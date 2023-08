Celje po zmagi na derbiju na vrh, šok za Maribor

V zadnjem dejanju petega kroga 1. SNL so nogometaši Celja v derbiju kroga z 2:1 ugnali Domžale in se zahvaljujoč boljši gol razliki prebili na vrh prvenstvene lestvice, kjer drugo mesto s prav tako desetimi točkami zaseda Maribor. Ta je na gostovanju pri Rogaški, ki do tega kroga ni osvojila še niti točke, vodil že z 2:0, na koncu pa se je moral zadovoljiti le z remijem (2:2). Sobotna večerna tekma je postregla s pravo strelsko poslastico, v kateri so nogometaši Olimpije po številnih preobratih na koncu s 5:4 ugnali Aluminij. Nogometaši Radomelj so pred tem z 2:0 ugnali Muro, v uvodnem dejanju kroga pa so nogometaši Kopra v petek v Ljubljani s kar 3:0 nadigrali Bravo.

Nedelja, 20. avgust:

Celjani na vrh, Kosić v Domžalah debitiral z ničlo

Celjani kljub odhodu Charlesa Ikwuemesija še naprej tresejo mreže tekmecev. Tokrat so tudi z novo okrepitvijo Jegorjem Prucevom vpisali novo zmago, čeprav so izkoristili "le" dva od številnih strelov. Padle so Domžale, ki so izgubile tako tekmo kot pred tem Edina Julardžijo, ki je prestopil k Sarajevu k Simonu Rožmanu in Senijadu Ibričiću. Celje je z desetimi točkami na vrhu lestvice skupaj z Mariborom, Domžale po drugem zaporednem porazu ostajajo pri štirih točkah.

Dušan Kosić in Albert Riera pred začetkom tekme. Foto: Nik Moder/Sportida

Celjani so povedli v 26. minuti, ko je po kotu z leve strani bato z glavo po podaji Nina Milića zadel David Zec. V 50. minuti so izbranci Alberta Riere podvojili prednost, po podaji Luke Bobičanca se je pred vrati dobro znašel Tamar Svetlin in žogo dvignil čez vratarja in v mrežo. Kljub temu, da so gosti v nadaljevanju precej več streljali, pa je Žiga Repas z nekaj sreče v 82. minuti znižal zaostanek na 1:2, žoga je ob nizkem strelu zadela še Zabukovnika in presenetila Rozmana, izid pa se nato do konca tekme ni več spremenil.

Maribor vodil z 2:0, nato pa ... Maribor je le remiziral z Rogaško. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V Rogaški Slatini se je dolgo časa za 20. avgusta napovedoval nogometni praznik. Po treh desetletjih bi lahko potekal prvi dvoboj za prvoligaške točke, a prenova stadiona še ni končana, zato so drugoligaški prvaki v nedeljo v petem krogu tekmeca pričakali v Krškem. Stadion Matija Gubec je letos že osrečil privržence Rogaške, saj so pred nekaj meseci na njem proslavljali drugoligaški naslov, tudi tokrat pa so tam prišli do velike točke proti Mariboru.

Ta je sicer povedel v 44. minuti, ko je zadel Marko Božić, potem ko je unovčil natančno podajo Josipa Iličića z desne strani. Isti nogometaš pa je na začetku drugega polčasa vodstvo povišal že na 2:0, takrat ga je z lepo podajo v globino našel Marcel Lorber. A gostitelji se niso predali, v 75. minuti je na 1:2 znižal Andrej Pavlović, ki je osem minut kasneje zadel še za veliko točko. To sta bila hkrati sploh prva zadetka Rogaške v sezoni.

Mariborčani so med tednom pričakovano izpadli iz evropskih tekmovanj proti Fenerbahčeju, obenem pa ostali brez enega ključnih členov Ivana Brnića, ki se je preselil k Olymiacosu, zdaj pa so doživeli udarec še v 1. SNL, kjer od danes naprej ni več stoodstotne ekipe.

Nora tekma v Kidričevem

Aluminij in Olimpija sta v Kidričevem prikazala razburljivo tekmo, polno golov in preobratov. Na koncu so celo kožo odnesli Ljubljančani, zmagoviti gol pa je v 87. minuti dosegel Mustafa Nukić. Eden junakov zmage je bil tudi Pedro Lucas z dvema goloma in podajo. Olimpija je zdaj pri devetih točkah, Aluminij je ostal pri štirih.

Kidričani so silovito odprli tekmo in že po dobri minuti povedli. Daniel Skiba je iz bližine unovčil podajo Gašperja Jovana, ki je na levi strani pobegnil Jorgeju Silvi. Pet minut pozneje pa so slovenski prvaki izenačili, po podaji Pedra Lucasa je svoj tretji gol v sezoni dosegel Rui Pedro. V 24. minuti je po dobri akciji domača ekipa spet povedla, strelec je bil Artem Bilji, ki je zadel z devetih metrov. Lucas je nato v drugem polčasu v 58. minuti le poskrbel za izenačenje. Takrat je s strelom z glavo unovčil podajo Ruija Pedra z leve strani. Lucas je le minuto pozneje poskrbel še za 3:2, potem ko je po podaji Ivana Posavca zadel z roba kazenskega prostora.

Mustafa Nukić je Olimpijo popeljal do zmage s 5:4. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Zdelo se je, da je imela Olimpija vse pod nadzorom, toda v 74. minuti so se domači spet vrnili v igro, ko sta Marko Brkljača in Jovan izigrala ljubljansko obrambo, zadel pa je zadnji. Le tri minute pozneje pa je sledil nov preobrat – Aluminij je namreč spet povedel, ko je malce z leve strani v kazenskem prostoru zadel Brest. Toča golov pa se je nadaljevala. V 83. minuti je namreč tudi Olimpija dosegla svoj četrti zadetek, podajo Saarja Fadide je spretno pred vrati unovčil Nemanja Motika. Deveti zadetek na srečanju pa je v 87. minuti dosegel Mustafa Nukić, Olimpijin napadalec je z glavo unovčil natančno podajo Jorgeja Silve z desne strani in postavil končni izid 5:4.

Slavic prvič v novi vlogi na Fazaneriji neuspešen Radomlje so osvojile prve točke v sezoni. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mura je Radomljane pričakala v vlogi favorita, med drugim tudi zaradi tega, ker gosti nobene od treh prvoligaških sezon niso slabše začeli – s tremi porazi in brez doseženega gola. Toda to se je hitro spremenilo, saj so že v prvem polčasu zadeli dvakrat, v drugem pa ob dokaj bledi igri Mure lepo prednost tudi zadržali. Na lestvici so točkovno ujeli tekmece iz Prekmurja.

Gostje so povedli v 23. minuti, potem ko je Nuhanović podal s prostega strela z desne strani, pred vrati pa je bil najvišji Uroš Korun in matiral Mihelaka. V 36. minuti je z glavo na drugi strani za malo zgrešil Amadej Maroša, v 38. pa so Radomljani podvojili prednost, ko je po podaji z leve strani Nino Kukovec zadel iz prve iz bližine za 2:0, s tem pa postavil tudi končni izid.

Koper do visoke zmage v Ljubljani

Za uvod v peti krog je Koper gladko s 3:0 slavil na gostovanju pri Bravu. Koprčani so v prejšnjem krogu doživeli prvi poraz v novi sezoni, pred petkovim uvodnim dvobojem petega kroga pa sta bili ekipi sosedi na lestvici, Bravo je zasedal peto mesto. Po dvoboju v Šiški pa so prepričljivo boljši Koprčani ujeli stik z vrhom lestvice.

Koper je zmagal tretjič v sezoni in hitro "pozabil" na nedavni domači neuspeh proti Muri. Foto: Nik Moder/Sportida

Koper je v 41. minuti izkoristil terensko premoč in jo spremenil v zadetek. Maks Barišić je z leve strani natančno podal, Timothe Nkada pa je na drugi vratnici prehitel obrambo domačih in žogo s šestih metrov potisnil v gol. Nadaljevanje je zelo hitro prineslo podvojitev vodstva. Osuji je pobegnil po levi strani in podal v kazenski prostor, kjer je Andraž Ruedl spretno z nekaj metrov pospravil žogo v mrežo. Koprčani so v 75. minuti dokončno potrdili zmago, potem ko je v lepi akciji celotnega napada, ko so izigrali domačo obrambo, zadnjo podajo Barišiča za zadetek izkoristil Luka Vešner Tičić. Koper je nato tekmo rutinsko pripeljal do konca, domači pa niso bili nevarni niti za dosego vsaj častnega zadetka.

1. SNL, 5. krog:

Petek, 18. avgust:

Sobota, 19. avgust:

Nedelja, 20. avgust:

Lestvica:

Najboljši strelci:



4 – Arnel Jakupović (Maribor),

3 – Marko Božić (Maribor), Saar Fadida (Olimpija), Rui Pedro (Olimpija),

2 – Marko Brest (Aluminij), Pedro Lucas (Olimpija), Aljoša Matko (Celje), Timothe Nkada (Koper), Andrej Pavlović (Rogaška), Matej Poplatnik (Bravo), Andraž Ruedl (Koper), Dardan Shabanhaxhaj (Mura),

