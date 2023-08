Maribor noče ponoviti napak Olimpije

Navijači Maribora so nazadnje spremljali vijolice na evropskem gostovanju v Luksemburga. Takrat je Maribor prek Arnela Jakupovića izenačil v zadnji minuti in preprečil boleč poraz. Kako bo danes v Turčiji?

Navijači Maribora so nazadnje spremljali vijolice na evropskem gostovanju v Luksemburga. Takrat je Maribor prek Arnela Jakupovića izenačil v zadnji minuti in preprečil boleč poraz. Kako bo danes v Turčiji? Foto: Guliverimage

Festival turško-slovenskih nogometnih poslastic, ki se bo zavlekel še v prihodnji teden, se ni začel najboljše. Galatasaray je v Stožicah potrdil vlogo superfavorita in Olimpijo odpravil kar s 3:0. Nadaljevalo se bo v Istanbulu, kjer se bosta zvečer udarila Fenerbahče in Maribor. Vijolice se bodo v turškem velemestu mudile prvič po 26 letih, trener Damir Krznar pa v skladu z nepredvidljivostjo nogometa poudarja, kako jim ne more nihče odvzeti upanja o napredovanju.

Od leta 2017, ko je Maribor zadnjič sodeloval v veličastni ligi prvakov, napolnil klubsko blagajno in v Ljudski vrt privabil evropske velikane, najtrofejnejši slovenski klub čaka na atraktivno gostovanje. Delno ga je leta 2018 ponudila tekma v Glasgowu, a se je takrat Rangers šele vračal na pota stare slave. Letos pa je ples kroglic po dveh relativno ugodnih tekmecih, malteški Birkirkari in Differdangeju iz Luksemburga, ki ju je Maribor izločil po hudem boju in infarktnih končnicah, kroglico 16-kratnih slovenskih prvakov združil s turškim velikanom. S klubom, ki ni deležen le ogromnega slovesa, ampak se lahko pohvali tudi z izvrstno zasedbo, ki je po oceni Transfermarkta vredna skoraj 180 milijonov evrov.

Vročekrvni in strastni navijači Fenerbahčeja na vsaki domači tekmi ustvarijo peklensko vzdušje. Foto: Reuters

To pa so že številke, ki pričajo o povsem drugačni dimenziji dojemanja nogometa in zmožnostih igralcev. Podobno razmerje v prid Turkov je bilo zaznati na torkovem srečanju v Ljubljani, kjer je Galatasaray dokazal, zakaj ima več kot 20-krat vrednejšo ekipo in je zmožen hitro kaznovati vse napake tekmeca. Ravno to je dalo misliti mariborskemu strokovnemu vodstvu, ki so si ob ogledu dvoboja v Stožicah zapisali v beležnico, česa si ne smejo dovoliti, če bi še želeli razmišljati o aktivnem rezultatu za povratno tekmo v Ljudskem vrtu.

Leta 1997 neporaženi v Istanbulu Leta 1997 je mrežo Bešiktaša izmed nogometašev Maribora zatresel le Gregor Židan. Foto: Bojan Puhek Maribor se lahko pohvali s številnimi atraktivnimi gostovanji v zgodovini slovenskega klubskega nogometa. Mudil se je pri Atleticu, Borussii Dortmund, Ajaxu, PSV Eindhovnu, Lyonu, Laziu (dvakrat), Villarrealu, Sevilli (dvakrat), Sportingu, Chelseaju, Celticu in Liverpoolu, če naštejemo le nekaj odmevnih tekmecev. Imel pa je tudi že opravka s turškim velikanom. Leta 1997 se je v kvalifikacijah za ligo prvakov pomeril z Bešiktašem in navdušil, saj se je tekma v Turčiji končala brez zadetkov. Takrat je mariborska obramba na čelu z vratarjem Markom Simeunovićem in petico, Matjažem Kekom, ohranila mrežo nedotaknjeno. To je bil odmeven uspeh Prašnikarjeve čete, apetiti vijolic so čez noč porasli, a je bilo na povratni tekmi drugače. Eden izmed treh carigrajskih velikanov je po dobri uri že vodil s 3:0, Gregor Židan pa je do konca lahko s častnim zadetkom samo še znižal na 1:3.

Džeko in Tadić sta se pridružila Slovencu

Edin Džeko je v prejšnji sezoni igral za finalista lige prvakov, zdaj pa se bo v Evropi meril proti Mariboru. Foto: AP / Guliverimage Po 26 letih se je Maribor vrnil v Istanbul, kjer ga čaka eden najboljših turških klubov. O njegovi moči, čeprav gre šele za začetek sezone in se ob prihodu številnih zvezdnikov še uigrava, dovolj nazorno pričata že uvodna evropska nastopa. V 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo se je Fener znesel nad moldavskim Zimbrujem, klubom, ki je pred 23 leti prekinil mariborsko evropsko pravljico, s 5:0 in 4:0.

Rumeno-modri stroj je torej že ogret, trener Ismail Kartal pa pričakuje še boljše predstave, ko se bosta na slog igre še bolj privadila balkanska zvezdnika Edin Džeko in Dušan Tadić. Prvi je pred dvema mesecema igral finale lige prvakov v dresu Interja, drugi je navduševal pri Ajaxu. Vajena sta poslušati himno lige prvakov, a bosta morala v tej sezoni znižati pričakovanja in se zadovoljiti s konferenčno ligo. Če pa se želijo Turki, pri katerih se že nekaj let dokazuje slovenski reprezentant Miha Zajc, tja uvrstiti, morajo preskočiti tudi mariborsko oviro. So absolutni favoriti, Maribor pa po drugi strani ne more ničesar izgubiti.

Cilj? Brez napak na svoji polovici igrišča.

"Upanja o napredovanju nam nihče ne more odvzeti," poudarja Krznar. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Zaradi takšne sproščenosti in neobremenjenosti pa bi lahko v turškem kotlu, polnega stadiona Şükrü Saracoğlu, zaigrali nad svojimi sposobnostmi in otežili delo Fenerbahčeju.

"Na papirju smo v podrejenem položaju, toda ne bomo izhajali iz spoznanja, da nimamo česa izgubiti. Upanja o napredovanju nam nihče ne more odvzeti, tista prava mera pozitivne športne predrznosti mora biti vedno prisotna. S tem, ali nas bodo tekmeci podcenjevali, se ne bomo ukvarjali. To je lahko eden izmed dejavnikov, ki pa ne sodi med odločilne. Če povlečemo vzporednico s tekme Olimpije proti turškemu predstavniku Galatasarayu, moramo zmanjšati število naših napak na minimum. Pri podajah na naši polovici igrišča pa jih sploh ne sme biti. Tudi pri naših tekmecih gre za ekipo takšne kakovosti, ki te hitro kaznuje. Zavedamo se, da osredotočenost samo na obrambno igro ne bo dovolj," je dal trener Maribora Damir Krznar vedeti, da bo treba za ugoden rezultat pokazati več drznosti tudi v napadu.

Differdange je na tekmi v Ljudskem vrtu kar trikrat premagal Ažbeta Juga. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Se pa poraja vprašanje, ali bo to mogoče, glede na splošno pričakovanje, kako bo Fenerbahče silovito pritisnil na vrata Ažbeta Juga. "Fener ima izjemne posameznike, predvsem v ofenzivnem delu. O tem, da bomo v obrambi trpeli več kot smo doslej, ni dvoma, vendar imamo dovolj moči, da prestanemo tudi ta izziv. Če je le obramba del načrta, je težko priti do ustvarjalnosti. Zato moramo biti pogumni in iskati svoje priložnosti," napoveduje Krznar, ki je podrobno analiziral igro Fenerbahčeja in opozoril na napadalno usmerjenost obeh bočnih branilcev.

Nalezljiva samozavest Iličića

Josip Iličić je odločil zmagovalca proti Differdangeju z zadetkom z bele točke v zadnji minuti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Verjame, da bi lahko prišle na takšni tekmi, odigrani pred takšnim številom bučnih gledalcev, še kako prav neprecenljive izkušnje Josipa Iličića.

"Njegova samozavest je nalezljiva. Zato je pomemben, ne samo na igrišču, ampak tudi na letalu. In vselej, ko je z moštvom," je trener izpostavil pomembnost 35-letnega velikana slovenskega nogometa, vajenega igranja tako spektakularnih tekem, ki pa je v to sezono vstopil rezervirano, saj zaradi uvodnih zdravstvenih težav še ni dosegel želene ravni, s katero bi lahko bolj pomagal Mariboru. Je pa v zadnjem evropskem nastopu v praktično zadnji sekundi z natančnim strelom z bele točke popeljal Maribor v 3. krog in dokazal, da še ni rekel zadnje vrhunskemu nogometu.

Nogometaše Maribora bo danes na stadionu Şükrü Saracoğlu pričakalo slabih 50 tisoč navijačev Fenerbahčeja. Foto: Reuters

Njegova želja je velika, zdaj pa ima priložnost, da se dokaže na najbolj zahtevni ravni. Zvezna vrsta Maribora ga bo potrebovala, saj bo zaradi poškodbe manjkal Hrvat Marin Laušić. Na seznamu poškodovanih igralcev se je pridružil Hilalu Soudaniju, Gregorju Sikošku in Ignaciu Guerricu. Vsi ostali so nared, pred Mariborčani je najbolj atraktivno gostovanje v zadnjih šestih letih, temu primerna pa tudi motivacija. Dvoboj se bo začel ob 20. uri po slovenskem času, povratna tekma bo prihodnji četrtek v Ljudskem vrtu.