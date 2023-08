Riera ni skrival nezadovoljstva: To je kriminal

Nogometaši Celja so po nedeljski zmagi v Domžalah z veseljem pogledali na prvoligaško lestvico. Prvič, odkar jih vodi Albert Riera, so prevzeli vodstvo. Povzpeli so se tja, kjer želi Španec skleniti sezono in po Olimpiji naslov prvaka osvojiti še s Celjani. V prihodnjem krogu ga čaka ravno gostovanje pri zmajih, a veliki derbi 6. kroga ne bo v Stožicah, ampak na stadionu ŽAK. Riera se z odločitvijo ne strinja, zmotil ga je tudi termin srečanja, njegov začetek je bil označen za 15. uro. O tem je spregovoril brez ovinkarjenja in Ljubljančanom predlagal prav posebno idejo, NZS pa je nato prestavila začetek dvoboja na 17.30.

Celjani so prvi, Mariborčani so zaradi slabše razlike v zadetkih drugi, na tretjem mestu pa je prvak Olimpija. Albert Riera je z novo zmago, s predstavo svojih varovancev, ki jih že dalj časa spremlja dvojni tekmovalni ritem, saj se dokazujejo, in to še kako uspešno, tudi v Evropi, uresničil cilj. Celjani so prvi na lestvici, v klubu vlada odlično vzdušje, do konca meseca pa sledijo še tri tekme, kjer se bo adrenalin le še stopnjeval.

Konec avgusta bo za Celjane še kako vroč in spektakularen. Najprej bodo v četrtek zaigrali na stadionu Blooomfield v Tel Avivu, kjer se bo Riera pomeril proti izraelskemu velikanu Maccabiju, ki ga vodi njegov nekdanji soigralec pri Liverpoolu, legendarni Irec Robbie Keane.

V četrtek bodo Celjani gostovali na stadionu Bloomfield, kjer bi lahko navijači Maccabija pričarali peklensko ozračje. Foto: Guliverimage

V Izraelu je mogoče pričakovati poln stadion, blizu 30 tisoč ljudi, tribune pa bi lahko bile povsem polne na tekmi Celja tudi tri dni pozneje. Takrat pa čaka slovenske podprvake, ki se lahko pohvalijo z zelo široko in kakovostno klopjo, povsem drugačno okolje. To je težko pričakovani derbi, prvi spopad Celja in Olimpije, odkar je Španec zapustil zmaje, s katerimi je osvojil dvojno krono in prevzel moštvo iz knežjega mesta.

Dvoboj, poln mešanih občutkov, tako pri Rieri kot tudi nogometaših ter navijačih Olimpije bo zagotovo deležen ogromnega zanimanja. "To bo zanimivo za vso ligo, saj smo dočakali še en derbi. Tekme med Olimpijo in Celjem bodo res zanimive," je v nedavnem sobotnem intervjuju govoril direktor Olimpije Igor Barišić.

Veliki derbi pred le nekaj tisoč ljubitelji nogometa?

Olimpija se je nazadnje s Celjem pomerila 20. maja. To je bil zadnji krog sezone, po katerem so zmaji prejeli "kanto" za naslov prvaka. Ljubljančani so izgubili z 0:2. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida To bo nesporni derbi 6. kroga, ki bo neposredno odločal o vrhu lestvice, hkrati pa ga bo, tako je pred tedni napovedal direktor Barišić, imel tudi dobrodelno noto. Ves denar, zbran od prodaje vstopnic, bo namenjen žrtvam nedavnih poplav v Sloveniji. Takšna tekma bi lahko v Stožice privabila ogromno gledalcev, tudi več kot pet tisoč, a bo nedelja v Ljubljani dočakala drugačen nogometni spektakel.

Ne le, da je tekma po odločitvi Nogometne zveze Slovenije (NZS) zaradi slabšega stanja travnate površine prestavljena v Spodnjo Šiško, na stadion ŽAK, kjer igra domače tekme Bravo, ampak naj bi bil dvoboj celo odigran ob 15. uri. V času, ki v tem soparnem poletnem obdobju ni preveč prijazen le do nogometašev, ampak tudi do gledalcev. Ne bo jih lahko veliko, tribune v Šiški sprejmejo le nekaj več kot dva tisoč ljubiteljev nogometa. Zato bo spektakel okrnjen, iz tabora obeh klubov pa ne manjka kritik in prošenj, da bi se dvoboj prestavil. Te so delno naletele na odziv. Krovna zveza je namreč sporočila, da je začetek srečanja prestavljen na 17.30.

Sporočilo za javnost NZS Obveščamo vas o spremembi uradnega delegiranja tekem 6. kroga Prve lige Telemach. Zaradi spremembe v programski shemi lastnika medijskih pravic in nujne sanacije igralne površine sta prestavljena termina dveh tekem v omenjenem krogu. Tekmi, ki sta bili prvotno delegirani ob 15. in 17.30, se bosta sedaj odigrali v kasnejših terminih. Konkretno, tekma med ekipama NK Olimpija in NK Celje, ki je bila sprva predvidena za nedeljo, 27. avgusta, ob 15. uri, bo sedaj potekala istega dne, v nedeljo, 27. avgusta, ob 17.30. Tekma med NK Radomlje in NK Bravo se prestavi na 20.15. Tako so spremljali navijači Olimpije svoje ljubljence na "domači" evropski tekmi na stadionu ŽAK leta 2021, ko so zmaji premagali Birkirkaro z 1:0. V nedeljo bodo na tem stadionu spremljali derbi 6. kroga proti Celju, ki ga vodi stari znanec zeleno-belih. Foto: Vid Ponikvar/Sportida NZS želi izpostaviti, da je tekmovalni koledar dlje časa usklajen ter potrjen na spomladanskih sejah Izvršnega odbora NZS. Koledar upošteva tako mednarodne termine klubskih kot tudi reprezentančnih tekmovanj. Za klube, ki se udeležujejo evropskih klubskih tekmovanj, so termini vnaprej znani tako na ravni NZS kot tudi na ravni UEFA, kar omogoča pravočasno usklajevanje in pripravo na tekme. Dolžnost NZS je ohranjanje integritete domačega tekmovanja, kar pomeni nemoteno in terminsko organizirano izvajanje nogometnih tekmovanj. NZS

Riera predlagal Olimpiji, da bi šli raje skupaj na kosilo

Tako Celjani kot tudi Ljubljančani bodo imeli zelo malo časa za pripravo. Dejavni bodo v četrtek zvečer, Celjani v Izraelu, kjer jih čaka predzadnja tekma v kvalifikacijah za konferenčno ligo, zmaji pa se po dramatični zmagi v Kidričevem pripravljajo na prvo tekmo play-offa kvalifikacij za evropsko ligo proti Qarabagu.

Odigrana bo v Stožicah, nato pa bodo prihodnjo domačo tekmo odigrali na drugi strani Ljubljane, v Šiški. Poraja se vprašanje, zakaj ga ne bi bilo moč za dobro slovenskega nogometa in boljše promocije prestaviti na kateri drugi datum. Ali pa vsaj zamenjati gostitelja, da bi bila odigrana v Celju, pred večjim številom gledalcev in v nočnem terminu. Kakor je bil Riera zadovoljen z zmago v Domžalah, zlasti predstavo v uvodnih 80 minutah, pa ni skrival slabe volje glede omenjene odločitve.

"Nogomet je šov. Sem za prestavitev. V tekmo sta vpletena oba kluba, ki igrata v Evropi. Tekme se ne da prestaviti, lokacijo se pa da?! Še to. Nočem kritizirati zveze, a igranje v avgustu ob 15.00 je kriminal!! Resno mislim …," je njegove besede v odmevnem sporočilu na socialnem omrežju prenesel športni novinar Vala 202 Marko Cirman.

Riera, ki mu gre s Celjem izjemno, saj z njim ruši mejnike v Evropi, v domačem prvenstvu pa je v uvodnih štirih krogih osvojil 10 od mogočih 12 točk, je še predstavil prav posebno prošnjo. V mislih je imel Olimpijo, nekdanjega delodajalca, in dodal, kako bi se lahko dogovorili z ljubljanskim klubom, da se oboji ne bi pojavili na tekmi.

Albert Riera je v nedeljo s Celjani odpravil Domžale, te je prvič na stadionu ob Kamniški Bistrici vodil Dušan Kosić. Foto: Nik Moder/Sportida

"Gremo raje skupaj na kosilo. Verjamem, da bo prevladal razum. Imamo cel teden časa, da se pogovorimo in dogovorimo z odgovornimi, da se tekma prestavi," nekdanji španski reprezentant verjame, da bo obveljala sprememba in da Celjani v nedeljo ne bodo gostovali v Šiški proti branilcem naslova na srečanju, ki naj bi se po prvotnem scenariju začelo že ob 15. uri. Pozneje je bil začetek srečanja prestavljen na 17.30.

Prvič na vrhu lestvice

Ponosna objava Alberta Riere na Instagramu, s katero je poudaril, kako se je s Celjani prebil na želeno prvo mesto. Foto: Instagram Celjani bodo na nedeljskem obračunu z Olimpijo branili prvo mesto. O tem, kako veliko pomeni slovenskim prvakom iz leta 2020 trenutni vodilni položaj, zlasti njegovemu trenerju, priča objava Španca na Instagramu.

S posebnim zadovoljstvom je objavil vrh razpredelnice 1. SNL, na katerem od nedelje zvečer naprej prvič v tej sezoni kraljuje Celje. Takoj za njim sta Maribor in Olimpija, enako število točk kot zmaji ima tudi četrtouvrščeni Koper. To je kvartet, v katerem je mogoče iskati največje kandidate za osvojitev državnega naslova.

Riera je kmalu po prihodu v knežje mesto opozoril, kako ga s Celjani zanima prvo mesto. Podobno je govoril v prejšnji sezoni, ko je vodil Olimpijo, in nato tudi uresničil cilj. Usoda je poskrbela, da bi bil lahko v tej sezoni njegov največji tekmec prav klub, ki ga pozna skoraj do potankosti, ljubljanska Olimpija, s katero se je razšel drugače, kot bi bilo mogoče pričakovati po vsem, kar je dosegel z zmaji.

Celje in Olimpija sta tudi še zadnja slovenska udeleženca v tej evropski sezoni. Ljubljančani so si že zagotovili dolgo evropsko jesen, v najslabšem primeru bodo zaigrali v skupinskem delu konferenčne lige, Celjani pa bodo morali za podoben podvig preskočiti močno izraelsko oviro. Prva tekma bo 24. avgusta v Izraelu, povratna pa teden dni pozneje v Stožicah. Na stadionu, ki je zaradi "višjih sil" ostal v nedeljo prikrajšan za atraktiven spopad med vodilnim Celjem in branilci naslova Olimpijo.