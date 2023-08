Hrvaška norela od sreče, v Stožicah pa so se držali za glavo

Nogometaši Qarabaga ne prihajajo prvič v Stožice. Ljubljano so dobro spoznali že pred petimi leti, ko so spravili v žalost navijače Olimpije. To je bila sreda, ki zmajem ni prinesla nič prijetnega (0:1), povsem drugačno vzdušje pa je takrat vladalo na Hrvaškem. Slovenski sosedi so namreč isti večer proslavljali zgodovinski podvig, zmago nad Anglijo v Moskvi in preboj ''kockastih'' v finale svetovnega prvenstva.

Nogometaši Olimpije se bodo v četrtek v prvi tekmi play-offa kvalifikacij za evropsko ligo pomerili s prvakom Azerbajdžana Qarabagom. Klub iz Bakuja, vajen prebojev v skupinski del evropskih tekmovanj, ne bo prvič gostoval v Stožicah, navijači zeleno-belih pa si želijo, da se na največjem nogometnem objektu v Sloveniji ne bi ponovila zgodovina. Qarabag jo je namreč pred dobrimi petimi leti zagodel Olimpiji.

Olimpija je prvo evropsko tekmo leta 2018 v deževnih Stožicah začela v postavi Ivačič, Bagnack, Gajić, Zarifović, Štiglec, Putinčanin, Tomić, Avramovski, Kronaveter, Savić in Issah. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Pisal se je 11. julij 2018, ljubljanski klub je v novo evropsko sezono vstopal z visokimi ambicijami. Namesto Igorja Bišćana, ki je popeljal zmaje do dvojne krone, a se nato zaradi različnosti pogledov na zahteve vodstva kluba, tega je poosebljal predsednik Milan Mandarić, nepričakovano poslovil, je na vroči stolček sedel Ilija Stolica.

Mladi srbski strateg je bil prepričan, da bodo njegovi varovanci dobro krenili v sezono, a ga je občutek varal. Znašel se je pod pritiskom, saj Mandarić ni skrival ciljev, da z Olimpijo ne osvaja le domačih lovorik, ampak želi pustiti trajnejši pečat tudi v Evropi. Zmaje je želel preleviti v enega od največjih klubov v tem delu Evrope, a je ostalo le pri nameri.

Nadaljevanje evropskega prekletstva Mandarićeve Olimpije

Rezultati v Evropi so bili namreč skromni, tako da se je še vedno obrisal pod nosom, ko je napočila beseda o preboju v skupinski del evropskega tekmovanja. Še več. Sprva je na domačih tekmah doživljal neprestana razočaranja.

Ilija Stolica je od krstne tekme v Evropi pričakoval bistveno več, na koncu pa izgubil s Qarabagom z 0:1. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Začelo se je z nenavadnim porazom proti Trenčinu, ko je Olimpijo vodil še Rodolfo Vanoli. Slovaki so leta 2016 v Stožicah po hitrem postopku povedli kar s 4:0, nato so zeleno-beli do konca srečanja le omilili poraz in skoraj ujeli goste (3:4). Leto dni pozneje je Olimpija znova razočarala na prvi domači evropski tekmi. Ekipo je prevzel Bišćan, a se je spotaknil ob finsko oviro. Vaasa je v Stožicah zmagala z 1:0. Tako je bilo leta 2017, leto dni pozneje pa je Olimpija znova dočakala priložnost v kvalifikacijah za ligo prvakov. Tokrat proti Qarabagu, najboljšemu klubu iz Azerbajdžana, vajenem uvrščanj v skupinske dele evropskih tekmovanj.

Navijači zmajev so verjeli, da je končno napočil čas za domačo zmago Olimpije v Evropi, a so se ušteli. Stolica se je odločil za začetno postavo Ivačič, Bagnack, Gajić, Zarifović, Štiglec, Putinčanin, Tomić, Avramovski, Kronaveter, Savić in Issah, ki pa si v deževnem vremenu ni priigrala zrelejših priložnosti.

Brazilski vratar Qarabag Vagner je ostal nepremagan v Ljubljani. Nogometaši Olimpije niso njegove mreže zatresli niti na povratni tekmi v Bakuju. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Ko je že dišalo, da se bo srečanje, na katerem se je zbralo dobrih pet tisoč gledalcev, kar je bila za specifičnost večera solidna številka (slabo vreme in pa polfinalna tekma SP 2018 med Hrvaško in Anglijo, ki je potekala vzporedno v Moskvi), razpletlo brez zadetkov, pa je Qarabag le zatresel mrežo Aljaža Ivačiča. V 79. minuti je zadel v polno reprezentant Haitija Wilde-Donald Guerrier, Olimpija je doživela novo razočaranje.

Olimpija : Qarabag 0:1 (0:0) /11. julij 2018/ Strelec: Guerrier 79. Olimpija: Ivačič, Bagnack, Gajić, Kronaveter (od 81. Brkić), Issah, Zarifović, Štiglec, Putinčanin, Savić (od 71. Črnic), Tomić, Avramovski (od 88. Boateng).

Qarabag: Vagner, Garajev, Medvedev, Michel, Madatov, Zoubir (od 90. Sadigov), Ozobić (od 63. Quintana), Rzezniczak, Husejnov, Guerrier, Dinijev (od 46. Slavčev).

Zgodovinski podvig Hrvaške

Nadaljevalo se je prekletstvo domačih tekem zmajev v Evropi v obdobju Mandarićeve Olimpije. Navijači Olimpije so zapuščali Stožice slabe volje, povsem drugačno pa je bilo razpoloženje v sosednji državi Hrvaški. Varovanci Zlatka Dalića so namreč v Rusiji priredili pravcato nogometno pravljico in se prvič uvrstili v veliki finale svetovnega prvenstva.

Mario Mandžukić je z zadetkom v podaljšku popeljal slovenske sosede do zmage v polfinalu SP 2018 nad Anglijo (2:1). Foto: Guliverimage

Na tekmi, ki je potekala vzporedno s tisto v Ljubljani, so po podaljšku strli odpor angleških zvezdnikov, zmagoviti zadetek je prispeval Mario Mandžukić, in dvignili na noge vso Hrvaško. Slovenska soseda je proslavljala enega od največjih športnih uspehov vseh časov, 11. julij 2018 bo ostal ljubiteljem nogometa zapisan v srcih z zlatimi črkami.

Hrvaški navijači so si po nepozabni zmagi nad Otočani dali duška tako v Moskvi ... Foto: Guliverimage

... kot tudi v domovini. Tako je bilo v središču Zagreba. Foto: Guliverimage

Olimpiji po odhodu Stolice v Evropi steklo

Dobra volja se je iz Hrvaške "preselila" tudi v tabor Olimpije, ki je kljub tesnem porazu s Qarabagom (0:1) še verjel v napredovanje. Ni manjkalo optimističnih napovedi, da bi lahko Olimpija v Bakuju vrnila prvaku Azerbajdžana milo za drago. Ker pa na povratni tekmi ni bilo zadetkov (0:0), je slovenski predstavnik ostal brez napredovanja, je pa v primerjavi z letom 2016, ko se je po pirovi zmagi na Slovaškem (3:2) proti Trenčinu poslovil od Evrope, vendarle prejel tolažilno nagrado in nadaljeval sezono v kvalifikacijah za evropsko ligo.

Olimpija je na začetku evropske sezone 2018/19 priznala premoč Qarabaga, a nato izločila severnoirski Crusaders (5:1 in 1:1) ter finski HJK Helsinki (3:0 in 4:1). Foto: Urban Urbanc/Sportida

Šlo mu je bolje, takrat že z novim trenerjem, saj je Stolico začasno nasledil njegov donedavni pomočnik Aleksander Linta, je preskočil oviri iz Severne Irske in Finske, nato pa v play-offu ostal praznih rok proti slovaškemu Spartaku iz Trnave. Evropsko sezono je končal z remijem na Slovaškem (1:1), takrat je zmaje že vodil Safet Hadžić. Za zmaje je bila usodna prva tekma, ko so v Stožicah proti Spartaku izgubili z 0:2.

Liga Europa ali konferenčna liga?

Tako je Olimpija ostala brez nastopa v skupinskem delu evropskega tekmovanja, pet let pozneje pa je po tem, ko je v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov izločila bolgarskega Ludogorca, le uresničila dolgoletne želje. Zagotovljen ima že najmanj nastop v skupinskem delu konferenčne lige, če pa bi se maščevala Qarabagu za neuspeh izpred let, pa bi si priigrala celo nastop v drugem najmočnejšem tekmovanju, skupinskem delu lige Europa.

V katerem evropskem tekmovanju bodo jeseni spremljali Olimpijo njeni navijači? Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ta prinaša še več denarja in bolj slovite tekmece, zato Henriquesovi četi na čelu s kapetanom Timijem Maxom Elšnikom in vratarjem Matevžem Vidovškom ne bo manjkalo motiva. Imeli pa bodo opravka s tekmecem, ki si je že desetič zapored zagotovil nastop v skupinskem delu evropskega tekmovanja, in še vedno ga vodi Gurban Gurbanov. Trener Qarabaga je vse od leta 2008. Še od takrat, ko se Olimpija sploh še ni vrnila med slovensko elito, nato pa vse do danes zamenjala kar 27 strategov!