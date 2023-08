Plaz odhodov pri PSG, Koprčani z novo močjo, Barcelona pa z novim direktorjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V deželah z najmočnejšimi nogometnimi ligami bo poletni prestopni rok trajal do konca meseca. Na tržnici se dogaja marsikaj, vse prej kot dolgočasno je pri PSG. Parižani so nedavno ostali brez Neymarja. Na Arabski polotok se seli tudi Senegalec Abdou Diallo. Park princev je zapustil tudi Argentinec Leandro Parades, ki se je pridružil Romi, na Olimpico pa bi se lahko preselil tudi Portugalec Renato Sanches. Španski reprezentant Aymeric Laporte je tik pred selitvijo iz evropskega prvaka Manchester Cityja k Al Nasru.

Zasedba PSG, ki jo v tej sezoni vodi Luis Enrique, je v tem poletnem prestopnem roku doživela ogromne spremembe. Usoda Kyliana Mbappeja ostaja negotova, je pa pariški klub v zadnjih dneh prekinil sodelovanje z Neymarjem, Leandrom Paredesom in Abdoujem Diallom.

Argentinski reprezentant Leandro Paredes, za katerega se je zanimal tudi turški velikan Galatasaray, se je pridružil Romi. Z italijanskim velikanom, ki ga vodi Jose Mourinho, je sklenil dveletno pogodbo. Paredes se tako vrača k sinovom volkulje, s katerimi je sodeloval že med letoma 2014 in 2017. Tudi v zadnji sezoni je nastopal v serie A, saj je kot posojen igralec PSG igral za Juventus. "Rad bi se zahvalil navijačem za sprejem v Rimu. K Romi sem se vrnil zaradi navijačev. To je klub, v katerem sem začel svojo igralsko kariero v Evropi. Lansko leto je bilo zame neverjetno, saj sem osvojil svetovno prvenstvo z Argentino. Verjamem, da bomo uspešni tudi z Romo," je dejal 29-letni Paredes za klubsko spletno stran.

Poleg Paredesa pa je bil na letalu iz Pariza tudi 25-letni Renato Sanches. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, bo tudi Portugalec, ki ga čaka še zdravniški pregled, dres PSG zamenjal za majico Rome.

Pariški klub je zapustil tudi Abdou Diallo. Senegalski branilec, ki je pred devetimi leti debitiral v članskem nogometu v dresu Monaca, je sklenil pogodbo s katarskim klubom Al-Arabi. V prejšnji sezoni je nastopal za RB Leipzig kot posojen nogometaš PSG. Parižani bodo za nekdanjega kapetana mlade francoske reprezentance do 21 let, ki je pred leti sprejel odločitev, da bo v članskem nogometu branil barve Senegala, zanj zaslužili 15 milijonov evrov. Diallo je Senegalu leta 2021 pomagal do afriškega naslova.

Tepšić nova okrepitev Kopra

Hrvaški nogometaš Novak Tepšić je nova okrepitev slovenskega prvoligaša Kopra, je klub sporočil na družbenih omrežjih. Enaindvajsetletni osrednji branilec je nazadnje igral za domači Slaven Belupo, s Koprom pa je podpisal dvoletno pogodbo.

Tepšić je od bil od leta 2017 član Rudeša, od tam pa se je lani februarja preselil k Slavenu. Za ta klub je v članski konkurenci odigral 30 tekem, za Rudeš pred tem 17.

V Koper so v tem prestopnem roku prišli Mark Pabai, Nardin Mulahusejnović, Nik Omladič, Omar Kočar, Jan Koprivec, Andraž Ruedl, Mamadou Diarra, Enej Marsetič, kot posojen nogometaš zagrebške Lokomotive pa na Bonifiki igra še Gabriel Groznica.

Koper po treh odigranih tekmah zaseda četrto mesto v Prvi ligi Telemach, v naslednjem krogu pa bo v petek gostoval pri Bravu.

Savdska Arabija prepričala tudi Španca

Španski nogometni reprezentant Aymeric Laporte je tik pred selitvijo iz angleškega prvaka Manchester Cityja v klub iz Savdske Arabije, Al Nasr. Kot poroča britanski BBC, so se meščani s klubom, katerega član je tudi portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo, dogovorili za pogoje prestopa 29-letnega branilca. Druge podrobnosti prestopa za zdaj niso znane. Poleg Ronalda je z Al Nasrom nedavno podpisal tudi nekdanji Bayernov nogometaš, Senegalec Sadio Mane.

Aymeric Laporte zapušča angleškega in evropskega prvaka. Foto: Reuters

Laporte se je pridružil Man Cityju iz španskega Athletica Bilbaa leta 2018. V sezoni 2021/22 je bil še vedno član prve enajsterice angleškega prvaka, toda v prejšnji sezoni, ko je City osvojil trojček naslovov, v ligi, pokalu in ligi prvakov, je Laporte pogosto ostajal na klopi.

Majer iz Rennesa k Wolfsburgu, Deco športni direktor Barcelone

Hrvaški nogometaš Lovro Majer je novi član nemškega Wolfsburga, je klub sporočil na spletni strani. Za 25-letnega vezista so volkovi po pisanju nemške tiskovne agencije dpa odšteli 30 milijonov evrov, podpisal pa je petletno pogodbo. Hrvat Lovro Majer je postal tretji najdražji nakup volkov v zgodovini. Foto: Guliverimage

Majer je postal tretji najdražji nakup volkov v zgodovini, več so odšteli le za Juliana Draxlerja (43 milijonov evrov) in Andreja Schürrleja (32).

Petindvajsetletni vezist je prvo priložnost v članskem nogometu dobil pri zagrebški Lokomotivi, iz katere je leta 2018 prestopil k Dinamu, kjer je sicer začel mladinsko pot. Pred dvema letoma je nato za 12 milijonov evrov okrepil Rennes.

Majer je doslej zbral 21 nastopov za hrvaško izbrano vrsto in bil del zasedbe, ki je na zadnjem SP v Katarju osvojila tretje mesto.

Španska Barcelona pa je po pisanju dpa na spletni strani objavila, da je novi športni direktor postal njen nekdanji nogometaš Deco. Foto: Guliverimage

