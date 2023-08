Evropska rapsodija Celja, Turki po kaosu na tribunah izločili Maribor

Nogometaši Celja so pred praznimi tribunami na Madžarskem na krilih dvakratnih strelcev Luke Bobičanca in Juliena Lamyja nadigrali beloruski Neman s 4:1 in napredovali v play-off kvalifikacij za konferenčno ligo, kjer jih čaka Maccabi iz Tel Aviva. Prva tekma bo prihodnji četrtek v Izraelu. Maribor je ostal praznih rok proti zvezdniškemu Fenerbahčeju tudi v Ljudskem vrtu, kjer se je dvoboj zaradi razgrajanja turških navijačev zavlekel za več kot pol ure.

Konferenčna liga je tretje najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje. Preboj v skupinski del prinaša mikavno finančno nagrado, saj vsaj udeleženec prejme slabe tri milijone evrov. Slovenski prvak Olimpija si je v najslabšem primeru to že zagotovil, v igri za zagotovitev daljše evropske jeseni pa vztrajajo še Celjani, ki pa morajo v kvalifikacijah za konferenčno ligo preskočiti še eno oviro.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 20 2 / 20 3 / 20 4 / 20 5 / 20 6 / 20 7 / 20 8 / 20 9 / 20 10 / 20 11 / 20 12 / 20 13 / 20 14 / 20 15 / 20 16 / 20 17 / 20 18 / 20 19 / 20 20 / 20

Srečanje v Ljudskem vrtu se je začelo ob 20.15, končalo pa šele po poltretji uri, čeprav se ni igral podaljšek! Turški velikan Fenerbahče je hitro razžalostil navijače Maribora in osrečil številne svoje privržence, ki so prispeli v mesto ob Dravi. V 17. minuti je po podaji Michyja Batshuayija v polno zadel Irfan Kahveci. V 25. minuti ni manjkalo veliko, pa bi se Mariborčani znašli v dodatnih težavah, saj je srbski as Dušan Tadić zatresel vratnico.

Vratar Fenerbahčeja Irfan Can Egribayat je ubranil najstrožjo kazen v Ljudskem vrtu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V 32. minuti se je vijolicam ponudila izvrstna priložnost za izenačenje. Portugalski sodnik Fabio Verissimo je pokazal na belo točko, nato pa je vratar gostov Irfan Can Egribayat prebral namero Arnelu Jakupoviću in mu ubranil kazenski udarec. Po prvem polčasu je tako ostalo pri tesnem vodstvu gostov.

Prednost turškega velikana bi se lahko v 54. minuti povišala, a je bila boginja sreče znova na strani Maribora. Slovenski reprezentant Miha Zajc, ki ga je na dvoboju v Mariboru spremljalo veliko prijateljev in sorodnikov, je zatresel okvir vrat. Kmalu za tem je v igro vstopil Josip Iličić, Mariborčani so nekajkrat ogrozili vrata gostov, nato pa je sledila daljša prekinitev srečanja.

Navijači Fenerbahčeja so zakuhali prekinitev srečanja, ki je trajala kar pol ure, nato pa so prisilno zapustili tribune. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V 66. minuti so gostujoči navijači vdrli s tribune proti igrišču in s severne proti vzhodni tribuni. Nogometaši Fenerbahčeja so mirili privržence, dvoboj pa se ni nadaljeval še dolgo časa. Varnostniki in policijske enote so šele po več kot pol ure vzpostavile red in omogočile nadaljevanje dvoboja, potem ko so morali pristaši Fenerja zapustiti stadion.

Po dobrih 30 minutah se je dvoboj le nadaljeval, po strelu Marina Laušića je zadišalo po izenačenju, a se je znova izkazal vratar Egribayat, gostje pa so nadaljevali srečanje v visokem ritmu in po zaslugi evrogola Poljaka Sebastiana Szymanskega, prekrasno je streljal z roba kazenskega prostora, povišali na 2:0. Fenerbahče pa se pri tem ni ustavil, ampak z zadetkom Dušana Tadića, podajo je prispeval rezervist Joshua King, povišal vodstvo še na končnih 3:0.

Fenerbahče je tako izločil Mariborčane s skupnim "teniškim" rezultatom 6:1, vijolice pa so izpadle iz Evrope. Turki, katere zaradi divjanja navijačev čaka kazen Uefe, se bodo v play-offu pomerili z nizozemskim Twentejem.

Bobičanec, Lamy, Bobičanec in znova ... Lamy!

Luka Bobičanec je na Madžarskem vpisal kar dva zadetka in podajo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Celjani so si na Madžarskem kmalu priigrali lepo priložnost za vodstvo. Luka Bobičanec je v 6. minuti ogrozil vrata beloruskega predstavnika, a se je izkazal vratar Nemana, dve minuti pozneje pa Celjani niso imeli sreče, saj se je po nespretnem odzivu obrambe tekmeca, branilec je z žogo v glavo nastreljal svojega vratarja, nato pa se je zatresla prečka Nemana.

V 12. minuti so prvič zapretili Belorusi, a je strel Olega Jevdokimova ubranil Matjaž Rozman. Na novo priložnost ni bilo potrebno dolgo čakati. Aljoša Matko je ogrel dlani "domačega" vratarja, v 21. minuti pa je z izjemnim diagonalnim strelom po tleh z roba kazenskega prostora slovenske podprvake popeljal do pomembne prednosti Bobičanec. Hrvat se je izkazal tudi v 35. minuti, ko je mojstrsko z globinsko podajo zaposlil Juliena Lamyja, Francoz, ki je v konici napada "nasledil" Ikwuemesija, pa je dobil dvoboj "ena na ena" z vratarjem in prednost Celja povišal skupno že na 3:0! V izdihljajih prvega polčasa se je prekrasna priložnost za zadetek ponudila še kapetanu Denisu Popoviću, ki si je pripravil lep položaj za strel, a se je nato izkazal domači vratar.

Bobičanec je v 55. minuti čaroben evropski večer v Györju oplemenitil še z drugim zadetkom, kmalu pa se mu je na seznamu dvakratnih strelcev pridružil še Lamy. Belorusi so do konca srečanja le dosegli častni zadetek, izbranci Alberta Riere pa so si z novo evropsko zmago še okrepili samozavest pred nadaljevanjem sezone.

Celjani se bodo v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo pomerili z Maccabijem iz Tel Aviva. Prva tekma bo 24. avgusta v Izraelu, povratna pa teden dni pozneje v Ljubljani, saj celjski stadion Z'dežele ne zadošča kriterijem Uefe za tekmo na tako visoki ravni.

Zahović se je poslovil z zmago, podvig Legie na Dunaju

Vid Belec je napredoval z Apoelom, v play-offu pa ga čaka evropski krvnik reprezentančnega soigralca Luke Zahovića. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko V igri za skupinski del ostaja še veliko slovenskih legionarjev. Spartak Trnava Adriana Zeljkovića in Mihe Kompana Breznika je v slovenskem spopadu premagala Lech Poznan Mihe Blažiča in nekdanjega nogometaša Maribora Dina Hotića s 3:1. Ker so Poljaki na prvi tekmi zmagali z 2:1, so tako napredovali Slovaki. Zeljković je odigral vso tekmo, Kompan Breznik je obsedel na klopi, pri gostih je Blažič prebil na igrišču vseh 90 minut.

Pogon Szczecin Luke Zahovića je prvo tekmo v Gentu izgubil kar z 0:5, povratno srečanje pa dobil z 2:1 in se tako od evropske sezone poslovil z zmago. Zahović je odigral vso tekmo. Če bi Poljaki čudežno napredovali, bi se lahko v play-offu pomerili proti Apoelu iz Nikozije, za katerega redno brani Vid Belec. Ciprčani pa tudi na povratni tekmi v Gruziji ugnali Dilo Gori (1:0), slovenski vratar pa je branil vso tekmo in prejel rumeni karton.

Legia Varšava je vrnila milo za drugo dunajski Austrii. Na prvi tekmi je na Poljskem izgubila z 1:2, v Avstriji pa v neverjetnem festivalu zadetkov (5:3), ki ga je Blaž Kramer spremljal s klopi za rezervne igralce, izločila vijolice.

Bodö/Glimt je brez pomoči Nina Žuglja tudi v Armeniki visoko ugnal Pjunik (3:0), Rijeka Dejana Petroviča, ki v zadnjem obdobju ne kandidira za tekme hrvaškega kluba, je še drugič premagala tekmeca s Ferskih otokov (3:1).

Jan Mlakar je s splitskim Hajdukom gostoval v vročem Solunu in doživel boleč izpad (0:3). Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Turški prvoligaš Adana Demirspor, novi delodajalec Amirja Feratovića, je izgubil na Hrvaškem pri Osijeku (2:3), a ohranil visoko prednost s prve tekme (5:1), Hajduk Split Jana Mlakarja pa je v Solunu na stadionu Toumba pri Paoku, kjer je v prejšnjih sezonah navduševal Jasmin Kurtić, izgubil z 0:3 in neslavno končal sezono. Ljubljančan je odigral 72 minut.

Prve tekme play-offa kvalifikacij bodo 24., povratne pa 31. avgusta. Zmagovalci se bodo prebili v skupinski del konferenčne lige in s strani Uefe prejeli slabe tri milijone evrov, preostali pa bodo končali evropsko sezono.

Konferenčna liga, kvalifikacije, 3. krog (povratne tekme):

Sreda, 16. avgust:

Četrtek, 17. avgust:

Nastop v play-offu kvalifikacij ima zagotovljenih pet klubov: Aston Villa (Ang), Osasuna (Špa), Fiorentina (Ita), Eintracht Frankfurt (Nem) in Lille (Fra).