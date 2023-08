Celje mukoma do zmage. Maribor po zaslugi Iličića in 19-letnika še upa.

V tretjem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo nastopata dva slovenska kluba. Maribor igra s turškim velikanom Fenerbahčejem, prvo tekmo je v Istanbulu izgubil z 1:3. Za znižanje na 1:2 sta poskrbela Josip Iličić s podajo in Mark Strajnar z golom, nato so Turki v sodnikovem dodatku dobili 11-metrovko in vseeno zmagali z visokih 3:1. Celjani so v Stožicah gostili beloruski Neman in se pošteno namučili za minimalno zmago 1:0. Zadel je Charles Ikwuemesi.

Konferenčna liga je tretje najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje. Preboj v skupinski del prinaša mikavno finančno nagrado, saj vsaj udeleženec prejme slabe tri milijone evrov. Slovenski prvak Olimpija si je v najslabšem primeru to že zagotovil, v igri za zagotovitev daljše evropske jeseni pa vztrajata še dva slovenska kluba. To sta Maribor in Celje, ki morata v kvalifikacijah za konferenčno ligo preskočiti še dve oviri.

Džeko že v 15. minuti ogrel Jugove dlani

Miha Zajc je imel eno priložnost. V 2. polčasu so ga zamenjali zaradi poškodbe. Foto: AP / Guliverimage Vijolice so v tretjem krogu kvalifikacij naletele na zahtevno oviro. Igrajo s turškim Fenerbahčejem, za katerega nastopa Miha Zajc. To poletje sta njegova soigralca postala še Edin Džeko in Dušan Tadić, zvezdnika iz BiH ter Srbije. Mariborčani so v tej evropski sezoni stežka preskočili oviri z Malte (Birkirkara) in Luksemburga (Differdange 03), zdaj pa igrajo z ekipo, katere skupna tržna vrednost igralcev znaša skoraj 180 milijonov evrov. Ivan Brnić pred tekmo ni izključil presenečenja: ''Nogomet dopušča vse scenarije, storili bomo vse, da poskrbimo za presenečenje. Gremo odločno v Turčijo z namenom, da si priigramo pozitivno izhodišče pred povratnim obračunom v Ljudskem vrtu.''

Maribor se je odločno s tremi v napadu in tremi v obrambi podal v boj s turškim velikanom, za katerega je od prve minute igral tudi Zajc. Uvodnih 10 minut so imeli več žogo, v 15. pa je zvezdniška naveza Fenerja Džeko-Tadić udarila prvič. A je po strelu Džeka Ažbe Jug žogo odbil v kot. Pred 30 tisoč glasnimi navijači so domači vse bolj leteli, svojo priložnost je imel v 27. minuti tudi Tadić. Džeko je imel novo priložnost v 35. minuti, streljal je z glavo, a je bil Jug znova na pravem mestu. Polčas se je vendarle končal brez gola. Ob koncu je imel strel na gol tudi Zajc, a je bil zelo nenatančen.

Iličić podal za znižanje, nato pa 11-metrovka v sodnikovem dodatku

Josip Iličić je podal za gol mlademu Marku Strajnarju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Maribor se je eno uro uspešno upiral nasprotniku, v 60. minuti pa je Jug vendarle moral po žogo v mrežo. Po kotu ga je z glavo premagal Rodrigo Becao. Dve minuti pozneje je bilo že 2:0, ko je izvrstno podajo v kazenski prostor z golom sklenil Irfan Can Kahveci. V 67. minut je zaradi poškodbe moral v slačilnico Zajc. Trener Damir Krznar je ob koncu tekme stavil na izkušenega rezervista Josipa Iličića in ta je v 72. minuti poskrbel za izvrstno globinsko podajo. Zadel je 19-letni rezervist Mark Strajnar, prvi gol nekdanjega nogometaša Domžal v dresu štajerskega ponosa. Ko smo že mislili, da bo imel Maribor živ rezultat pred povratno tekmo, pa je v sodnikovem dodatku Aljaž Antolin zakrivil prekršek v kazenskem prostoru in Tadić je z bele točke za končni izid 3:1 premagal Juga.

V prvem polčasu Celje neprepoznavno

Aljoša Matko Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Celje zaradi neustreznosti stadiona Z'dežele za to raven tekmovanja ni mogel pričakati Neman Grodno v knežjem mestu. Odločili so se, da bodo trenutno drugouvrščeno ekipo beloruskega prvenstva gostili na stadionu, ki ga odlično pozna Albert Riera. Španski strateg, ki je kmalu po prihodu v Celje prerodil zasedbo in v Evropi izločil portugalskega predstavnika Vitorio iz Guimaraesa, je na stadionu Stožice vodil Olimpijo in jo v prejšnji sezoni popeljal do dvojne krone. Celjani bodo celoten znesek, ki ga bodo zaslužili s prodajo vstopnic, namenili žrtvam nedavnim poplavam.

Luka Bobičanec Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V prvem polčasu Celjani niso bili tako razigrani kot na prvih letošnjih evropskih tekmah, svoje priložnosti, pravzaprav še več, so imeli tudi gostje, ki so v Ljubljano prišli z avtobusom (1.400 kilometrov). Eno redkih priložnosti grofov je imel v 10. minuti Luka Bobičanec, a je sprožil preveč po sredini gola. V 35. minuti je moral vratar Matjaž Rozman posredovati že tretjič, ko je s strani prodrl in streljal Pavel Savitskij. Rozmanu, ki je tokrat dobil prednost pred Matkom Obradovićem, se soigralci lahko zahvalijo, da so na glavni odmor odšli z rezultatom 0:0.

Nič bolje se ni za Celje začel drugi polčas, saj je napako storil Bobičanec, ki je podal nasprotniku in Jegor Zubovič se je sam znašel pred Rozmanom. A je s položaja 11-metrovke streljal tako slabo, da celjski vratar ni imel težav. Bobičanec se je le dve minuti pozneje oddolžil z lepim predložkom, a je Charles Ikwuemesi z glavo meril prek vrat. V nadaljevanju je Celje le igralo bolje, a premalo učinkovito. V 66. minuti je bil Ikwuemesi sam pred beloruskim vratarjem, a se je nespametno odločil za podajo in akcija je splavala po vodi. Kot bi bil jezen sam nase, je tri minute pozneje z vso silo z glavo zabil žogo v gol (1:0). Z natančno podajo se je izkazal Bobičanec, ki je sam pozneje s 25 metrov še zatresel okvir vrat. Do konca je ostalo 1:0.

Charles Ikwuemesi je z glavo z vso silo in jezo zadel za zmago z 1:0. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kaj sledi ...

Če bi Mariborčani napredovali v play-off kvalikacij, bi jih čakal zmagovalec obračuna med nizozemskim Twentejem in latvijsko Rigo, Celjani pa bi se v primeru dobrih predstav proti Nemanu za zgodovinski preboj v skupinski del evropskega tekmovanja namerili na boljšega iz dvoboja med ciprskim AEK Larnaka in izraelskim Maccabijem iz Tel Aviva.

Visok poraz Zahovićevega Pogona

Za preboj v konferenčno ligo, ki jo je v prejšnji sezoni osvojil West Ham, se poteguje tudi veliko slovenski nogometnih legionarjev. Luka Zahović je bil na delu že v sredo, ko je s Pogonom iz Ščečina gostoval v Gentu, nekdanjem klubu Marka Šulerja in Zlatana Ljubijankića. Slovenski reprezentant je tekmo začel v prvi enajsterici, igro pa zapustil v 46. minuti, ko so gostje zaostajali že z 0:4. Do konca tekme so domači zabili še en gol.

Norveški Bodo/Glimt, za katerega ni igral Nino Žugelj, je s 3:0 premagal armenski Pjunik. Apoel iz Nikozije, za katerega je dobro branil Vid Belec, gostoval v Gruziji pri Dila Gori in zmagal z 2:0. V Poznanu na Poljskem smo spremljali slovenski spopad. Lech je z 2:1 premagal Spartak Trnavo. Pri Lechu se je hitro po prihodu v začetni enajsterici zasidral Miha Blažič, igral je tudi nekdanji nogometaš Maribora Dino Hotić, pri tekmecu iz Slovaške pa je igral Adrian Zeljković, ne pa tudi Miha Kompan Breznik. Varšavska Legia, za katero ni igral Blaž Kramer, je z 1:2 izgubila z dunajsko Austrio.

Hajduk je na razprodanem Poljudu igral s Paokom iz Soluna. Izenačena tekma s po tremi streli v okvir vrat na vsaki strani se je končala z 0:0. Za splitsko ekipo je celotno tkemo odigral Jan Mlakar. Dejan Petrović ni igral za hrvaško Rijeko, ki je s 3:1 premagala fersko ekipo B36.

Konferenčna liga, kvalifikacije, 3. krog (prve tekme):

Sreda, 9. avgust:

Četrtek, 10. avgust:

Nastop v play-offu kvalifikacij ima zagotovljenih pet klubov: Aston Villa (Ang), Osasuna (Špa), Fiorentina (Ita), Eintracht Frankfurt (Nem) in Lille (Fra).