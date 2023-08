Zgodil se je preobrat, nič od derbija med Olimpijo in Celjem v Šiški

Ko sta se Olimpija in Celje pomerila zadnjič v Stožicah, so gostje v zadnjem krogu zmagali z 2:0, a to ni pokvarilo slavja domačih navijačev, ki so nato preplavili zelenico in skupaj z nogometaši proslavili osvojitev kante.

Ko je Nogometna zveza Slovenije sporočila in pojasnila, zakaj naj bi derbi 6. kroga 1. SNL med Olimpijo in Celjem v nedeljo potekal na stadionu ŽAK, v taborih obeh klubov, podobno velja tudi za privržence, ni manjkalo začudenja. O tem, da bi bilo bolje igrati tekmo v Stožicah, sta javno spregovorila oba trenerja, tako Joao Henriques kot tudi Albert Riera. Želja se jima bo izpolnila, dvoboj je namreč prestavljen v Stožice. To nam je potrdil direktor Olimpije Igor Barišić.

Sezono sta začela odlično. Ni jih malo, ki ju imajo za največja kandidata za osvojitev naslova. Olimpija v tej sezoni brani naslov. V Evropi ji je uspel veliki met, saj si je prvič v bogati in razvejani klubski zgodovini zagotovila dolgo evropsko jesen, nastop v skupinskem delu evropskega tekmovanja.

Olimpija si je po zaslugi domače zmage nad Ludogorcem zagotovila dolgo evropsko jesen. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

S tako uspešno bero v Evropi pa še niso imeli opravka tudi v celjskem taboru. Pod taktirko Alberta Riere, španskega stratega, ki je v prejšnji sezoni osrečil Ljubljančane in jih popeljal do dvojne slovenske krone, so se prebili do play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo. Od evropskih sanj, nastopa v skupinskem delu, jih deli le še izraelska ovira Maccabi Tel Aviv, odlično pa gre Celjanom tudi v domačem prvenstvu, kjer so po štirih nastopih ujeli vodilni položaj. Le točko za njimi so Ljubljančani, tako da bo nedeljski spopad deležen ogromnega zanimanja.

Celjanom gre v Evropi imenitno. Izločili so Vitorio in Neman. Zadnjega so premagali na domači tekmi prav v Stožicah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pomerila se bosta še zadnja slovenska nogometna Mohikanca v Evropi, hkrati pa se bo Riera prvič kot trener Celja pomeril proti nekdanjim varovancem in delodajalcu. Ker je direktor Olimpije Igor Barišić nedavno napovedal, kako bo celoten zaslužek od prodaje vstopnic za obračun med zmaji in grofi namenjen žrtvam poplav v Sloveniji, je bilo začudenih pogledov ljubiteljev nogometa, ki so se spraševali, zakaj mora derbi 6. kroga potekati ravno v Spodnji Šiški, kjer ima osrednja tribuna le dobrih dva tisoč sedežev, in ne v Stožicah.

Šiška? Ne, Stožice!

Omenjala se je objektivna ovira, menjava travnate površine, ki je na največjem slovenskem nogometnem objektu v zelo slabem stanju, v prihodnjih tednih pa ne bo manjkalo odmevnih tekem. Začenši s četrtkovim evropskim izzivom Olimpije, ko bo v Stožicah na prvi tekmi play-offa evropske lige gostoval azerbajdžanski prvak Qarabag, pa vse do 7. septembra, ko bo Kekova četa dragocene točke v boju za preboj na Euro 2024 iskala proti Severni Irski. Vmes naj bi v Ljubljani evropsko tekmo sezone, povratno srečanje play-offa konferenčne lige odigralo tudi Celje. To poletje je v Evropi že gostovalo v Stožicah in premagalo beloruski Neman.

Stožice so bile v poletnem obdobju najbolj polne na spektaklu proti Galatasarayu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V Stožicah bo tako še kako pestro, direktor Barišić pa je najbolj srečen, da se je našla rešitev za usodo nedeljskega derbija. Olimpija in Celje se bosta namreč vendarle pomerila v Stožicah, ne pa v Šiški. "To si takšna tekma tudi zasluži," se veseli obračuna, na katerem se bo odločalo o vrhu.

To je lepa priložnost, da si dvoboj, na katerem bodo zaradi povratnika Riere prisotna mešana čustva, ogleda čim več ljubiteljev nogometa. V Ljubljano prihaja ambiciozna zasedba, ki želi Olimpijo naslediti na seznamu prvakov, zmaji pa imajo veliko priložnost, da v neposrednem obračunu dokažejo Celjanom, kako še vedno razpolagajo z najboljšo ekipo v Sloveniji.

Igor Barišić ne skriva zadovoljstva, da bo nedeljski obračun vendarle odigran v Stožicah. Foto: Vid Ponikvar

Sodeč po besedah direktorja Olimpije, bi se lahko zadnje omenjena do konca prestopnega roka še okrepila, saj so vrgli oko še na nekaj morebitnih okrepitev. Tako bi lahko portugalski strateg Henriques računal še na močnejši nabor igralcev, kar mu bo prišlo še kako prav v napornem jesenskem urniku, ko se bo Olimpija vzporedno dokazovala na dveh frontah.

Morda pa čaka podoben izziv tudi Celjane. Če bi jo zagodli izraelskemu velikanu, bi Slovenija dočakala nekaj, s čimer se ni mogla pohvaliti še nikoli. Do začetka decembra bi na delu v Evropi spremljala kar dva predstavnika. Ravno tista, ki se bosta udarila za prvoligaške točke v nedeljo v Stožicah. Začetek dvoboja bo ob 17.30.