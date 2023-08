Nemci od šoka v Ljubljani popadali na tla

Celje zvečer ne bo postalo prvi klub, ki bi poleg Olimpije odigral domačo evropsko tekmo na stadionu Stožice. V preteklosti so na največjem nogometnem objektu v Sloveniji že večkrat nastopili Domžalčani in se proti znanim imenom iz Evrope še kako izkazali.

Nogometaši Domžal so pred nekaj dnevi dobili novega trenerja. Simona Rožmana, ki je po ponesrečenem začetku evropske sezone zapustil Domžale in prevzel vodenje Sarajeva, skupaj z njim pa se je v prestolnico Bosne in Hercegovine preselil tudi donedavni športni direktor Senijad Ibričić, je nasledil Dušan Kosić.

Ljubljančan je zelo priljubljen pri navijačih Olimpije. Ljubezen do zeleno-bele barve je izkazoval že kot nogometaš, pozneje je bil tudi trener zmajev, leta 2020, usoda je hotela, da je odločilno tekmo za naslov prvaka vodil prav proti Olimpiji, pa je popeljal Celjane do zgodovinskega uspeha, prvega državnega naslova. Tri leta pozneje se v slovensko prvoligaško okolje vrača kot trener Domžal, prvič pa bo dvakratne slovenske prvake vodil v soboto, in to ravno v Stožicah in na gostovanju pri nekoč "svoji" Olimpiji.

Najprej so jo zagodli Nemcem, nato namučili še Francoze

V Ljubljano je pripotovalo veliko navijačev Freiburga, ki pa so nato v Stožicah doživeli razočaranje. Foto: Urban Urbanc/Sportida Na stadion Stožice ima prelepe evropske spomine njegov predhodnik Simon Rožman. Na njem je vodil Domžale na dveh evropskih tekmah. Pred šestimi leti je poskrbel za odmevno senzacijo, ko je premagal nemški Freiburg (2:0) in ga izločil iz Evrope. Član pregovorno močne bundeslige je tako doživel nepričakovan udarec v Sloveniji in ekspresno končal evropsko sezono, od katere je pričakoval veliko, njegovo mrežo pa sta zatresla Senijad Ibričić z bele točke in Lovro Bizjak, zdajšnji napadalec Celja, ki bo tako zvečer po dolgem času odigral evropsko tekmo v Stožicah.

Domžalčani so se po zmagi nad Freiburgom uvrstili v play-off kvalifikacij za evropsko ligo, dosegli največji uspeh v Evropi v klubski zgodovini, nato pa se v Stožicah pomerili s francoskim velikanom Marseillom.

Dvoboj med Domžalami in Marseillom je v Ljubljani spremljalo več kot deset tisoč gledalcev. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Ljubljana je bila priča spektaklu, zbralo se je petmestno število gledalcev (10.243), Domžale pa so se odlično upirale slovitim gostom. Amadej Vetrih je v 12. minuti poskrbel za rumeni delirij, Domžale so povedle z 1:0, a so izkušeni gostje v drugem delu izenačili (1:1), nato pa na Velodromu, čeprav so imeli tudi kanček sreče (Jure Balkovec je pri rezultatu 0:0 zatresel vratnico), odpravili Rožmanovo četo s 3:0 in se uvrstili v skupinski del lige Europa. Pozneje so prišli vse do finala, v katerem jih je ugnal Oblakov Atletico.

Domžalčani presenetili Londončane

Dvakratni slovenski prvaki so pod vodstvom Luke Elsnerja v Stožicah presenetili West Ham. Foto: Vid Ponikvar Da Domžalčanom ustreza igranje velikih tekem v Stožicah (za ta korak so se bili primorani odločati, ker je Športni park Domžale ob Kamniški Bistrici zaradi nezmožnosti upoštevanja vseh meril Uefe primeren zgolj za igranje tekem 1. oziroma 2. kroga kvalifikacij), so na veselje celotne nogometne Slovenije dokazali že leta 2016. Takrat je žreb v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo Domžalam dodelil zelo atraktivnega tekmeca.

Nogometaši v rumenih dresih, ki jih je takrat vodil Luka Elsner, zdajšnji trener Le Havra, s katerim bo v tej sezoni tekmoval v prvi francoski ligi, so se odlično zoperstavili favoriziranim Londončanom.

Matic Črnic je mrežo londonskega kluba zatresel kar dvakrat. Na Otoku je West Ham le upravičil vlogo favorita in Domžalčane odpravil s 3:0. Foto: Sportida

Po zaslugi dveh zadetkov Matica Črnica, ki je ogromno obetal, a pozneje zaradi velikih težav s poškodbami izgubil stik z elito, tako da se v zadnjem obdobju dokazuje v nižjih avstrijskih ligah, so Domžalčani zmagali z 2:1. Uspeh nad bogatim tekmecem iz Anglije, ki je letos osvojil konferenčno ligo, je odmeval, Domžalčani pa so popravili še rekord obiska na domači evropski tekmi (8.458 gledalcev). Ta je obveljal eno leto, vse do srečanja z Marseillom.

Norvežani osvojili Stožice

Ko je Domžale leta 2021 v Evropi vodil Dejan Djuranović, jim je šlo do 3. kroga kvalifikacij imenitno. Najprej so izločile Swift Hesperange iz Luksemburga (1:0 in 1:1), nato finsko Honko (1:1 in 1:0), sledila pa sta poraza proti Rosenborgu. Foto: Vid Ponikvar Niz neporaženosti Domžal na evropskih tekmah v Stožicah pa se je po tekmah z West Hamom (2:1), Freiburgom (2:0) in Marseillom (1:1) vendarle končal. In to pred natanko dvema letoma. Domžalčani so 10. avgusta 2021 v Stožicah odigrali povratno tekmo 3. kroga kvalifikacij za ligo Europa in ostali praznih rok proti Rosenborgu.

Norveški rekorder, v deželi Vikingov je bil prvak kar 26-krat, se je izkazal že na prvi tekmi, na kateri je v Trondheimu napolnil mrežo izbrancem Dejana Djuranovića (6:1). S teniško zmago si je že bolj ali manj zagotovil napredovanje, nato pa zmagal še v Ljubljani (2:1). Domžalčani so po prvem polčasu še vodili z 1:0, v polno je zadel Matej Podlogar, ki je pred kratkim končal kariero in se posvetil trenerskim izzivom, a so Skandinavci v nadaljevanju preobrnili rezultat. Dvoboj je spremljalo 758 gledalcev.

Riera pozna stadion kot svojo dlan

Albert Riera je lani v Stožicah vodil Olimpijo na dveh evropskih tekmah. Tudi letos se bo na delu v Evropi predstavil v Ljubljani. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Koliko se jih bo zbralo v Stožicah danes, ko bo vlogo gostitelja na evropski tekmi v Ljubljani izkusilo še Celje? Če kdo, je stadiona v Stožicah povsem vajen trener Albert Riera. Španec je v prejšnji sezoni navduševal kot trener Olimpije in z zmaji osvojil dvojno krono, pri tem pa mu je bil v veliko pomoč tudi Mario Kvesić, najboljši strelec Ljubljančanov, ki se je po koncu sezone podobno kot Riera tudi sam preselil k Celju, a ga v zadnjem obdobju pestijo zdravstvene težave.

Zvečer Celjane čaka dvoboj s trenutno drugouvrščeno ekipo beloruskega prvenstva, po izjemnih predstavah proti Vitorii Guimaraes, ki jo je samozavestna in vedno bolj uigrana Rierova četa izločila po izvajanju 11-metrovk na Portugalskem, pa so evropski apetiti Celjanov, ki bodo celoten zaslužek od prodaje vstopnic namenili žrtvam nedavnih poplav v Sloveniji, zrasli. Slovenskim podprvakom gre na roko podatek, da tudi Neman ne bo mogel odigrati domače tekme na svojem stadionu v Grodnu.

Celjani so v 2. krogu kvalifikacij presenetili portugalsko Vitorio. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Zaradi bližine vojaških žarišč v Ukrajini morajo predstavniki Belorusije domače evropske tekme igrati v drugih državah. Neman, ki je v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo izločil malteški Balzan, letošnje evropske krvnike Domžal, bo tako prihodnji četrtek gostil Celjane v madžarskem Györu. Belorusi so v nasprotju s Celjani v tej sezoni odigrali še štiri tekme. Nastopili so tudi v uvodnem krogu kvalifikacij, v katerem so bili boljši od predstavnika Liechtensteina Vaduza, ravno tistega kluba, ki je bil lani usoden v Evropi za ambiciozne Koprčane.

Če bi Celjani preskočili belorusko oviro, bi jih od izjemnega uspeha, skupinskega dela konferenčne lige, delil le še korak. V tem primeru bi jih čakal boljši iz obračuna med ciprskim AEK Larnaka in izraelskim Maccabi Tel Aviv, Celje pa bi znova domačo tekmo odigralo v Stožicah. Ravno na stadionu, ki bo v tem koledarskem letu gostil vsaj še pet evropskih tekem. Eno bodo zvečer odigrali Celjani, še štiri pa nogometaši Olimpije.