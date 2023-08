Nova čarovnija Alberta Riere odmeva tudi v Evropi

To ni več naključje. V prejšnji sezoni je Albert Riera Olimpijo popeljal do dvojne slovenske krone, zdaj mu gre odlično še s Celjani. Klub iz knežjega mesta, ki si lahko v finančnem smislu privošči več od tekmecev v 1. SNL, je popeljal do play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo. Tako daleč se Celjani v Evropi še niso prebili. Španec je v kratkem času preporodil dva še kako pomembna igralca: Luko Bobičanca, ki se mu po prepričljivi zmagi nad Nemanom (4:1) zahvaljuje za vse nasvete, in izkušenega čuvaja mreže Matjaža Rozmana.

Celjani v zadnjih letih razvajajo navijače z zgodovinskimi uspehi. Leta 2020, sredi mučnega obdobja, ko se je svet ukvarjal s pandemijo koronavirusa, je knežje mesto proslavljajo prvi naslov državnega prvaka. Tri leta pozneje blestijo še v Evropi. Kot slovenski podprvaki so si zagotovili začetek evropske sezone v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, nato na presenečenje mnogih izločili Vitorio Guimaraes (portugalskega favorita so, da je bilo vse skupaj še slajše, odpravili po izvajanju enajstmetrovk v gosteh), vse boljše predstave pod vodstvom novega trenerja Alberta Riere potrdili še proti beloruskemu Nemanu ter si prvič priigrali nastop v play-offu kvalifikacij.

Navijači Celja niso mogli spremljati dvoboja na stadionu v Györu, ki je bil zaprt za gledalce, so pa navijali v okolici stadiona in tako pričakali avtobus z nogometaši po zgodovinskem uspehu:

Od krstnega nastopa v skupinskem delu evropskega tekmovanja so oddaljeni le še en korak. Zgodovinsko priložnost bodo najprej iskali v Izraelu, 24. avgusta v Tel Avivu, ko jih čaka prva tekma z Maccabijem, povratna tekma pa bo teden dni pozneje v Ljubljani. Znova na stadionu v Stožicah, srečnem mestu za Riero, ki je v prejšnji sezoni tam proslavljal naslov državnega prvaka z Olimpijo. Usoda je hotela, da je zadnjo tekmo odigral prav proti Celju in na njej izgubil.

Kmalu se bo vrnil, do konca meseca bo na Stožicah dejaven še dvakrat. 27. avgusta bo v Stožicah v 1. SNL prvič gostoval kot trener Celja in jo skušal zagosti Olimpiji, konec meseca, ko se bo v večini največjih nogometnih dežel na svetu zaključeval poletni prestopni rok, pa ga čaka še odločilni spopad za daljšo evropsko jesen, povratno srečanje z Maccabijem.

Celjani bodo o tem, ali bodo prvič zaigrali v skupinskem delu, odločali 31. avgusta v Ljubljani. Tekmec bo Maccabi Tel Aviv. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Izjemne dneve celjskih nogometnih podvigov bo kmalu začinil še rekordni zaslužek od prodaje igralca. Italijanski prvoligaš Salernitana je privabil Charlesa Ikwuemesija, ki se je že poslovil od Celjanov in ni odpotoval na Madžarsko, njegov odhod pa naj bi celjsko blagajno napolnil s skoraj dvema milijonoma evrov. Še več denarja bi lahko Celjani prejeli z uvrstitvijo v skupinski del konferenčne lige, kjer bo Uefa vsakega udeleženca nagradila s slabimi tremi milijoni evrov.

Bobičanec pridobil samozavest

Luka Bobičanec se je proti Nemanu izkazal z dvema zadetkoma in podajo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Proti Maccabiju nas čakata dve težki tekmi. Upam, da se bomo dobro pripravili, naredili analize in napredovali še eno stopničko. Pred potjo v Izrael pa nas čaka še tekma z Domžalami," je povedal Luka Bobičanec, prvo ime povratnega srečanja tretjega kroga kvalifikacij med Nemanom in Celjem, na katerem je v Györju dosegel dva zadetka, vse skupaj pa oplemenitil še z asistenco, po kateri je Francoz Julien Lamy dosegel enega izmed dveh zadetkov.

"Odigrali smo odlično. Na prvi tekmi v Ljubljani nismo bili tako dobri, zdaj pa smo na igrišču ustvarili vse, kar smo želeli," je pohvalil celjsko zasedbo, da je tokrat bolje upoštevala napotke trenerja Alberta Riere. Španec po zmagi v Ljubljani (1:0) ni bil pretirano zadovoljen s predstavo varovancev in jim dal vedeti, naj bodo v prihodnje bolj potrpežljivi in dosledni pri izpolnjevanju dogovorov. Na povratnem srečanju so se predstavili v izjemni podobi, beloruski predstavnik ni našel odgovora na silne protinapade in kombinatoriko Celjanov v fazi tranzicije, s katero so si zagotovili odločilno prednost.

Če Bobičanec v prejšnji sezoni, ko je s prihodom iz Murske Sobote dvignil kar nekaj prahu, v dresu Celja ni pokazal tistega, kar je od njega pričakovala javnost, pa je s predstavo na tekmi na Madžarskem dokazal, da se je vrnil v formo, ki ga je nekoč že krasila. "S prihodom novega trenerja sem pridobil samozavest. Daje mi veliko nasvetov, kako moram izkoriščati prostor. Zvezni igralci potrebujemo prostor. Srečen sem, da lahko tako pomagam ekipi. To se od mene tudi pričakuje," se zahvaljuje trenerju Rieri. V prejšnji sezoni pod vodstvom Romana Pilipčuka ni toliko izstopal, tokrat je bistveno drugače, zato bo Celjanom še kako žal, da Hrvata zaradi kazni rumenih kartonov, na povratni tekmi proti Nemanu je prejel tretjega v tej evropski sezoni, ne bo na prvi tekmi proti Maccabiju. Ravno na stadionu Bloomfield v Tel Avivu, kjer bodo Celjani skušali pokvariti načrte še enemu favoritu.

Riera se je zahvalil varovancem za uspešno predstavo proti Nemanu:

Another win vs @fcneman

Another round of @europacnfleague

And the most important…another step in the progress of this team 🪄👏🏻

Keep hungry 🤤

Thanks for the effort boys @NKCelje 💪🏻#grofje 👑 pic.twitter.com/itew8NuQe0 — Albert Riera (@11RIERA11) August 17, 2023

Trener Riera se že veseli novega evropskega izziva. Čaka ga trenerski spopad z nekdanjim soigralcem, saj Maccabi vodi Irec Robbie Keane, s katerim si je pred poldrugim desetletjem delil slačilnico pri Liverpoolu.

Pred leti sta bila Albert Riera in Robbie Keane soigralca pri Liverpoolu, zdaj ju čaka trenerski obračun za veliko nagrado. Foto: Guliverimage