Portugalec nova okrepitev Olimpije

Kot so sporočili iz Olimpije, je novopečeni vezist zeleno-belih nogometno šolanje opravil pri Benfici, nakar je z razvojem nadaljeval v Italiji. Po eno sezono je bil član Ascolija in Potenze, po povratku v domovino pa Vilafranquenseja in Estrele, kjer se je na 29 tekmah podpisal pod 13 golov. Sledil je prestop v Casa Pio in Diogo Costa Pinto je med portugalsko elito v letu dni zbral 18 nastopov. V aktualni sezoni je na treh tekmah dosegel en gol.

"Verjamem, da se bom hitro ujel z novimi soigralci in strokovnim vodstvom! Olimpija je moj novi klub, zato bom naredil vse, kar je v moji moči, da moštvu pomagam po najboljših močeh. Po zgodovinskem uspehu si ljudje v klubu želijo nadaljevati s trdim delom in navduševati v različnih tekmovanjih. Liga, pokal, sedaj je tukaj še Evropa. Ekipi bom dodal nekaj tehničnega znanja, medtem ko se najbolje znajdem na položaju desetice. Nadejam se, da bomo skupaj zelo uspešni, osebno pa komaj čakam na prvo domačo tekmo in snidenje z navijači," je ob prihodu v Ljubljano dejal novopečeni član Olimpije.

Angleški nogometni klub Liverpool pa je danes sklenil dolgoročno pogodbo z Japoncem Watarujem Endom, dosedanjim članom nemškega Stuttgarta. Pri londonskem Chelseaju so potrdili prihod Romea Lavie, ki je sklenil sedemletno pogodbo. Pri Liverpoolu niso sporočili podrobnosti prestopa, angleški mediji pa ga ocenjujejo na 22 milijonov evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Vesel sem, da sem se pridružil tako velikemu klubu, kot je Liverpool. Počutim se odlično, izpolnile so se mi sanje, saj sem si vedno želel nastopali v premier ligi za močan klub," je za spletno stran Liverpoola dejal Japonec.

Liverpool je v prestopnem roku iskal zamenjavo za vezista Jordana Hendersona in Fabinha, ki sta se poleti preselila v Savdsko Arabijo. Poskusa, da bi v klub pripeljali Moisesa Caiceda iz Brightona in Romea Lavio iz Southamptona, pa sta bila neuspešna, saj je oba z bogatejšo ponudbo prepričal londonski Chelsea.

Slednji je danes tudi uradno potrdil prihod Lavie, ki je bil v četrtek že na zdravniškem pregledu. Finančnih podrobnosti tudi Londončani niso razkrili, a so tamkajšnji mediji navajali, da bo prestop vreden približno 62 milijonov evrov.

Blues! Thank you for the amazing welcome! It’s an honour to join your incredible club. I’m one of you now and can’t wait to get started. Time to get to work. See you soon 💙 pic.twitter.com/bnVCWUGW7f