Evropska pravljica Celja se nadaljuje. Slovenski podprvaki so v prvem dejanju 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Ljubljani premagali Neman iz Belorusije (1:0) in si priigrali ugodno izhodišče pred povratno tekmo na Madžarskem. Trener Albert Riera je po dvoboju izžareval mešane občutke, varovancem je dal vedeti, kaj so delali narobe.

V tem tednu so v Evropi zaigrali trije slovenski nogometni klubi. Če sta Olimpija in Maribor naletela na prehud zalogaj ter morala priznati premoč turškima velikanoma, pri čemer velja izpostaviti dober odpor Maribora pri Fenerbahčeju, ki je po rednem delu v peklenskem ozračju pri Fenerbahčeju zaostajal le 1:2, nato pa je srbski velemojster Dušan Tadić postavil končnih 3:1, pa so se Celjani kot edini veselili zmage. Na papirju so imeli najlažjega tekmeca izmed omenjene slovenske trojice, samozavest pa jim je dvigoval tudi nedaven senzacionalen podvig na Portugalskem.

Celjani so kot gostitelji v Ljubljani premagali Neman z 1:0. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

A nekaj je, če si favorit na papirju, drugo pa je, če moraš to pokazati tudi na igrišču, rad poreče Albert Riera. 41-letni Španec, ki je predramil celjsko zasedbo in jo v rekordno kratkem času, zgodba kar spominja na tisto lanskoletno, ko je prevzel Olimpijo, popeljal do lepših rezultatov, se je tokrat razveselil zmage. Zmage ima zelo rad, tudi na povratni tekmi, Neman bo uradno gostitelj 17. avgusta v madžarskem Györu, bo s Celjani napadal zmago, vseeno pa po tej, ki jo je dosegel na njemu tako ljubem stadionu, ni žarel od popolne sreče.

Verjame, da bo Celje zmagali tudi na Madžarskem

Po dvoboju ga je begalo kar nekaj pomislekov, perfekcionist, kot je, ki zna v igri veliko tvegati, ni bil povsem zadovoljen. Rezultat ga je morda zadovoljil, igra, zlasti tista v prvem polčasu, pa zagotovo ne. Dvoboj, na katerem so gostje sprožili več strelov od Celjanov (10:9), bi se lahko končal tudi drugače.

Navijaška skupina Celjski grofje je spremljala dvoboj na jugozahodni strani stadiona. Dvoboj v Ljubljani si je sicer ogledalo 2.167 gledalcev, med katerimi so prevladovali celjski ljubitelji nogometa. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Beloruski klub Neman, ki je v tej evropski sezoni izločil Vaduz iz Liechtensteina (lanskoletnega krvnika Kopra) in malteški Balzan (letošnjega krvnika Domžal), je večkrat ogrozil celjska vrata, a je Matjaž Rozman še drugič zapored ohranil mrežo nedotaknjeno. Celjani so tako dosegli cilj, saj so si pred povratno tekmo priigrali prednost, in na Madžarsko, kjer se bo prihodnji četrtek odločalo o potniku v play-off kvalifikacij, potujejo s pozitivnim izhodiščem.

Temu, da so bili Belorusi morda na tekmi nevarnejši, o tem je bil po srečanju prepričan gostujoči strateg Igor Kovalevič, je prikimal tudi Riera. Priznal je, da so imeli priložnosti za zadetek tudi gostje, sam pa je najbolj pogrešal občutek superiornosti. Brez tega pa ekipa ne more zaživeti v vlogi favorita.

Trener beloruskega kluba Neman Igor Kovalevič je bil nezadovoljen z rezultatom v Ljubljani, saj je prepričan, kako so njegovi varovanci zapravili več priložnosti od Celjanov. Pa čeprav so slovenski podprvaki zadeli prečko, zadišalo je tudi po kazenskem strelu ... Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Nismo bili toliko boljši od njih, a še vedno verjamem, da bomo na Madžarskem znova zmagali. To pa zato, ker lahko pokažemo še bistveno več," je prepričan, da znajo Celjani zaigrati bolje. V prvem polčasu niso blesteli. "Ni bil grozen, ni pa bil tudi najboljši polčas," je priznal Riera, ki je fantom takoj po tekmi v slačilnici zabičal, kako bi morali v prihodnje igrati hitreje.

"Ko si favorit, in mi smo bili favorit, bi hotel dati takoj tretji gol in zmagati 3:0. Tako pa ne gre, saj moraš pred tem doseči še prvega in drugega. In šele nato tretjega. Ne moreš doseči tretji gol takoj. In kaj se je zgodilo pri nas? Ker smo hoteli takoj doseči tretji gol, ne pa prvega, smo v prvem polčasu izgubili preveč žog. Hiteli smo, šli iz prve v tretjo cono, preskakovali. Vse je šlo prehitro, kar ni bila dobra stvar za nas," je očital igralcem, da so hoteli prehitro zmagati.

Veliko bolj mu je bilo všeč spoznanje, da so vseeno premagali tekmeca. "Lahko odigramo bolje, seveda lahko. Igralci niso bili zadovoljni, ker vedo, kako boljši smo lahko. Moramo biti boljši. A zmaga je vendarle zmaga. To obožujem," mu je najbolj ogrelo srce spoznanje, kako je vsaka zmaga lepa, zlasti takšna, dosežena po predstavi, ko si prepričan, da si zmožen na igrišču doseči bistveno več.

Nigerijec Chukwubuike "Charlie" Ikwuemesi je lačen zadetkov. Tik pred golom je zapravil lepo priložnost, ko je hotel biti "preveč" nesebičen in se namesto za neposreden strel na vrata odločil za podajo. Zadetek je dosegel po podaji Luke Bobičanca. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Charlie" najboljši igralec 1. SNL v kazenskem prostoru

"V drugem polčasu smo igrali bolje, v prvem pa nismo počeli tistega, kar smo se zmenili," je pojasnil Luka Bobičanec, podajalec pri zmagovitem zadetku Chukwubuikema "Charlieja" Ikwuemesija. "Vemo, da je Charlie v kazenskem prostoru najboljši igralec naše lige. To hočemo izkoristiti in iz njega izvleči največ, da nam pomaga," je pohvalil edinega strelca na tekmi, ki se je s tem razveselil tako želenega strelskega prvenca v tej sezoni.

Luka Bobičanec podobno kot trener Albert Riera ni bil zadovoljen s tistim, kar so Celjani pokazali v prvem polčasu. V nadaljevanju je bilo bolje. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Hrvat Bobičanec bi lahko pred koncem srečanje podvojil prednost, a je njegov strel zadel prečko, nato pa je še padel v kazenskem prostoru in je zadišalo po 11-metrovki, a delivec pravice iz Kazahstana ni pokazal na belo točko. V tem primeru, če bi Celjani izkoristili najstrožjo kazen, bi bila prednost z 2:0 že veliko ugodnejša, tako pa ostaja pred povratno tekmo še vse odprto. "Zasluženo smo zmagali. Tudi drugo tekmo moramo zmagati in iti pogumno naprej," je optimist. Z Muro je že zaigral v skupinskem delu konferenčne lige, zdaj si tega želi še s Celjani.

Riera ni preveč sentimentalen

Trener Riera odlično pozna stadion. Podobno velja tudi za Maria Kvesića, ki se vrača po poškodbi, a tokrat še ni mogel pomagati soigralcem in je za njih stiskal pesti s tribun. "Poznam stadion, poznam njegovo velikost, nisem pa najbolj prepoznal igrišča. V Ljubljani ni lepo igrati, če je v takem stanju, saj težko nadzoruješ žogo. A razumem situacijo. Igrišče ni bilo v najboljšem stanju že po koncu prejšnje sezone, nato pa je sledila še reprezentanca. Drugače pa sem trener Celja in mislil le na to ekipo in te igralce. Nisem preveč sentimentalen, ampak sem raje profesionalec, osredotočen na mojo službo," je priznal, kako v Stožicah z mislimi zaradi okolja ni takoj odtaval v obdobje, ko je vodil še Olimpijo.

Celjane čaka konec tedna "sosedski" spopad z Rogaško. Ker bo povratna tekma z Nemanom že prihodnji četrtek, bo strateg Riera najverjetneje proti drugoligaškemu prvaku posegel po rotacijah v ekipi in spočil nekatere najboljše igralce. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Glede vloge favorita, ki je po njegovem mnenju nogometaši Celja niso pokazali na zelenici, je razkril recept, katerega bi se morali v prihodnje držati. "Če hočeš, da si favorit, moraš na igrišču narediti tako, da se tekmec počuti slabšega od tebe. Neenakovrednega, manjvrednega. Moraš doseči, da tekmec teče za žogo. Potem je psihološko v padcu, nato pa nastopi pravi čas, da ga pokončaš. Da si superioren in nadzoruješ potek dvoboja. No, to sem pogrešal proti Nemanu. Želeli smo prehitro zmagati, v bistvu pa jim s tem pustili odprto tekmo. Odprta tekma pa je kot loterija. Mi ne igramo loterije, ampak nogomet. In hočemo biti boljši od tekmeca. Naš načrt je, da igramo kot šampion in da tekmec začuti, kako ti ni enakovreden," je tokrat pri igralcih pogrešal večjo mirnost in zbranost. Če bi ju imeli, ne bi toliko prehitevali.

Celjane zdaj čaka prvenstvena tekma z Rogaško. Gredo po zmago, želijo nadaljevati niz in ostati pri vrhu lestvice, kjer želijo v tej sezoni osvojiti prvo mesto. Tisto, ki ga je v prejšnji sezoni Riera osvojil z Olimpijo.