoklic selektorja članske reprezentance Matjaža Keka, ki ga jeseni čaka še kako odgovorna naloga, saj se bo odločalo o potnikih na Euro 2024 v Nemčiji. Foto: Nik Moder/Sportida

Na povratnem dvoboju pa v vrstah Olimpije ne bo niti Sešlarja niti kaznovanega Davida Sualeheja, ki je v izdihljajih srečanja v Ljubljani prejel drugi rumeni karton. Povratno srečanje bo 31. avgusta, pred tem pa Olimpijo čaka še kako pomemben dvoboj v domačem prvenstvu, saj v nedeljo v Stožice prihajajo vodilni Celjani, ki se jim je ponesrečilo evropsko gostovanje v Izraelu in so v prvi tekmi play-offa kvalifikacij za konferenčne ligo v Tel Avivu proti Maccabiju izgubili z 1:4.