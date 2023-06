"Mi smo vedno strelovod za težave, ki jih imajo v klubih" #video

Predsednik NZS Radenko Mijatović je z besedo zanimivo ocenil nedavno končano sezono v prvi ligi. Komentiral je še finančno stanje v prvoligaših in se odzval na besede iz Sežena, češ da so klubi prepuščeni sami sebi. "Mi smo vedno strelovod za vse težave, ki jih imajo posamezniki v klubih." V naslednjih dveh tednih bodo na NZS osredotočeni na člansko reprezentanco, ki bo odigrala naslednji dve tekmi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024.

Po zaključku prve lige se pozornost domače nogometne javnosti usmerja na kvalifikacije za EP 2024. Slovenijo 16. junija čaka gostovanje na Finskem, tri dni pozneje pa doma tekma z Dansko. Prvi dve kvalifikacijski tekmi so izbranci Matjaža Keka dobili. Tokrat pa bodo očitno brez kapetana Jana Oblaka, ki še ni saniral poškodbe. EkipaSN poroča, da ga ne bo niti na Kekovem seznamu, ki ga bo objavil v sredo.

Radenko Mijatović Foto: Vid Ponikvar "Menim, da smo imeli zelo zanimivo sezono. Ne čisto takšno, kot so bile predhodne, ki so praktično vse odločale v zadnjem krogu. Letos je bila borba za prvaka odločena že prej, vendar pa smo na koncu sprejeli pomembne stvari za uvrstitev v evropska tekmovanja in za obstanek," je nedavno končno prvoligaško sezono v pogovoru za STA ocenil predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović. Črno piko na domačo nogometno sezono so dali le navijači na finalni tekmi pokala med Olimpijo in Mariborom. Na celjskem stadionu je bilo za vsaj 35 tisoč evrov škode. Viole so na igrišče zmetale kup pirotehnike in nekaj stolov. "Manjši del navijačev je brez kakršnegakoli razloga pokvaril dogajanje. V 60. minuti so izvajali neko svojo zgodbo. Zelo težko je to preprečiti. Tega ni nihče pričakoval." Dodaja, da trend divjanja navijačev, četudi gre za manjši del in ga zaznavamo v zadnjem obdobju, ni prisoten le v Sloveniji.

Olimpija je osvojila državni naslov, Tabor pa je izpadel iz prve lige. Foto: Grega Valančič/Sportida Iz besed predstavnikov klubov je pogosto slišati, kot da je za vse, kar je narobe v prvi ligi, kriva NZS. Športni direktor Tabora iz Sežane Davor Škerjanc je ob izpadu v drugo ligo dejal, da je klubski nogomet prepuščen samemu sebi. "Vsak lahko izrazi svoje mnenje. Te izjave športnega direktorja Sežane sicer ne bi komentiral, ampak dejstvo je, da je Sežana vse štiri sezone bila venomer v borbi za obstanek, na meji regularnih pogojev za nastopanje v 1. SNL. Zakaj lahko drugim klubom uspeva na drugačen način? NZS je odgovorna za organizacijo in vodenje tekmovanja. Ob tem, ko že skoraj deset let ni združenja, NZS tudi trži ligo in pomaga na različnih področjih, koliko je v njeni moči, da omogoča klubom čim lažje delovanje. Najlažje je obrniti puščice proti nekomu in mi smo vedno strelovod za vse težave, ki jih imajo posamezniki v klubih, ker ne postorijo dovolj pred svojim pragom."

"Na koncu je Olimpija sanirala svoje dolgove"

Na začetku sezone je imela Olimpija zaradi neizpolnjenih finančnih odgovornosti težave z licenciranjem, dobila je tudi začasno prepoved prestopnih aktivnosti. "Na koncu je sicer Olimpija sanirala svoje dolgove in jih je poravnala ter zato dobila pogojno kazen. Če bo ponavljala kršitve, kot jih je ob koncu preteklega leta, v sezoni 2024/25 ne bo smela igrati v evropskih tekmovanjih. Upam, da se jim, glede na letošnje izkušnje, nekaj takega ne bo pripetilo naslednje leto. In tudi ne nobenemu klubu, ki želi tekmovati na mednarodni ravni," je še povedal predsednik NZS.

Radenko Mijatović o finančnem stanju slovenskega nogometa (vir: STA):

Prodaja Športne loterije?

Trenutno poteka razprava o morebitni prodaji Športne loterije tujemu strateškemu partnerju. NZS ima s svojim 17-odstotnim deležem skupaj z Olimpijskim komitejem in Smučarsko zvezo odločilno besedo o prodaji. "Če pride do morebitne prodaje, bo to izključno poslovna odločitev. O tem se bomo odločili, če bomo ocenili, da je to zdravo, dobro in nam prinaša dolgoročne koristi," zatrjuje Mijatović.