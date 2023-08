Če si želite ogledati bitko Slovencev s Severnimi Irci, pohitite

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovensko nogometno reprezentanco čakata novi kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2024. Slovenija bo 7. septembra ob 20.45 v Stožicah iskala nove tri točke proti Severni Irski, tri dni kasneje pa sledi še obračun v San Marinu. Za prvo tekmo je zanimanje navijačev izjemno, so sporočili z NZS.

Izbranci Matjaža Keka računajo na glasno pomoč slovenskih navijačev, ki so proti Danski napolnili Stožice do zadnjega kotička. Kot vse kaže, bo podobna slika tudi septembra, saj so pošle praktično že vse vstopnice prve kategorije.

Z NZS sporočajo, da je v osrednjem delu največjega slovenskega stadiona prostih le še nekaj sedežev, medtem ko je za zdaj več izbire v okviru cenejše, druge kategorije. Na NZS ljubiteljem nogometa zato svetujejo, da z nakupom vstopnic pohitijo, saj gre za pomembni tekmi pred zaključkom kvalifikacij.